Ông Trương Tấn Sơn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh

Trong 2 ngày 11 và 12-8, Đảng bộ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo tại đại hội cho thấy với sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng việc thực hiện tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, xã Hậu Nghĩa (được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Đức Lập Thượng, xã Tân Mỹ và thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây) thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 5 năm; cơ bản hoàn thành các chương trình đột phá và công trình trọng điểm.

Tình hình kinh tế - xã hội có sự chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động; chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn không ngừng nâng cao.

Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hậu Nghĩa.

Theo đó, ông Trương Tấn Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa nhiệm kỳ 2025-2030; ông Võ Văn Cấp, Chủ tịch HĐND xã Hậu Nghĩa, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Trương Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã, giữ chức Phó Bí thư Đang ủy xã.

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 với 12 chỉ tiêu chủ yếu thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng; 4 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp chủ yếu, hướng đến xây dựng xã Hậu Nghĩa tiếp tục phát triển bền vững, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, khẳng định vai trò động lực để góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Tây Ninh trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hậu Nghĩa. Những thành tích đạt được nêu trên góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị xã Hậu Nghĩa tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả quy hoạch phát triển xã gắn với quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, liên thông và tầm nhìn chiến lược trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là xây dựng và triển khai các đề án mang tính động lực, có tầm nhìn dài hạn, làm cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh, sản xuất và giao thông kết nối vùng...

Ông Trương Tấn Sơn năm nay 41 tuổi, quê xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh); trình độ thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng - địa chính, cao cấp lý luận chính trị. Ông Trương Tấn Sơn từng là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên (Saigontourist Group). Tháng 3-2020, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, TP HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tháng 8-2022, ông là ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tháng 12-2023, Tỉnh ủy Long An công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận ông Trương Tấn Sơn. Tháng 1-2024, ông Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An. Tháng 12-2024, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa, tỉnh Long An.



