Nỗ lực đảm bảo việc làm, phúc lợi cho người lao động

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025- 2030) đã diễn ra sáng 28-4. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy công ty cùng với chính quyền đã lãnh đạo đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra bằng các giải pháp khả thi nhất, nhằm thu hút và khai thác các nguồn hàng, tiết giảm các chi phí bất hợp lý trong kinh doanh, giúp gia tăng đáng kể sản lượng hàng hóa thông qua cảng cũng như chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Lãnh đạo SAMCO tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 5 năm qua (2020-2024) khá phấn khởi, các chỉ tiêu số lượng cũng như chất lượng chính thực hiện hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm trước và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đời sống thu nhập của người lao động được ổn định và tăng cao đã góp phần tạo sự an tâm, gắn bó với đơn vị. Hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên cũng gặt hái được những kết qủa xuất sắc.

Lãnh đạo SAMCO tặng hoa chúc mừng Cảng Bến Nghé thực hiện thành công trình cẩu bờ di động LHM280

Hàng năm, công ty vận động và tạo điều kiện cho CBCNV nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đóng góp thêm nhiều sáng kiến, giải pháp. Từ năm 2020 đến năm 2024, công ty đã tổ chức xét duyệt và công nhận 122 sáng kiến, giải pháp mới với tổng số chi phí làm lợi nhiều tỉ đồng. Từ năm 2020 đến năm 2024, công ty đã đóng góp cho công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa gần 5 tỉ đồng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ công ty đã kết nạp 24 đảng viên mới, đạt 104.35% so với chỉ tiêu đã đề ra. Hiện nay, Đảng bộ có 8 chi bộ trực thuộc và 88 đảng viên. Tập thể Đảng bộ công ty được Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn tặng giấy khen thành tích trong phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ công ty tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý điều hành; tập trung đầu tư, mở rộng phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển cảng xanh.

Công trình cần cầu bờ di động LHM280C tại Cảng Bến Nghé

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2029: Tổng doanh thu là 549.18 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế là 165.89 tỉ đồng; Nộp ngân sách 73 tỉ đồng; Thu nhập bình quân 27.32 triệu đồng/người/tháng. Đảng bộ công ty phấn đấu kết nạp 20 đảng viên mới; Trên 85 % chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành tốt nhiệm vụ". Trong đó có ít nhất 1 chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 thành viên; ông Đặng Hoài Giang, Bí thư nhiệm kỳ 2020- 2024 tiếp tục được bầu làm Bí thư nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng cùng ngày, Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé cũng gắn biển công trình cầu bờ LHM280 chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025); Chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, nhiệm kỳ 2025 – 2030; tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Cơ Khí Giao thông Vận Tải Sài Gòn TNHH MTV, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tổng mức đầu tư dự án là 120 tỷ đồng trong đó chi phí mua sắm thiết bị là 116,7 đồng. Lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO và Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé gắn biển công trình cầu bờ di động LHM280 Dự án "Đầu tư phương tiện thiết bị cẩu bờ di động LHM280" là một trong các dự án nằm trong Kế hoạch đầu tư năm 2023 đã được Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV phê duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-HĐTV ngày 22-12-2022. với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng chất xếp hàng hoá từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết bị xanh, để đưa Cảng Bến Nghé tiến dần đến quy mô hiện đại hóa, phát triển các dịch vụ khác trong cảng, nâng cao sức cạnh tranh với các cảng trong khu vực.