Thể thao

Niềm tin và kỳ vọng

Đào Tùng

Thể thao Việt Nam đi qua năm 2025 với bảng thành tích đủ sức tạo niềm tin cho tương lai.

Bảng thành tích đồ sộ với 2.253 huy chương quốc tế, một vị trí trong 3 nền thể thao quốc gia đứng đầu SEA Games 33. Đó không chỉ là kết quả của một chu kỳ nỗ lực mà còn là nền móng vững chắc để toàn ngành bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, tự tin.

Thay đổi tư duy đầu tư

Năm 2026, ngành Thể dục Thể thao (TDTT) sẽ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (27.3.1946 - 27.3.2026), ở góc độ chuyên môn, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là phép thử quan trọng cho năng lực tổ chức và quản trị của ngành. Một kỳ Đại hội "An toàn - Tiết kiệm - Hiệu quả - Chuyên nghiệp" không đơn thuần là một sự kiện thi đấu mà còn là thước đo chất lượng đào tạo, là nơi sàng lọc và phát hiện nhân tài cho các đấu trường lớn như ASIAD (Á vận hội) và Olympic. Nếu làm tốt, đại hội sẽ trở thành bản lề chiến lược, giúp thể thao Việt Nam thoát khỏi tư duy phong trào, tiến gần hơn đến chuẩn mực quốc tế.

Điểm đáng chú ý nhất trong định hướng năm 2026 là sự thay đổi tư duy đầu tư. Thay vì dàn trải, thể thao Việt Nam xác định rõ "các mũi nhọn" Olympic và ASIAD, tập trung nguồn lực cao nhất cho những nội dung - môn có khả năng tranh chấp huy chương tại ASIAD 2026 - Nhật Bản và các sự kiện vòng loại tranh vé, giành chuẩn tham dự Olympic 2028.

Đây là bước đi đầy tính thực dụng nhưng thật sự cần thiết, thể hiện sự chuyên nghiệp, khoa học trong công tác quản lý, đồng thời phù hợp với xu thế thể thao thành tích cao hiện đại, nơi hiệu quả được đặt lên hàng đầu.

Song song với thể thao đỉnh cao, thể thao cho toàn dân tiếp tục được xem là nền tảng bền vững. Việc chú trọng xây dựng phong trào thể thao hướng đến các nhóm đối tượng đặc thù như người cao tuổi, người khuyết tật, công nhân khu công nghiệp… hay đẩy mạnh chương trình "Bơi an toàn, phòng chống đuối nước" cho trẻ em cho thấy sự phát triển hài hòa giữa thể thao thành tích cao và thể thao cộng đồng.

Niềm tin và kỳ vọng - Ảnh 1.

HCV của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 khiến người hâm mộ nức lòng Ảnh: Ngọc Linh

Phát triển kinh tế thể thao

Năm 2026 được dự báo sẽ đánh dấu bước chuyển mạnh về thể chế và quản trị. Việc sửa đổi Luật TDTT theo hướng tạo cơ chế xã hội hóa thực chất, thu hút nguồn lực doanh nghiệp để phát triển kinh tế thể thao sẽ giúp giảm áp lực ngân sách và mở ra không gian mới cho sự chuyên nghiệp. Đặc biệt, việc hoàn thiện và trình ban hành 5 đề án chiến lược tầm quốc gia, bao gồm: "Đề án phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; "Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026"; "Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; "Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT" và "Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic/ASIAD giai đoạn 2026-2045", cho thấy thể thao Việt Nam không chỉ dốc sức cho một kỳ đại hội hay một chu kỳ ngắn hạn, mà đã bắt đầu hoạch định hành trình dài hơi, có chiều sâu và tầm nhìn, hiệu quả cao nhất.

Năm 2026 không chỉ là một cột mốc thời gian mà là thời điểm hội tụ của nhiều yếu tố: Nền tảng thành tích, động lực tinh thần, đổi mới quản trị và chiến lược đầu tư có trọng tâm. Nếu tận dụng tốt "độ chín" này, thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một giai đoạn bứt phá thực sự - không chỉ ở đấu trường khu vực mà còn từng bước khẳng định vị thế tại châu lục và thế giới. 

Tỉ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên năm 2025 đạt 38,2%, số gia đình tập luyện TDTT đạt 28,8%... cho thấy thể thao quần chúng đang trở nên thiết yếu trong đời sống người dân, góp phần phát triển nền tảng sức khỏe, nâng cao tầm vóc người Việt trong kỷ nguyên mới.

Niềm tin và kỳ vọng - Ảnh 2.


