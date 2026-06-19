Những điểm đặc biệt trong chuyến công du của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga diễn ra từ ngày 17 đến 18-6-2026, tại TP Kazan, Liên bang Nga.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN. Ảnh: Nhật Bắc

Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên đến Nga của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Kỳ họp Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Cầu nối ASEAN - Liên bang Nga

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga đã thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện.

Thứ nhất, hội nghị khẳng định vị trí, sức sống và ý nghĩa chiến lược của quan hệ ASEAN - Nga trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp.

Thứ hai, hội nghị đã xác lập khuôn khổ và định hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN - Nga trong giai đoạn mới, tạo bước chuyển về chất trong hợp tác giữa hai bên. Tuyên bố chung Kazan 2026 định hình khuôn khổ chiến lược và các nguyên tắc lớn cho hợp tác ASEAN - Nga, trong khi Kế hoạch hành động ASEAN - Nga giai đoạn 2026 - 2030 cụ thể hóa các định hướng bằng những lĩnh vực ưu tiên, giải pháp và cơ chế triển khai. Đáng chú ý, Tuyên bố chung về hợp tác năng lượng đã đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác mới.

Thứ ba, đây là lần đầu tiên lãnh đạo ASEAN và Nga có phiên trao đổi riêng về hội nhập Á - Âu. Hợp tác ASEAN - Nga đang chuyển mạnh theo hướng thực chất hơn, có trọng tâm và cơ chế triển khai rõ ràng hơn.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đã có nhiều đóng góp quan trọng vào các kết quả của Hội nghị và để lại những dấu ấn nổi bật.

Thứ nhất, chúng ta chủ động và tích cực đóng góp nhiều hơn vào kiến tạo môi trường chiến lược ổn định, cân bằng và bền vững hơn.

Thứ hai, chúng ta góp phần quan trọng vào việc tái định vị quan hệ ASEAN-Nga chiến lược hơn, tự cường hơn, thực chất hơn và bám sát hơn quan tâm của cả hai bên. Các đề xuất của Việt Nam, đặc biệt là sáng kiến thúc đẩy hợp tác ASEAN-Nga về năng lượng, các biện pháp tăng cường liên kết Á-Âu, được các nước tham dự Hội nghị hết sức ủng hộ. Thủ tướng Chính phủ cũng công bố Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao các nhà ngoại giao trẻ ASEAN-Nga năm 2027 thể hiện sự quan tâm lớn tới thế hệ kế cận, qua đó giúp tăng cường và vun đắp lòng tin, gắn kết hơn nữa hai khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ trì. Ảnh: Nhật Bắc

Thứ ba, chúng ta đã góp phần chuyển hóa các tiềm năng hợp tác thành những lợi ích cụ thể. Thủ tướng đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, trong đó có các hướng đi mới như thiết lập đối thoại doanh nghiệp ASEAN-EAEU và các nền tảng trực tuyến liên kết doanh nghiệp hai bên, phát triển hành lang vận tải đa phương thức liên khu vực và bản đồ số logistics, thuận lợi hóa thương mại… Các đề xuất về hợp tác chuỗi cung ứng nông nghiệp thích ứng, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp cũng nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp ASEAN và Việt Nam tăng khả năng chống chịu và phát triển ổn định hơn.

"Thông qua Hội nghị lần này, có thể nói chúng ta tự tin sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Liên bang Nga"- Bộ trưởng khẳng định.

Sự coi trọng đặc biệt của Nga đối với Việt Nam

Mặc dù đây là chuyến công tác tham dự hội nghị đa phương, nhưng Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành nhiều thời gian cho các hoạt động song phương, trao đổi với phía Nga về các phương hướng, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao. Lãnh đạo các bộ, ngành cũng có các cuộc tiếp xúc với các đối tác Nga để trao đổi triển khai thực hiện những cam kết giữa hai nước.

Phía Nga cũng đã dành cho Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp hết sức đặc biệt. Tổng thống Nga V. Putin đã giành thời gian dài để trao đổi với Thủ tướng Lê Minh Hưng, qua đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Nga đối với Việt Nam cũng như đối với ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Nhật Bắc

Chuyến thăm Nga đã đạt được những kết quả đặc biệt quan trọng, thể hiện nổi bật ở một số điểm chính sau:

Thứ nhất, hai bên khẳng định đặc biệt coi trọng việc củng cố quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao, quyết tâm định vị lại và tiếp tục nâng tầm toàn diện quan hệ Việt - Nga. 6 định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới được khẳng định gồm: Quan hệ tin cậy chính trị làm nền tảng; Hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược; Hợp tác năng lượng, dầu khí và điện hạt nhân là đột phá chiến lược; Tận dụng tối đa các tiềm năng để tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; Thúc đẩy hợp tác hiệu quả về khai khoáng, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, kết nối các tuyến vận tải; Củng cố hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Thứ hai, hai nhà lãnh đạo đều thống nhất quan hệ Việt - Nga đang đi đúng hướng và có những kết quả nổi bật. Hợp tác chính trị hết sức sôi động, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, đã có nhiều đoàn cấp Chính phủ Việt Nam thăm làm việc Nga và dự kiến nửa cuối năm 2026 sẽ có nhiều đoàn lãnh đạo chủ chốt Nga thăm Việt Nam. Hợp tác quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, triển khai mạnh mẽ. Hợp tác kinh tế giữa hai nước được thúc đẩy với kim ngạch thương mại duy trì xu hướng trưởng tích cực.

Hợp tác năng lượng là điểm sáng với việc ký Hiệp định về xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, dự án có ý nghĩa lịch sử, là biểu tượng mới trong quan hệ Việt - Nga, đặt nền móng cho sự phát triển ngành hạt nhân của Việt Nam. Hai bên cũng đã đạt các thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga, đang đàm phán tích cực để nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thương mại dầu khí, LNG, xây dựng hạ tầng dự trữ năng lượng tại Việt Nam...

Thứ ba, hai bên nhất trí triển khai tích cực và hiệu quả những cơ chế, thỏa thuận đã có trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân và các lĩnh vực khác. Nhiều vướng mắc và điểm nghẽn trong quan hệ đã được giải quyết và khơi thông, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tiếp tục triển khai các dự án hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm, tạo đà cho hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên ăn trưa làm việc do Tổng thống Nga Vladimir V. Putin chủ trì. Ảnh: Nhật Bắc

Các hoạt động song phương với Nga khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc định vị, nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga thời kỳ mới, gia tăng chiều sâu quan hệ và hợp tác song phương.