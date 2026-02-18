HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp

Bài và ảnh: Tâm Minh

(NLĐO) - Mỗi dịp về Ðồng Tháp, người dân và giới trẻ về nguồn đều không thể bỏ qua các công trình địa chỉ đỏ tại đây.

"Địa chỉ đỏ" ở đây là các công trình được xây dựng nhằm hun đúc tinh thần "uống nước nhớ nguồn", tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng và trở thành nguồn lực tinh thần vô giá cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương Đồng Tháp trong giai đoạn mới.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 1.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 2.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 3.

Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc được xem là địa chỉ đỏ đối với giới trẻ và du khách gần xa.

"Địa chỉ đỏ": Điểm nhấn mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Trong diện tích gần 10 ha của Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, điểm nhấn là mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nét chủ đạo của khu lăng mộ là một màu trắng nổi bật, mang lại cảm giác thư thái nhẹ nhõm cho người đến viếng. 

Khuôn viên lăng mộ có nhiều loại cây trái, hoa cảnh quý hiếm được bà con khắp cả nước mang về tặng để tỏ lòng biết ơn. Khu di tích không những được xây dựng rất kỳ công mà còn mang rất nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 4.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 5.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 6.

Khu vực mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc được thiết kế công phu

Ngôi mộ Cụ Phó bảng quay về hướng Đông, có mái hình cánh sen cách điệu giống hình dáng bàn tay xòe úp xuống; trên mái đắp nổi tượng 9 con rồng cách tân đậm nét dân gian, vươn ra thành 9 đầu hồi luôn che chở và bảo vệ ngôi mộ của người. 

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 7.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 8.

Khu vực đền thờ Cụ Nguyễn Sinh Sắc

Bên trong vòm mộ được phủ bằng một cánh sen úp xuống để che nắng, mưa; trên những cánh sen này tạc hình 9 đầu rồng biểu tượng cho dân tộc Việt Nam là "Con Rồng – Cháu Tiên", đồng thời nói lên niềm tự hào to lớn của đồng bào vùng châu thổ ĐBSCL.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 9.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 10.

Khu tái hiện nhà sàn Bác Hồ tại khuôn viên Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc

Từ ngày khánh thành và đưa vào phục vụ khách viếng tham quan đến nay, Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc đã phát huy tốt các giá trị tài liệu hiện vật hiện có. Khu di tích đón tiếp phục vụ nhiều đối tượng khách trong và ngoài nước, các nhà lãnh đạo cấp cao, các bậc lão thành, cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu và nhân dân đến tham viếng.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 11.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 12.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến đến thăm và thắp hương tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 13.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 14.

Cây lưu niệm của Tổng Bí thư Tô Lâm trồng tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Nơi đây cũng là sợi chỉ đỏ về nguồn của bao thế hệ học sinh, sinh viên để sinh hoạt truyền thống mà nhất là đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 15.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 16.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 17.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 18.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 19.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 20.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 21.

Tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc có không gian tái hiện làng Hòa An Cao Lãnh xưa

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 22.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 23.

Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc được nhiều bạn trẻ từ các tỉnh, thành phố chọn về nguồn để ôn lại lịch sử

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 24.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 25.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 26.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 27.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 28.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 29.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 30.

Không gian tái hiện cuộc đời và lịch sử Cụ Nguyễn Sinh Sắc

"Địa chỉ đỏ" được công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia

Hằng năm, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giỗ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vào ngày 28-10 âm lịch, thu hút hơn 100.000 lượt khách tham quan và viếng thăm. 

Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào ngày 9-4-1992, và được xem là một quần thể công trình lịch sử văn hóa lưu niệm nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp và ĐBSCL.

Khu Di tích Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 12-2025.

Còn Di tích Lịch sử Điểm tập kết ra Bắc năm 1954 (phường Cao Lãnh) được đưa vào sử dụng trong năm 2019. Đến năm 2023, địa điểm này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng là Di tích Lịch sử quốc gia. Hiện, di tích này là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, là điểm đến của người dân và du khách khi đến với tỉnh Đồng Tháp…

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 31.

Khu Di tích Điểm tập kết ra Bắc là địa chỉ đỏ thu hút nhiều du khách đến thăm và ôn lại lịch sử

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 32.

Hằng năm, khu di tích Điểm tập kết ra Bắc đón nhiều lượt khách trong và ngoài tỉnh đến.

Đồng Tháp còn có Khu Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp ở xã Đốc Binh Kiều. Nơi đây có sự hiện diện của Nhà trưng bày Xứ ủy Nam Bộ và Văn hóa Óc Eo.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 33.

Nhà trưng bày Xứ ủy Nam Bộ và Văn hóa Óc Eo được khánh thành từ tháng 10-2024, được xem là địa chỉ đỏ của các tổ chức, cơ sở Đảng trong những lần đến Đồng Tháp

Nhà trưng bày Xứ ủy Nam Bộ và Văn hóa Óc Eo có diện tích hơn 2.500 m2. Trong đó, phòng trưng bày chuyên đề về Xứ ủy Nam Bộ có diện tích khoảng 1.200 m2 với các nội dung về bối cảnh lịch sử, sự hình thành, phát triển và vai trò lãnh đạo của Xứ ủy Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại Đồng Tháp Mười, giai đoạn 1945-1949.

Những “địa chỉ đỏ” không thể bỏ qua khi đến Đồng Tháp - Ảnh 34.

Nhà trưng bày Xứ ủy Nam Bộ và Văn hóa Óc Eo trưng bày nhiều cổ vật quý báu mang giá trị lịch sử

Không gian trưng bày về Văn hóa Óc Eo có diện tích khoảng 650 m2 với những hiện vật rất độc đáo. Không gian này gồm 18 vách trưng bày, 6 chuyên đề Văn hóa Óc Eo, bao gồm: Giới thiệu về Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam tại Nam Bộ; bộ sưu tập hiện vật về tín ngưỡng, tôn giáo; bộ sưu tập hiện vật kiến trúc; bộ sưu tập hiện vật nghề kim hoàn; bộ sưu tập hiện vật các đồ dùng trong sản xuất và bộ sưu tập hiện vật các đồ dùng trong sinh hoạt.

Nơi giáo dục truyền thống cách mạng

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, các công trình địa chỉ đỏ nêu trên đánh dấu bước phát triển trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương. Điều này không chỉ phục vụ lưu trữ và trưng bày hiện vật khảo cổ mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần quan trọng trong việc phát triển du lịch và đời sống văn hóa của tỉnh...


