HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nỗi lòng quản lý cấp trung

Bài và ảnh: HUỲNH NHƯ

Quản lý cấp trung được xem như cầu nối bảo đảm chiến lược doanh nghiệp vận hành hiệu quả nhưng nếu không được trao quyền sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy

Trong bối cảnh doanh nghiệp (DN) đang đẩy mạnh chuyển đổi số và tái cấu trúc, quản lý cấp trung trở thành "tấm đệm" chịu áp lực lớn nhất. Họ không chỉ là cầu nối giữa chiến lược từ lãnh đạo và kỳ vọng của nhân viên (NV), mà còn phải cân bằng mục tiêu hiệu quả.

Áp lực chồng chất

Thực tế, quản lý cấp trung phải đối mặt với nhiều áp lực chồng chéo bao gồm KPI thực hiện công việc và chỉ tiêu cao được giao ngay cả khi nguồn lực, ngân sách hay nhân sự chưa tối ưu, buộc họ liên tục xoay xở, cải tiến quy trình và xử lý tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, họ còn chịu trách nhiệm dẫn dắt đội nhóm từ phân công công việc, duy trì tinh thần NV, giải quyết xung đột cho đến đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe. Khối lượng công việc khổng lồ cùng nhịp độ căng thẳng khiến họ khó duy trì cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, dễ rơi vào trạng thái kiệt sức. 

Thêm vào đó, thành công thường được ghi nhận cho lãnh đạo cấp cao, trong khi thất bại lại quy về cấp trung, tạo nên áp lực "vô hình" và cảm giác "làm nhiều nhưng ít được nhìn thấy", từ đó dần bào mòn động lực và sự cống hiến của họ.

Trường hợp của chị Lê Hoàng Minh Anh, Trưởng nhóm kinh doanh tại một công ty ở phường Chánh Hưng, TP HCM là một ví dụ. Chị kể quý vừa qua, chị nhận chỉ tiêu doanh số tăng 20% so với cùng kỳ, trong bối cảnh thị trường chững lại và ngân sách marketing (tiếp thị) bị cắt giảm. 

Để xoay chuyển tình thế, chị phải đẩy mạnh bán hàng qua kênh online, tự tổ chức mini game nhằm thu hút khách hàng. "Áp lực đạt KPI bằng mọi giá khiến tôi thường xuyên làm việc đến 22 giờ, thậm chí mang laptop về nhà để xử lý đơn hàng. Nhiều khi mệt rã rời vẫn phải cố, vì nếu không đạt chỉ tiêu thì cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng" - chị Minh Anh bày tỏ.

Nỗi lòng quản lý cấp trung - Ảnh 1.

Hỗ trợ, phát triển và ghi nhận đúng mức là chìa khóa giữ chân và nâng cao hiệu suất quản lý cấp trung

Với chị Dương Thị Thu Thảo, Trưởng phòng nhân sự tại một DN ở phường Sài Gòn, gần như không tồn tại khái niệm "ngày làm việc bình thường". Ban ngày, chị tất bật với các đầu việc nội bộ như tuyển dụng, phúc lợi, đào tạo NV, tối đến lại tiếp tục họp trực tuyến kéo dài với đối tác nước ngoài do chênh lệch múi giờ. 

Lịch làm việc dày đặc khiến chị hiếm khi có thời gian đưa con đi học hay chăm sóc gia đình. "Có những ngày tôi rời nhà khi con còn ngủ và trở về khi con đã ngủ. Cảm giác như mình đang đánh đổi quá nhiều. Áp lực công việc không chỉ khiến tôi mệt mỏi mà còn day dứt vì không tròn vai với gia đình" - chị Thảo tâm sự.

Còn anh Nguyễn Minh Quân, giám sát sản xuất tại một nhà máy ở phường Tăng Nhơn Phú (TP HCM), cũng không kém phần chua chát. Suốt 3 tháng liền, anh cùng đội ngũ không ngại tăng ca để cải tiến quy trình, giúp năng suất tăng 15%. Thế nhưng, khi kết quả được báo cáo, công lao của bản thân và các cộng sư gần như không được đề cập.

Kết nối các tầng quản lý

Theo báo cáo "Mức độ hài lòng của người lao động" do ManpowerGroup vừa công bố cho thấy, 82% quản lý cấp trung đối mặt căng thẳng hằng ngày, cao nhất trong các cấp bậc và 34% lo ngại mất việc trong 6 tháng tới do AI và tái cấu trúc nhân sự.

Theo ông Bùi Đoàn Chung, người sáng lập Cộng đồng Nghề nhân sự Việt Nam, tình trạng này xuất phát từ việc DN thường ưu tiên đào tạo lãnh đạo cấp cao và NV mới, trong khi quản lý cấp trung ít được đầu tư bài bản. "Hậu quả là họ thiếu kỹ năng quản trị hiệu suất, quản lý thay đổi, phân tích dữ liệu, điều phối liên phòng ban, huấn luyện và phản hồi. Từ đó, dẫn đến quyết định mang tính cảm tính, công việc tắc nghẽn, phụ thuộc cá nhân chủ chốt và khó xây dựng đội ngũ kế thừa" - ông Chung phân tích.

Theo nhiều chuyên gia, chính sách phúc lợi hiện nay cũng chưa đặc thù, nhiều quản lý cấp trung không được hưởng phụ cấp trách nhiệm, ngân sách đào tạo cá nhân, hỗ trợ sức khỏe tinh thần, lịch làm việc linh hoạt hay công cụ quản trị hiện đại, khiến họ dễ quá tải, kiệt sức và giảm gắn kết. 

Đồng thời, kênh phản hồi 2 chiều giữa cấp trung và cấp cao chưa hiệu quả; thông tin chủ yếu truyền từ trên xuống, phản hồi ngược lại mờ nhạt, thiếu diễn đàn định kỳ, khảo sát ẩn danh hay cơ chế đánh giá đi kèm hành động cụ thể. Điều này làm lãnh đạo thiếu dữ liệu thực tế, quyết sách xa rời nhu cầu vận hành, mâu thuẫn liên phòng ban khó giải quyết, còn quản lý cấp trung "kẹt" giữa áp lực mục tiêu và hạn chế nguồn lực.

Bà Hoàng Thị Minh Ngọc, Giám đốc chuyên trang Việc Làm Tốt, cho rằng DN cần đồng bộ nhiều giải pháp để quản lý cấp trung phát huy vai trò. Trước hết, xây dựng chương trình đào tạo "kép", kết hợp kỹ năng lãnh đạo, quản lý thay đổi, ứng dụng công nghệ với kỹ năng mềm như giao tiếp, giải quyết xung đột, tạo động lực, cùng kỹ năng cứng như quản lý dự án và phân tích dữ liệu. Đồng thời, trao quyền gắn với nguồn lực tương xứng, bảo đảm họ chủ động ra quyết định trong phạm vi chức trách.

Ngoài ra, DN cũng cần quan tâm sức khỏe tinh thần qua huấn luyện, cố vấn, nhóm chia sẻ áp lực, tư vấn tâm lý hay cân bằng công việc - cuộc sống. Thiết lập lộ trình thăng tiến rõ ràng, tiêu chí đánh giá minh bạch, cơ hội học tập và dự án thử thách sẽ giúp họ sẵn sàng cho vị trí cao hơn. "Quan trọng hơn hết là tăng cường kết nối giữa các tầng quản lý qua trao đổi định kỳ, kênh phản hồi trực tiếp và văn hóa giao tiếp minh bạch 2 chiều sẽ bảo đảm chiến lược và thực thi luôn đồng bộ" - bà Ngọc khuyến cáo. 

"Bất chấp mọi nỗ lực và thành quả trước đó, chỉ vì một sự cố kỹ thuật khiến dây chuyền chậm tiến độ giao hàng, tôi liền bị nêu tên và phê bình công khai" - anh Nguyễn Minh Quân bộc bạch.


Tin liên quan

Áp lực từ vai trò quản lý cấp trung

Áp lực từ vai trò quản lý cấp trung

Quản lý cấp trung thường chịu áp lực lớn, vì vừa truyền đạt chiến lược từ lãnh đạo cấp cao vừa thúc đẩy hiệu suất làm việc của đội ngũ dưới quyền

Giải tỏa áp lực công việc cuối năm

Áp lực công việc vào cuối năm là điều không thể tránh khỏi, vì vậy hãy biến nó thành năng lượng tích cực để vươn lên

Chìa khóa vượt qua áp lực, căng thẳng

Xây dựng thời gian hợp lý trong công việc và đời sống cá nhân sẽ giúp người lao động giảm bớt áp lực

chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu áp lực công việc quản lý cấp trung sức khỏe tinh thần chương trình đào tạo ứng dụng công nghệ kỹ năng mềm tạo động lực bệnh nghề nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo