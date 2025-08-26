Những hình ảnh thiệt hại do giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Ngày 26-8, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình đã báo cáo nhanh về tình hình giông lốc trên địa bàn gây thiệt hại về người và tài sản.

Một nhà dân ở Ninh Bình tan hoang sau giông lốc. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo báo cáo, trận giông lốc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 25-8, trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng (thuộc địa phận tỉnh Hà Nam cũ) với phạm vi ảnh hưởng từ ngã tư đường tránh TP Phủ Lý (cũ) và quốc lộ 21 đến trường cấp 2 Thi Sơn (khoảng 2 km, dọc theo quốc lộ 21).

Hậu quả, tại phường Lý Thường Kiệt đã có 1 người thiệt mạng (bà Đặng Thị Đ., SN 1937, ngụ tổ 2, nhà bị đổ sập vào người gây thiệt mạng); hơn 200 nhà, 27 cột điện chiếu sáng hư hỏng; 8 cột chiếu sáng bị gãy, 11 biển trang trí hỏng, 15 biển trang trí vỡ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người đàn ông ra khỏi nhà. Ảnh: Công an Ninh Bình

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (bên phải) trực tiếp tới hiện trường vụ giông lốc chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ảnh: Công an Ninh Bình

Còn tại phường Kim Bảng, giông lốc không gây thiệt hại về người, nhưng có 25 hộ gia đình tổ dân số 7 và tổ dân phố Đanh Xá bị thiệt hại (tốc mái tôn, mái ngói; đổ cổng, tường rào, chắn; sập một số công trình phụ…).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình, trong đó có thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đã có mặt kịp thời chỉ đạo, giúp người dân khắc phục hậu quả.

Hình ảnh thiệt hại sau trận giông lốc ở Ninh Bình

Chia sẻ mất mát với gia đình cụ bà Đặng Thị Đ., Công an tỉnh Ninh Bình đã trao kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng, UBND phường Lý Thường Kiệt hỗ trợ 10 triệu đồng.