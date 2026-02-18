Những siêu dự án, siêu công trình mang tầm nhìn thời đại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Những siêu dự án, siêu công trình mang tầm nhìn thời đại

Văn Duẩn

(NLĐO) – Những dự án sân bay Long Thành, Khu đô thị thể thao Olympic, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng... được đánh giá mang tầm nhìn thế kỷ, vượt thời đại

Trong năm 2025, sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trên cả nước trong năm 2025, cả nước đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỉ đồng.

Những siêu dự án mang tầm nhìn thời đại tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 1.

Sân bay Long Thành chính thức khởi công giai đoạn 1 vào ngày 5-1-2021 tại Đồng Nai, với tổng vốn hơn 5,4 tỉ USD. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Trong đó, riêng ngày 19-12-2025 có tới 234 dự án, công trình với quy mô vốn 3,4 triệu tỉ đồng đồng loạt được khởi công, khánh thành trên mọi miền đất nước, trong đó có những dự án mang tầm nhìn thế kỷ, "vượt thời đại".

Một số dự án lớn được khởi công dịp này gồm Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, tổng mức đầu tư 925.000 tỉ đồng; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tổng mức đầu tư 855.000 tỉ đồng…

Siêu dự án sân bay Long Thành

Sáng 19-12-2025, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN1 của Vietnam Airlines chở lãnh đạo Chính phủ và gần 100 hành khách hạ cánh xuống tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Dự án sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25-6-2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm, được chia làm 3 giai đoạn. Dự án chính thức khởi công giai đoạn 1 vào ngày 5-1-2021 trên diện tích hơn 5.000 ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư khái toán ba giai đoạn là hơn 16 tỉ USD, trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỉ USD.

Những siêu dự án mang tầm nhìn thời đại tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 2.

Hình ảnh máy bay Boeing 787 đáp xuống sân bay Long Thành hôm 19-12-2025. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Sau 5 năm liên tục đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với bảo đảm chất lượng "công trình thế kỷ" biểu tượng cho khát vọng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới; sân bay Long Thành đã chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19-12-2025. Lãnh đạo Chính phủ đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để khai thác thương mại trong tháng 6-2026.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay các dự án thành phần 1, 2 và 4 cơ bản hoàn thành hoặc đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp về đích trong năm 2026.

Giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng với 1 nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm, được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4F - cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Dự án không chỉ đóng vai trò là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là biểu tượng hiện thực cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Gần 1 triệu tỉ đồng đầu tư Khu đô thị thể thao Olympic

Đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỉ đồng, diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, triển khai trên địa bàn 11 xã của thành phố Hà Nội (gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa), được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao - đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup…

Những siêu dự án mang tầm nhìn thời đại tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 3.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic với điểm nhấn của Dự án là Sân vận động Trống Đồng

Điểm nhấn của Dự án là Sân vận động Trống Đồng - công trình cấp quốc gia được triển khai trên diện tích 73,3 ha, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn… Đây cũng là sân có khu vực được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.

Theo kế hoạch, hạng mục sân vận động sẽ phấn đấu hoàn thành vào tháng 8-2028, từng bước hình thành một trung tâm thể thao - đô thị tầm cỡ khu vực và quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là bước đi quan trọng trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch Thủ đô thời kỳ mới. Trong bối cảnh thành phố Hà Nội chuyển từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang phát triển cả theo chiều sâu và tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là trục không gian chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc đô thị Thủ đô đến năm 2050, tầm nhìn 2125.

Những siêu dự án mang tầm nhìn thời đại tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 4.

Phối cảnh Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng được khởi công vào ngày 19-12-2025, có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, bao gồm Trục Đại lộ giao thông dài khoảng 80 km hai bên bờ sông, công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300ha, diện tích giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỉ đồng.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, bao gồm tuyến đại lộ giao thông hai bên bờ sông dài khoảng 80 km, hệ thống công viên cảnh quan – vui chơi giải trí diện tích khoảng 3.300 ha, cùng khoảng 2.100 ha đất giải phóng mặt bằng để tái thiết các khu đô thị hiện hữu.

Phạm vi dự án trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội. Trong đó, phía hữu ngạn sông Hồng gồm 12 xã, phường như Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Phía tả ngạn đi qua 7 xã, phường thuộc Mê Linh, Đông Anh và Long Biên như Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Bát Tràng.

Dự kiến gồm 4 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 (Tả ngạn sông Hồng), gồm Trục đại lộ giao thông bên tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị.

Dự án thành phần 2 (Hữu ngạn sông Hồng), gồm trục đại lộ giao thông bên hữu ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia: Biểu tượng mới của khát vọng vươn mình

Sáng 19-8-2025, trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hàng loạt công trình trọng điểm trên khắp cả nước đã đồng loạt được khởi công, khánh thành. Tâm điểm là Lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) tại Đông Anh (Hà Nội) do Tập đoàn Vingroup đầu tư với tổng mức đầu tư 7.000 tỉ đồng và chỉ sau gần 10 tháng thi công – một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới.

Những siêu dự án mang tầm nhìn thời đại tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 5.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội trở thành tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000 m², được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Điểm nhấn là Tòa nhà triển lãm Kim Quy, công trình biểu tượng với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000m² gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, công trình là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông-Tây-Nam-Bắc); Trung tâm Hội nghị Quốc tế VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m² với 12 sảnh tiệc và hội nghị có sức chứa hơn 5.000 người cùng nhiều khu phụ trợ như công viên cây xanh, hồ điều hòa, khu ẩm thực hơn 3.000 m², bãi đỗ xe rộng 18 ha với sức chứa hơn 10.000 chỗ.

Những siêu dự án mang tầm nhìn thời đại tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 6.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội trở thành tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới

Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hôm 19-12-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ này đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ" của con người và dân tộc Việt Nam.

Chúng ta đã khánh thành nhiều công trình quan trọng, chiến lược, những công trình của "ý Đảng, lòng Dân", trong đó có những công trình "lớn chưa từng có", những công trình "lần đầu tiên", những công trình mới có "ý nghĩa lịch sử".

Chúng ta khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn "vượt thời đại", như siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai, Khu đô thị Cần Giờ; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic...

Tin liên quan

Sáng mai 19-8, 250 dự án và công trình trị giá 1,28 triệu tỉ đồng đồng loạt khởi công, khánh thành

Sáng mai 19-8, 250 dự án và công trình trị giá 1,28 triệu tỉ đồng đồng loạt khởi công, khánh thành

(NLĐO) - Sáng 19-8, lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỉ đồng sẽ đồng loạt diễn ra ở 80 điểm cầu

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên toàn quốc

Sẽ có 245 dự án, công trình sẽ khởi công, khánh thành đồng loạt vào ngày 19-12

(NLĐO) - Sẽ có 245 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố sẽ khởi công, khánh thành vào ngày 19-12 để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

sân bay Long Thành sân bay Gia Bình Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng Những siêu dự án
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo