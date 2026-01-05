Ca sĩ trẻ nỗ lực thực hiện album

Hàng loạt ca sĩ gen Z quyết định phát hành album chủ đề trọn vẹn, kể một câu chuyện xuyên suốt thay vì chỉ ra mắt single (đĩa đơn). Điều này không chỉ cho thấy việc nghệ sĩ thay đổi cách làm nhạc mà còn gợi mở những cuộc tranh luận về giá trị của album trong thời đại số.

Bức tranh đầy màu sắc

Trong 6 tháng cuối năm 2025, thị trường âm nhạc Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ album với thể loại đa dạng, từ pop/R&B nhẹ nhàng đến việc khai thác chất liệu dân gian.

Trong đó, album "Giữa một vạn người" của ca sĩ Phùng Khánh Linh để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Cô đã giới thiệu những thể loại âm nhạc "lạ lẫm" với khán giả Việt Nam, như dream pop, indie rock, alternative… Với bước đi táo bạo này, Phùng Khánh Linh không chỉ thể hiện cá tính mà còn mang tới sự khác biệt cho thị trường nhạc Việt.

Album "Giữa một vạn người" của ca sĩ Phùng Khánh Linh.

Ngược lại, khi lựa chọn giai điệu quen thuộc pop/R&B với những ca khúc phù hợp giọng hát của mình trong album "Dear Min", ca sĩ Min lại cho thấy hướng đi đầy khôn ngoan. "Dear Min" tưởng chừng là sản phẩm đơn giản nhưng lại trở thành nét chấm phá trong bức tranh album đầy màu sắc của nhạc Việt nửa cuối năm 2025.

Ca sĩ Tùng với "Để leo một ngọn núi".

Với Mỹ Mỹ, album "Burning Blue" đã chứng minh "em xinh" này có tư duy âm nhạc rõ rệt và khả năng xử lý vocal (giọng hát) thuộc hàng xuất sắc trong nhóm nghệ sĩ thiên về performance (trình diễn). Dù có thế mạnh về vũ đạo và nhiều ca khúc trước đây của Mỹ Mỹ cũng theo đuổi dance pop nhưng với "Burning Blue", cô khai thác sâu thêm R&B, thậm chí cả ballad.

Mỹ Mỹ với album "Burning Blue".

Khác với những ca sĩ nêu trên, dù không tham gia gameshow, không theo đuổi các trào lưu âm nhạc thịnh hành song sản phẩm của Low G vẫn nhận được sự chú ý của công chúng. Từ trước tới nay, anh luôn cho thấy sức hút của bản thân mỗi khi xuất hiện. Album "L2K" của nam rapper này tiếp tục theo đuổi phong cách "thích gì làm đấy" đầy tự do.

Album "L2K" của Low G.

Vài năm gần đây, ca sĩ Tùng dần nổi lên như một trong những nghệ sĩ indie (độc lập) được đông đảo khán giả quan tâm bởi chất liệu âm nhạc êm dịu, dễ nghe cùng phần ca từ sâu sắc, giàu tính triết lý nhưng dễ tiếp cận. Năm 2025, anh trở lại với album thứ 3 "Để leo một ngọn núi", phát huy những điểm mạnh trong âm nhạc của mình và có sự nâng cấp đáng kể về phối khí.

Ca sĩ Tùng với "Để leo một ngọn núi".

Với ca sĩ Mỹ Anh, EP "phases of the moon" (gồm những sáng tác bằng tiếng Anh) là câu chuyện có mở đầu - kết thúc rõ ràng về quá trình "chữa lành", trải qua tổn thương để đứng dậy sau thất bại trong tình yêu. Với ca sĩ Trang, album "Trong" lại mang đến sự đằm thắm, dịu dàng qua những chiêm nghiệm đặc sắc về tình yêu. Ca sĩ Hoàng Dũng với album "Xoay tròn" hay 2pillz (Phạm Phú Nguyên) với album "Pillzcasso" cũng mang đến sức hút. Trong đó, "Pillzcasso" được chuyên trang âm nhạc uy tín Pitchfork dành nhiều lời khen ngợi...

EP "phases of the moon" của ca sĩ Mỹ Anh.

Album "Trong" của Trang.

Album "Xoay tròn" của ca sĩ Hoàng Dũng.

Album "Pillzcasso" của 2pillz.

Một trong những album nổi bật nhất gần đây là "Giai nhân" của Văn Mai Hương. Trong "Giai nhân", nữ ca sĩ gần như lột xác hoàn toàn, cô hát tự nhiên, thoải mái như trút hết nỗi lòng, giúp album này chinh phục nhiều đối tượng khán giả. Sự góp sức của S HUBE - đội ngũ sản xuất âm nhạc hàng đầu hiện nay với Hứa Kim Tuyền, DuongK, 2pillz - đã tạo nên một sản phẩm âm nhạc ấn tượng. "Giai nhân" cũng khắc họa chân dung mới của Văn Mai Hương sau 15 năm ca hát: chín muồi, đằm thắm, trưởng thành và luôn khao khát tình yêu.

Văn Mai Hương với album "Giai nhân".

Trong bức tranh album nhạc Việt đầy màu sắc nửa cuối năm 2025 còn có sự đóng góp của Dzung với "Hay không hay lắm". Album này kết hợp guitar, đàn tranh và vocal một cách độc đáo, khai thác yếu tố văn hóa bản địa. "Hay không hay lắm" có 2 phần, phần không lời kỹ thuật cao và phần vocal cùng Phạm Anh Khoa tự do, phóng khoáng, mới mẻ.

Trong khi đó, EP Wokeup4am của Wokeup cho thấy tư duy thực hiện dự án dài hơi của anh. Không dừng lại ở một vài sản phẩm đơn lẻ, nam nghệ sĩ này lựa chọn cách kể câu chuyện trọn vẹn bằng chuỗi "performance video" với những ý tưởng khác nhau, từ năng lượng bùng nổ, quyến rũ đến khoảng lặng đầy suy tư. Đây là một hướng đi không dễ, nhất là với một EP đầu tay, đòi hỏi sự đầu tư quy mô về thời gian, tài chính và ê-kíp sáng tạo.

Tạo ra giá trị cảm xúc

Những năm trước, thị trường nhạc Việt chủ yếu tập trung vào single hoặc EP gắn với các MV đơn lẻ. Nguyên nhân là vì các nền tảng streaming (phát trực tuyến) như Spotify, Apple Music, YouTube ưu tiên lượt nghe nhanh - phù hợp với các bài đơn, playlist bật đi bật lại nhiều lần.

Tuy nhiên, gần đây, những album được đầu tư chỉn chu bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Điều đó cho thấy các ca sĩ gen Z không chỉ muốn lan tỏa bài hit mà còn chú trọng thể hiện câu chuyện toàn diện bằng âm nhạc. Những album như vậy thường có ý tưởng xuyên suốt, nội dung chặt chẽ, giúp người nghe hiểu sâu hơn thế giới nghệ sĩ - điều mà sản phẩm single khó làm được.

Xu hướng phát hành album vật lý lấn át trên thị trường nhạc Việt hiện nay khiến nhiều người nghĩ rằng những sản phẩm loại này đang "phục hưng ngược". Dù nhiều nghệ sĩ trẻ phát hành album vật lý thì thị trường toàn cầu vẫn quá nhỏ so với streaming.

"Theo báo cáo từ Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm quốc tế (IFPI), doanh thu album vật lý chỉ chiếm khoảng 16%-17% tổng doanh thu âm nhạc toàn thị trường, trong khi streaming chiếm đến 69%" - nhạc sĩ Hoài An phân tích.

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy cho rằng dù không ít ca sĩ gen Z nỗ lực thực hiện album vật lý, phần lớn nghệ sĩ không đặt nhiều kỳ vọng vào lợi nhuận từ việc bán đĩa. "Họ xem đó như những sản phẩm mang giá trị tinh thần, kỷ niệm nghề nghiệp hơn là chiến lược kinh doanh" - anh nhận xét.

Về phía khán giả, một bộ phận gen Z quan tâm đến album vật lý như sản phẩm sưu tầm và để trải nghiệm thưởng thức "chậm" hơn. Song, phần lớn khán giả lứa tuổi này vẫn chủ yếu thưởng thức âm nhạc qua các nền tảng streaming vì tính tiện lợi và rẻ tiền hơn.

Nhiều người trong cuộc nhận định album vật lý khó thể trở lại thành sản phẩm chủ đạo chiếm thị phần doanh thu chính. Dù vậy, chúng vẫn tồn tại như những sản phẩm đặc biệt, dành cho người hâm mộ trung thành hoặc những người nghe nhạc "thong thả".

Dù sao thì việc nhiều ca sĩ gen Z chú trọng phát hành album vật lý với chủ đề rõ ràng thể hiện định hướng nghệ thuật sâu sắc hơn. Họ không chạy theo "trend" hoặc để lan tỏa sản phẩm, mà muốn kể những câu chuyện trọn vẹn. Điều này giúp xây dựng hình ảnh nghệ sĩ bền vững hơn, tạo ra giá trị cảm xúc và nhận diện thương hiệu hiệu quả.

Nhiều ca sĩ trẻ thừa nhận phát hành album vật lý rất rủi ro vì chi phí cao mà doanh thu thấp. Song, họ xem đó như sản phẩm "ký ức âm nhạc" và kỳ vọng khán giả trân trọng, lưu giữ , thay vì chỉ nghe các ca khúc trên playlist.

Xét về việc tạo dấu ấn lâu dài trên thị trường về mặt doanh thu, album vật lý khó trở thành sản phẩm nổi bật như thời hoàng kim của CD trước đây. Album vật lý giờ đóng vai trò như là món quà cho người hâm mộ, là bộ sưu tập nghệ thuật và là bằng chứng về hành trình sáng tạo dài hơi của ca sĩ.



