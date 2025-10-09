Những lời nhắn "của ít lòng nhiều" và con số bất ngờ gửi tới đồng bào vùng lũ

"Cháu chỉ có tấm lòng, không có gì nhiều. Cháu chỉ là một học sinh nên trích ra một ngày ăn sáng để ủng hộ bà con miền Trung", là tin nhắn được em Nguyễn Hữu Hiệu gửi tới chương trình Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi trên ví Zalopay do Báo Người Lao Động phát động.

Thống kê tới sáng 9-10, cổng quyên góp chương trình Hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi trên ví Zalopay do Báo Người Lao Động phát động đã đạt hơn 1,051 tỉ đồng.

Có trên 14.300 lượt người dùng Zalopay quyên góp gửi tới chương trình, nhằm chia sẻ, chung tay khắc phục hậu quả sau bão với đồng bào miền Trung và miền Bắc vừa bị ảnh hưởng bởi cơn bão những ngày qua.

Như vậy, chỉ hơn một tuần sau khi chương trình được phát động, hơn 1 tỉ đồng tiền quyên góp đã được người dùng Zalopay gửi tới đồng bào vùng lũ.

Trên ứng dụng Zalopay, không chỉ là tấm lòng của bạn đọc với các khoản quyên góp từ vài ngàn đồng tới hàng trăm ngàn đồng, còn là những lời nhắn gửi ấm lòng "Cháu của ít lòng nhiều, mong cô chú anh chị bình an ạ".

Hàng trăm tin nhắn được gửi kèm số tiền từ 5.000 đồng, 10.000 đồng đến 200.000 đồng, 500.000 đồng là sự động viên, tấm lòng sẻ chia của người dân ở khắp mọi miền đất nước.

"Của ít lòng nhiều, mong bà con vượt qua khó khăn này; đồng bào mình ơi cố lên nha. Con còn đi học, đây một ít tiền con dành, mong giúp đồng bào ạ… Ủng hộ đồng bào, tiếp chút sức nhỏ"…

Bà Nguyễn Trần Phương Ngọc, Giám đốc Marketing Zalopay, cho biết với vai trò là nền tảng tiếp nhận đóng góp, Zalopay mong muốn dùng công nghệ để rút ngắn khoảng cách giữa người trao và người nhận, bảo đảm từng khoản ủng hộ được chuyển đến nhanh chóng và minh bạch.

"Hy vọng rằng sự chung tay của cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống" – bà Phương Ngọc nói.

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP HCM đã tổ chức phát động đợt ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Tại lễ phát động, Báo Người Lao Động đã ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ số tiền 1,2 tỉ đồng từ bạn đọc đóng góp.

Hiện tại, bạn đọc Báo Người Lao Động có thể tiếp tục chung tay, chia sẻ với đồng bào miền Trung và miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua Zalopay, MoMo và quét mã QR ngân hàng: