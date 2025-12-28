HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Salah lập đại công, "Pharaohs" Ai Cập vào vòng knock-out Cúp châu Phi

Đông Linh (theo cafonline)

(NLĐO) – Mohamed Salah thực hiện thành công quả phạt đền quan trọng, giúp Ai Cập giành chiến thắng 1-0 trước Nam Phi và cầm chắc vé đi tiếp tại Cúp châu Phi

Ai Cập chỉ chơi với 10 người trong cả hiệp 2 nhưng vẫn giành vé đi tiếp tại bảng B Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nam Phi trên sân Agadir, qua đó chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại của "Bafana Bafana" (thắng 6, hòa 6).

Salah lập đại công, "Pharaohs" vào vòng knock-out Cúp châu Phi - Ảnh 1.

Trận đại chiến tại Agadir nóng từ những phút đầu

Cả hai đội bước vào trận đấu với cùng kịch bản: Thắng là chắc suất vào vòng knock-out… Vì thế, thế trận hiệp 1 diễn ra khá chặt chẽ và thận trọng. Phải đến phút 22, cú dứt điểm đầu tiên mới xuất hiện, khi Omar Marmoush thực hiện quả đá phạt ngay sát vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Nam Phi trong gang tấc.

Salah lập đại công, "Pharaohs" vào vòng knock-out Cúp châu Phi - Ảnh 2.

Mohamed Salah ghi bàn duy nhất từ chấm 11 m cho Ai Cập

Cú sút trúng đích đầu tiên thuộc về Nam Phi ở gần phút 30, song Lyle Foster không thể đánh bại thủ thành Mohamed El Shenawy. Bước ngoặt đến ở cuối hiệp 1, khi Ai Cập được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi thô bạo của Khuliso Mudau.

TIN LIÊN QUAN

Trên chấm 11 m, đội trưởng Salah lạnh lùng sút thẳng vào giữa khung thành, mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên, trước giờ nghỉ, Ai Cập chịu tổn thất lớn khi Mohamed Hany nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Salah lập đại công, "Pharaohs" vào vòng knock-out Cúp châu Phi - Ảnh 3.

Ai Cập sớm có vé đi tiếp vào vòng knock-out

Sang hiệp 2, trong khoảng 25 phút đầu, hai đội hầu như không tạo ra cơ hội đáng chú ý. Nam Phi cầm bóng nhiều hơn nhưng chỉ tung ra các cú sút xa không đủ khó để gây nguy hiểm cho El Shenawy. Phải đến 10 phút cuối trận, "Bafana Bafana" mới có cơ hội rõ rệt nhất để gỡ hòa, khi Foster kiến tạo cho Aubrey Modiba dứt điểm trong vòng cấm, song pha kết thúc vẫn không thắng được thủ môn của Ai Cập.

Salah lập đại công, "Pharaohs" vào vòng knock-out Cúp châu Phi - Ảnh 4.

Ai Cập vượt rào cản quan trọng đầu tiên

Những phút cuối, Nam Phi nỗ lực ép sân nhưng bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Thua trận "chung kết bảng" nhưng họ vẫn nắm quyền tự quyết khi bước vào lượt trận cuối gặp Zimbabwe. Trong khi đó, Ai Cập chính thức giành vé vào vòng knock-out AFCON, dù vẫn cần ít nhất 1 điểm ở trận cuối để chắc chắn đứng đầu bảng.

Ai Cập đang nắm giữ kỷ lục 7 lần vô địch châu Phi nhưng lại chưa một lần nâng cúp kể từ năm 2010 đến nay.

Mohamed Salah AFCON 2025 vòng bảng Cúp châu Phi Ai Cập 1-0 Nam Phi
