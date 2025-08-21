HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Nơi hội tụ trí tuệ, nhiệt huyết (*)

NGUYỄN THANH NGHỊ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM

TP HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt.

Thành phố quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành siêu đô thị quốc tế, hiện đại, thông minh, xanh, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistics, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao của cả nước và khu vực.

Một thành phố, một đô thị tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Với vai trò, nhiệm vụ cao cả và to lớn như thế, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với thành phố kiến tạo và bứt phá vươn lên để hiện thực hóa và triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn cần tiếp tục quán triệt, làm tốt công tác tư tưởng, phải tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đồng thuận trong nhân dân, sự thông suốt trong các cấp ủy, tổ chức Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc phải thật sự tiêu biểu, đi đầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nắm vững, thực hiện tốt, khoa học, linh hoạt, thực tiễn cao; thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc và sát sao trong đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động tham mưu xây dựng nền tảng "Đảng bộ số" hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên cần được trang bị kỹ năng số cần thiết, tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức làm việc, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM vững mạnh, tăng cường kỷ cương và phát huy vai trò dân chủ. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc thực hiện việc nêu gương của Đảng bộ, của mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố phải đi đầu và có sức lan tỏa sâu rộng trong triển khai thực hiện các mô hình xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM phải thật sự là nơi hội tụ trí tuệ, làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực tinh thần và môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, cống hiến hiệu quả. 

Lê Vĩnh ghi

(*) Tựa bài do Báo Người Lao Động đặt.

Lược ghi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 20-8.

Tin liên quan

Nền tảng cho sự phát triển của TP HCM

Nền tảng cho sự phát triển của TP HCM

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tin tưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

TP HCM: Lắp đặt biển báo 59 tên đường mới

(NLĐO) - 59 tuyến đường ở các phường Bình Thới, Tân Thới Hiệp, Thới An, Đông Hưng Thuận và xã Bà Điểm, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn.

Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM cùng Thành phố kiến tạo và bứt phá vươn lên

(NLĐO) - Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM phải thật sự là nơi hội tụ trí tuệ, làm việc chuyên nghiệp...

TP HCM Đại hội Đảng bộ TP HCM chuyển đổi số tăng trưởng kinh tế Tô Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo