Văn hóa - Văn nghệ

Những gương mặt nổi bật trên sóng truyền hình

Yến Anh

(NLĐO)- Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Lương Thu Trang đã để lại dấu ấn mạnh mẽ qua các vai diễn trong phim giờ vàng, góp phần tạo sức hút cho phim truyền hình.

Huyền Lizzie: Người phụ nữ thành đạt 

Năm 2025, Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) ghi dấu ấn rõ nét với vai Ngân trong bộ phim truyền hình "Cách em 1 milimet" phát sóng trên VTV3. Đây là lần trở lại màn ảnh nhỏ sau gần hai năm, đồng thời là dự án tái hợp với Chí Nhân sau hơn mười năm kể từ "Điều bí mật".

Những gương mặt nổi bật trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Vai Ngân – người phụ nữ thành đạt tuổi 35, làm mẹ, đối mặt với cuộc hôn nhân lạnh lẽo và nhiều dằn vặt nội tâm – đánh dấu bước ngoặt trưởng thành trong sự nghiệp của cô. Để nhập vai, Huyền Lizzie áp dụng chế độ giảm cân khắc nghiệt, đạt vòng eo dưới size XS, đồng thời thay đổi phong cách thời trang thanh lịch, thời thượng, giúp nhân vật "thăng hạng" về ngoại hình lẫn chiều sâu cảm xúc.

Huyền Lizzie được khen ngợi nhờ lối diễn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, ngọt ngào, lột tả tinh tế những rung động kín đáo và hành trình vượt qua hiểu lầm. Nữ diễn viên chia sẻ vai Ngân là "món quà may mắn lớn nhất" năm 2025, dù ban đầu không kỳ vọng quá nhiều. Phim trở thành một trong những tác phẩm nổi bật, dẫn đầu bảng xếp hạng nhiều thời điểm, khẳng định vị thế mỹ nhân giờ vàng VTV của Huyền Lizzie với nhan sắc thăng hạng và sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất.

Hà Việt Dũng: "Tổng tài" được yêu mến nhất "Cách em 1 milimet"

Hà Việt Dũng nổi bật năm 2025 khi đảm nhận vai Viễn (giai đoạn trưởng thành) trong "Cách em 1 milimet" trên VTV3, kết đôi cùng Huyền Lizzie thành cặp đôi hot nhất phim, được khán giả yêu mến nhờ chemistry tự nhiên và cái kết đẹp.

Những gương mặt nổi bật trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Nhân vật Viễn – người đàn ông thành đạt, trượng nghĩa, điềm tĩnh nhưng mang dư âm ký ức tuổi thơ – đòi hỏi lối diễn chiều sâu, bản lĩnh. Hà Việt Dũng gây ấn tượng với phong thái "chuẩn tổng tài", diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, giúp cặp Ngân – Viễn tạo nên câu chuyện tình bạn-tình yêu đầy xúc động từ thời áo trắng đến trưởng thành.

Ngoài "Cách em 1 milimet", Hà Việt Dũng còn đảm nhận vai Chấn trong "Lằn ranh" trên VTV1, gây ấn tượng tốt với khán giả. Năm 2025 đánh dấu bước chuyển của Hà Việt Dũng từ nam phụ quen thuộc sang vai chính hút triệu view, khẳng định tài năng và sức hút trên sóng VTV qua hai tác phẩm ấn tượng.

Lương Thu Trang "Dịu dàng màu nắng"

Những gương mặt nổi bật trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Lương Thu Trang gây chú ý với vai Lan Anh trong "Dịu dàng màu nắng" phát sóng khung giờ vàng VTV1, lần đầu kết đôi cùng Duy Hưng. Bộ phim khai thác đề tài đời sống công nhân, lao động, nơi Lan Anh là người vợ yêu chồng thương con nhưng trải qua nhiều biến cố tâm lý, sai lầm dưới áp lực cuộc sống. Vai diễn đòi hỏi sự tinh tế, sâu lắng đã giúp Lương Thu Trang vượt qua "cái bóng" của An Nhiên trước đây, khẳng định sự đa dạng và trưởng thành trong diễn xuất.

Sinh năm 1990, là mẹ đơn thân, Lương Thu Trang cân bằng tốt giữa sự nghiệp và gia đình. Với nhan sắc thăng hạng, nền nã và lối diễn chân thực, nữ diễn viên tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho vai nữ chính trên sóng giờ vàng VTV.

diễn viên truyền hình
