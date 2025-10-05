HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Văn khấn cúng Rằm tháng 8 Tết Trung thu của người Việt

Hà Giang tổng hợp

Rằm tháng 8 (Tết Trung thu) là một trong những dịp lễ lớn của người Việt. Vào ngày này, các gia đình thường làm lễ cúng thần linh và tưởng nhớ gia tiên.

Ngày mai (6-10), theo Âm lịch là  Rằm tháng 8 - Tết Trung thu. Theo quan niệm của người Việt, Tết Trung thu là Tết đoàn viên, gia đình sum họp, cùng nhau chuẩn bị lễ vật, mâm cúng dâng lên Thổ công, thần linh và tưởng nhớ gia tiên.

Dưới đây là bài văn khấn Rằm tháng 8 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin.

Văn khấn gia tiên Rằm tháng 8:

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô di, tỷ muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là... ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm tháng 8, gặp tiết Trung thu, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn cúng Rằm tháng 8 Tết Trung thu của người Việt - Ảnh 1.

Mâm cúng Rằm tháng 8 - Tết Trung thu. Ảnh: Loan Tran (Theo Vietnamnet)

Văn khấn Thổ công, thần linh Rằm tháng 8

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương

Con kính lạy ngài Đông thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ Tài thần

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ..........................................

Ngụ tại: ........................

Hôm nay là ngày Rằm tháng 8 năm Ất Tỵ 2025, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông, người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! 

Thời điểm tốt nhất trong ngày để cúng Rằm tháng 8 - Tết Trung thu

Nếu chọn cúng buổi sáng, nên hoàn thành trước 9 giờ -10 giờ. Nếu cúng buổi chiều, thời điểm lý tưởng là trước 18 giờ-19 giờ. Điều này vừa đảm bảo tính trang nghiêm, vừa giúp gia đình có thời gian chuẩn bị phá cỗ, ngắm trăng.

Tết Trung Thu văn khấn cúng rằm tháng 8 văn khấn cúng tết trung thu cúng rằm tháng 8
