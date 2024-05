Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu FMC của Công ty CP Thực phẩm Sao Ta với giá mục tiêu 52.300 đồng/cổ phiếu.

Trong quý I/2024, Sao Ta đạt doanh thu 1.461 tỉ đồng (tăng 45% so với cùng kỳ) nhờ doanh thu tôm tăng 49,5%.

Tuy nhiên, do giá tôm nguyên liệu đầu vào tăng cao đã làm biên lợi nhuận gộp giảm 1,4 điểm %. Từ đó, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 57,2 tỉ đồng.

Trong quý II/2024, VDSC dự phóng doanh thu của Sao Ta đạt mức 1.214 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 88 tỉ đồng, lần lượt tăng 18% và 16% so với cùng kỳ.

Năm 2024, VDSC dự phóng doanh thu của Sao Ta ở mức 5.917 tỉ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ năm trước) và biên lợi nhuận gộp đạt 10,1% do sản lượng tôm tự nuôi dự kiến tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Với dự phóng đó, VDSC ước tính nhuận sau thuế công ty mẹ Sao Ta đạt khoảng 318 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2023.

Dựa trên mức dự phóng đó cộng với cổ tức tiền mặt dự kiến 2.000 đồng/cổ phiếu, VDSC khuyến nghị tích lũy cổ phiếu FMC với giá mục tiêu 52.300 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 48.700 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận với giá mục tiêu 112.000 đồng/cổ phiếu.

Trong quý I/2024, PNJ đạt doanh thu thuần 12.600 tỉ đồng và lợi nhuận ròng 738 tỉ đồng, lần lượt tăng 29% và giảm 1,4% so với cùng kỳ.

Theo SSI, nhu cầu tiêu thụ trang sức sẽ phục hồi rõ nét hơn vào cuối năm và việc mở rộng mạng lưới (48, 35 và 40 cửa hàng mới vào các năm 2023, 2024 và 2025), lợi nhuận ròng các năm 2024, 2025 của PNJ có thể đạt 2.220 tỉ đồng và 2.570 tỉ đồng, tương đương tăng 13% và 16% so với cùng kỳ.

Do đó, SSI khuyến nghị khả quan cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 112.000 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 96.100 đồng/cổ phiếu.



Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu BCG của Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital với giá mục tiêu 9.130 đồng/cổ phiếu.

Theo MSVN, quý I vừa qua, Bamboo Capital ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực khi doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 985 tỉ đồng và 98,2 tỉ đồng, lần lượt tăng 40,5% và tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ. Trong đó, mảng năng lượng tái tạo của BCG Energy l đóng góp lớn nhất.

Đối với mảng năng lượng tái tạo, Bamboo Capital dự kiến hoàn thiện việc đàm phán giá cho hai dự án điện mặt trời Phù Mỹ (giai đoạn 2) và Krong Pa 2, tiếp tục thúc đẩy để hoàn thành dự án 150 MW điện mặt trời áp mái, triển khai xây dựng 550 MW điện gió trên bờ và ngoài khơi (dự kiến COD năm 2025).

MSVN cũng cho biết Bamboo Capital đang thực hiện các thủ tục tiếp theo để tăng vốn điều lệ thông qua phát hành 2:1 cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện ngay trong quý II/2024. Nếu phát hành thành công, tập đoàn này sẽ huy động được 2.667 tỉ đồng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2024-2028.

Trong phiên 2-5, khối lượng giao dịch cổ phiếu BCG cải thiện lên mức cao nhất trong một tuần qua nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 ngày. Dòng tiền cần có thêm sự cải thiện trong thời gian tới.

Về mặt kỹ thuật, chỉ báo MACD tăng nhưng vẫn thấp hơn đáng kể mức 0. Các chỉ báo động lượng gia tăng hoặc đi ngang nhưng giá trị vẫn dưới trung bình.

Theo đó, MSVN khuyến nghị nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao có thể mở vị thế mua BCG với giá mục tiêu gần nhất tại 9.130 đồng/cổ phiếu và dừng lỗ tại 7.890 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu VCG có giá 8.330 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).