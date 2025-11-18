HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Ninh Bình muốn kết nối du lịch - điện ảnh - lễ cưới cao cấp

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sự kết nối "du lịch - điện ảnh - lễ cưới cao cấp" được Ninh Bình kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng cho ngành du lịch của địa phương

Chiều 18-11, tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình), Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị và các đối tác của Ấn Độ - quốc gia có ngành công nghiệp điện ảnh và tổ chức lễ cưới điểm đến (destination wedding) phát triển hàng đầu châu Á - tổ chức hội nghị quốc tế "Ninh Bình - điểm đến chiến lược cho du lịch, điện ảnh và lễ cưới cao cấp".

Hướng đi mới đầy tiềm năng cho ngành du lịch Ninh Bình - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng quà lưu niệm các đối tác của Ấn Độ

Dự sự kiện có ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL); đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình...

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, đây là sự kiện nhằm đẩy công tác xúc tiến, quảng bá du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và điện ảnh, góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của điểm đến Ninh Bình trong giai đoạn mới, tăng cường kết nối giữa Ninh Bình với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Ấn Độ - thị trường tiềm năng về du lịch và tổ chức sự kiện cao cấp, đồng thời tạo động lực lan tỏa, phục vụ tiến trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long là Di sản thế giới.

Hội nghị cũng nhằm phân tích tiềm năng, lợi thế của Ninh Bình trong phát triển du lịch gắn với cảnh quan, di sản, văn hóa và môi trường tự nhiên đặc sắc, yếu tố nền tảng để hình thành các sản phẩm du lịch điện ảnh, du lịch lễ cưới và du lịch cao cấp để kết nối giữa các doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam.

Hướng đi mới đầy tiềm năng cho ngành du lịch Ninh Bình - Ảnh 2.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị

Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển mô hình "du lịch điện ảnh" (film tourism), khai thác bối cảnh quay phim, quảng bá điểm đến qua hình ảnh điện ảnh, truyền hình và mạng xã hội. Định hướng gắn kết giữa du lịch trải nghiệm, điện ảnh sáng tạo và ngành công nghiệp cưới cao cấp kết hợp với giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch cao cấp phù hợp với thị trường mục tiêu trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường Ấn Độ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, hội nghị "Ninh Bình - điểm đến chiến lược cho du lịch, điện ảnh và lễ cưới cao cấp" có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh Ninh Bình; là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hợp tác văn hóa - du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ, hai quốc gia giàu truyền thống, có nhiều nét tương đồng về di sản, tâm linh và nghệ thuật.

Theo ông Tùng, với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, không gian di sản đa tầng và bản sắc văn hóa, tri thức bản địa đậm nét, Ninh Bình là bối cảnh lý tưởng cho các tác phẩm điện ảnh, đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho du lịch nghỉ dưỡng, sự kiện và lễ cưới.

Hướng đi mới đầy tiềm năng cho ngành du lịch Ninh Bình - Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các đơn vị và các đối tác Ấn Độ tại sự kiện

"Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch không gian du lịch, không gian bảo tồn di sản, không gian phim trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng phim, nhà đầu tư, doanh nghiệp quốc tế đến khảo sát, hợp tác, quảng bá hình ảnh Ninh Bình để phát triển các sản phẩm du lịch, sản phẩm công nghiệp văn hóa, sáng tạo, xanh và bền vững".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tin rằng, sự kết nối giữa du lịch - điện ảnh - lễ cưới cao cấp sẽ mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng, góp phần nâng cao giá trị di sản, gia tăng trải nghiệm cho du khách, tạo động lực phát triển kinh tế - văn hóa địa phương.

Tin liên quan

Ngành du lịch Thanh Hóa, Ninh Bình đón gần 18 triệu khách, thu hàng chục ngàn tỉ đồng

Ngành du lịch Thanh Hóa, Ninh Bình đón gần 18 triệu khách, thu hàng chục ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch Thanh Hóa, Ninh Bình đón được lượng khách "khủng", gần 18 triệu lượt khách, tổng thu trên 34.000 tỉ đồng

Tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú của Tràng An qua Tuần du lịch Ninh Bình

(NLĐO)- Tuần du lịch Ninh Bình là hoạt động thường niên, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của di sản thế giới Tràng An

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Ninh Bình bội thu với doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ngành du lịch Ninh Bình đã đón được lượng khách tăng 48,9% so với cùng kỳ, trong đó có 124 ngàn khách quốc tế

Ấn Độ ngành du lịch hội nghị quốc tế Du lịch Ninh Bình Ninh Bình khu du lịch tam chúc việt nam - ấn độ hàng đầu châu Á du lịch tiệc cưới
