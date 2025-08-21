Nơi hội tụ trí tuệ, nhiệt huyết (*)

Thành phố quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành siêu đô thị quốc tế, hiện đại, thông minh, xanh, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistics, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao của cả nước và khu vực.

Một thành phố, một đô thị tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Với vai trò, nhiệm vụ cao cả và to lớn như thế, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với thành phố kiến tạo và bứt phá vươn lên để hiện thực hóa và triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn cần tiếp tục quán triệt, làm tốt công tác tư tưởng, phải tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đồng thuận trong nhân dân, sự thông suốt trong các cấp ủy, tổ chức Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc phải thật sự tiêu biểu, đi đầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nắm vững, thực hiện tốt, khoa học, linh hoạt, thực tiễn cao; thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc và sát sao trong đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động tham mưu xây dựng nền tảng "Đảng bộ số" hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên cần được trang bị kỹ năng số cần thiết, tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức làm việc, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM vững mạnh, tăng cường kỷ cương và phát huy vai trò dân chủ. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc thực hiện việc nêu gương của Đảng bộ, của mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố phải đi đầu và có sức lan tỏa sâu rộng trong triển khai thực hiện các mô hình xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM phải thật sự là nơi hội tụ trí tuệ, làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực tinh thần và môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, cống hiến hiệu quả.

Lê Vĩnh ghi

(*) Tựa bài do Báo Người Lao Động đặt.

Lược ghi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 20-8.