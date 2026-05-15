Những vi phạm sẽ bị CSGT TPHCM xử lý nghiêm trong 45 ngày đêm cao điểm

Ngày 15-5, đại diện Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết lực lượng CSGT sẽ ra quân cao điểm 45 ngày đêm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Xe 3 bánh hoạt động sai quy định trên đường Vĩnh Lộc, TPHCM

Theo đó, CSGT TPHCM sẽ tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự như: vi phạm nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng; xe 3 - 4 bánh tự chế; vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải; phương tiện chở quá vạch dấu mớn nước an toàn đường thủy nội địa; vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt...

Bên cạnh đó, CSGT TPHCM tăng cường kiểm tra, xử lý các “lò”, tiệm nghi vấn “độ xe” và cơ sở sản xuất - kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ “độ xe”. CSGT sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự. mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Phòng CSGT cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khi tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đại diện Phòng CSGT - Công an TPHCM khẳng định tinh thần là xử lý nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật. CSGT quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép trên địa bàn.