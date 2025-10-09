Những lời nhắn "của ít lòng nhiều" và con số bất ngờ gửi tới đồng bào vùng lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Những lời nhắn "của ít lòng nhiều" và con số bất ngờ gửi tới đồng bào vùng lũ

Thái Phương

(NLĐO) – Một tuần sau khi chương trình được phát động, hơn 1 tỉ đồng tiền quyên góp đã được người dùng Zalopay gửi tới đồng bào vùng lũ.

"Cháu chỉ có tấm lòng, không có gì nhiều. Cháu chỉ là một học sinh nên trích ra một ngày ăn sáng để ủng hộ bà con miền Trung", là tin nhắn được em Nguyễn Hữu Hiệu gửi tới chương trình Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi trên ví Zalopay do Báo Người Lao Động phát động.  

TIN LIÊN QUAN

Thống kê tới sáng 9-10, cổng quyên góp chương trình Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi trên ví Zalopay do Báo Người Lao Động phát động đã đạt hơn 1,051 tỉ đồng.

Có trên 14.300 lượt người dùng Zalopay quyên góp gửi tới chương trình, nhằm chia sẻ, chung tay khắc phục hậu quả sau bão với đồng bào miền Trung và miền Bắc vừa bị ảnh hưởng bởi cơn bão những ngày qua.

Như vậy, chỉ hơn một tuần sau khi chương trình được phát động, hơn 1 tỉ đồng tiền quyên góp đã được người dùng Zalopay gửi tới đồng bào vùng lũ.

Trên ứng dụng Zalopay, không chỉ là tấm lòng của bạn đọc với các khoản quyên góp từ vài ngàn đồng tới hàng trăm ngàn đồng, còn là những lời nhắn gửi ấm lòng "Cháu của ít lòng nhiều, mong cô chú anh chị bình an ạ".

- Ảnh 2.

Hàng trăm tin nhắn được gửi kèm số tiền từ 5.000 đồng, 10.000 đồng đến 200.000 đồng, 500.000 đồng là sự động viên, tấm lòng sẻ chia của người dân ở khắp mọi miền đất nước.

"Của ít lòng nhiều, mong bà con vượt qua khó khăn này; đồng bào mình ơi cố lên nha. Con còn đi học, đây một ít tiền con dành, mong giúp đồng bào ạ… Ủng hộ đồng bào, tiếp chút sức nhỏ"…

Bà Nguyễn Trần Phương Ngọc, Giám đốc Marketing Zalopay, cho biết với vai trò là nền tảng tiếp nhận đóng góp, Zalopay mong muốn dùng công nghệ để rút ngắn khoảng cách giữa người trao và người nhận, bảo đảm từng khoản ủng hộ được chuyển đến nhanh chóng và minh bạch.

"Hy vọng rằng sự chung tay của cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống" – bà Phương Ngọc nói.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP HCM đã tổ chức phát động đợt ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Tại lễ phát động, Báo Người Lao Động đã ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ số tiền 1,2 tỉ đồng từ bạn đọc đóng góp.

Hiện tại, bạn đọc Báo Người Lao Động có thể tiếp tục chung tay, chia sẻ với đồng bào miền Trung và miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua Zalopay, MoMo và quét mã QR ngân hàng:

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

 

Tin liên quan

TP HCM hỗ trợ 5 tỉ đồng giúp Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

TP HCM hỗ trợ 5 tỉ đồng giúp Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

(NLĐO) - Đoàn công tác TP HCM đã đến Quảng Trị, trao 5 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và giúp nhiều hộ dân dựng lại nhà cửa bị sập, hư hỏng nặng.

Hơn 2.000 hộ dân, 56 trường hợp thiệt mạng do bão số 10 Bualoi đã được hỗ trợ khẩn cấp

(NLĐO) - Vingroup đã tiến hành khảo sát tại 15 tỉnh, trực tiếp hỗ trợ 2.032 hộ dân có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng và 56 gia đình có người tử vong do bão số 10.

TP HCM hỗ trợ Nghệ An 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - TP HCM trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi.

ZaloPay Momo quyên góp bão số 10 bualoi ủng hộ đồng bào vùng lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo