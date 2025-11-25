HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Những hình ảnh ấm áp mà nhói lòng ở TPHCM

Trần Thái

(NLĐO) - Lời động viên, ánh mắt rưng rưng của tình nguyện viên, người dân mang gạo, mì, sữa, thuốc men… tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa day dứt.

Những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhiều phường, xã tại TPHCM đã đồng loạt tổ chức vận động quyên góp khẩn cấp, hướng về đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ. 

Những hình ảnh này vừa ấm lòng vừa khiến người ta "chẳng muốn nhìn lại", vì đằng sau từng bao gạo, thùng mì, hộp thuốc là cả nỗi đau, mất mát và khó khăn khôn cùng của đồng bào vùng lũ.

Những hình ảnh ấm áp mà nhói lòng ở TPHCM - Ảnh 1.
Những hình ảnh ấm áp mà nhói lòng ở TPHCM - Ảnh 2.
Những hình ảnh ấm áp mà nhói lòng ở TPHCM - Ảnh 3.
Những hình ảnh ấm áp mà nhói lòng ở TPHCM - Ảnh 4.

Những hình ảnh ấm lòng tại phường Phú Thọ Hoà - Ảnh: phường Phú Thọ Hoà

Tại phường Phú Thọ Hòa, không khí tại các điểm tiếp nhận nhộn nhịp nhưng cũng đầy cảm xúc. Hàng dài người dân xếp hàng mang từng bao gạo, thùng mì, thùng sữa, nước uống, thuốc men… đến gửi tặng. Tiếng cười, lời động viên xen lẫn ánh mắt rưng rưng của những tình nguyện viên và người mang đồ tiếp tế tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa day dứt. Ai nấy đều biết số hàng hóa này chỉ là phần nhỏ so với những gì đồng bào đang cần.

Đến sáng 24-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thọ Hòa cùng các tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận hơn 762 kg gạo, 534 thùng mì, 1.070 hộp cá, thịt đóng hộp, 81 thùng sữa, 73,5 thùng nước, 64 hộp thuốc, 150 chai dầu gió, 334 bịch tã, băng vệ sinh, 305 lốc đèn cầy, 194 chiếc chăn, 226 bàn chải đánh răng và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Những hình ảnh ấm lòng ở xã Nhuận Đức - Video: Xã Nhuận Đức

Tại xã Nhuận Đức, số lượng hàng hóa quyên góp cũng không kém: 170 thùng mì, 50 thùng sữa, 18 thùng nước suối, 2 thùng xúc xích, quần áo, chăn mền… cùng 16,4 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ số hàng đã được phân loại, đóng gói và nhanh chóng chuyển về Ủy ban MTTQ TPHCM để kịp thời gửi tới bà con vùng lũ.

Những hình ảnh ấm áp mà nhói lòng ở TPHCM - Ảnh 5.
Những hình ảnh ấm áp mà nhói lòng ở TPHCM - Ảnh 6.
Những hình ảnh ấm áp mà nhói lòng ở TPHCM - Ảnh 7.

Những hình ảnh ấm lòng tại phường Thủ Đức - Ảnh: phường Thủ Đức

Chỉ trong thời gian ngắn, tại phường Thủ Đức, chương trình quyên góp nhận được sự chung tay mạnh mẽ từ nhân dân, hộ gia đình, tiểu thương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Những bao quần áo, thùng mì, gạo, sữa, nước uống, thuốc tây… được mang tới với thông điệp: "Có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, gửi tấm lòng của người dân Thủ Đức nghĩa tình về miền Trung thương yêu".

Trước đó, tại chương trình đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng phường Thủ Đức nghĩa tình – Vươn mình phát triển" lần thứ I năm 2025, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức cho biết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã tích cực đóng góp hơn 1 tỉ đồng cùng 5 tấn hàng hóa, thể hiện nghĩa tình sâu sắc hướng về đồng bào miền Trung.

Đến nay, các điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức sẽ dừng tiếp nhận, người dân có thể ủng hộ bà con qua tài khoản ngân hàng.

Tin liên quan

Những người trắng đêm “thắp sáng vùng lũ”

Những người trắng đêm “thắp sáng vùng lũ”

(NLĐO)- Sau khi được chi viện thêm hơn 200 công nhân vào vùng lũ- họ cùng với lực lượng tại chỗ trắng đêm làm việc để sớm khôi phục điện cho dân

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng lũ

Đợt mưa lũ lịch sử tại khu vực Nam Trung Bộ đã để lại hậu quả đau lòng với 91 người chết, 11 người mất tích cùng thiệt hại to lớn về tài sản.

Sáng nay 25-11, hồ Dầu Tiếng xả lũ, người dân ở khu vực ven sông Sài Gòn hết sức lưu ý

(NLĐO) - Hồ Dầu Tiếng thông báo thời gian xả từ 7 giờ ngày 25-11 đến 7 giờ ngày 2-12. Lưu lượng xả linh hoạt: 36-200 m3/s.

nhà hảo tâm tài khoản ngân hàng hộ gia đình Ủy ban MTTQ trái tim miền trung bão lũ
    Thông báo