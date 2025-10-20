Nóng bỏng cuộc đua ngôi đầu Giải Ngoại hạng Anh





Nó bao gồm cả việc Bournemouth suýt có lần đầu chạm tay đến kỳ tích trong kỷ nguyên Premier League.

"Cherry" trở lại mặt đất

Bournemouth ít nhất cũng được hưởng cảm giác lên đỉnh nhưng niềm vui của "Cherry" quá ngắn ngủi. Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 cho Bournemouth của Ryan Christie được ghi ở phút 89 khiến những cổ động viên tháp tùng đội bóng đến London vỡ òa trên khán đài sân Selhurst Park. Trong suốt chiều dài lịch sử, đây là lần đầu tiên đội bóng miền Nam đảo quốc sương mù chiếm giữ vị trí số 1 Giải Ngoại hạng Anh, dù chỉ trong chốc lát.

Tiếc cho Bournemouth khi Crystal Palace không hề có ý định buông bỏ dù thời gian cạn dần. Trận đấu được cộng bù gần chục phút và Jean-Philippe Mateta hoàn tất cú hat-trick ở phút 90+7, giúp Crystal Palace gỡ hòa 3-3.

Bournemouth "trở lại mặt đất" và đối mặt với thực tế nghiệt ngã của một cuộc đua đường dài, vốn đòi hỏi cả chiều sâu lực lượng lẫn bản lĩnh của dàn cầu thủ.

Arsenal lên đỉnh Giải Ngoại hạng Anh với lối đá thực dụng và hiệu quả. Ảnh: PREMIER LEAGUE

Man City chưa thể mơ mộng

Man City ung dung giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Everton nhờ cú đúp của Erling Haaland. "Quái vật" người Na Uy tiếp tục bùng nổ với phong độ ghi bàn khủng khiếp, khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích còn giới chuyên môn tiếp tục băn khoăn đi tìm lời giải cho bài toán "đội bóng 1 người" của Man City.

Băn khoăn là chuyện của cả mùa giải còn trước mắt, Man City có quyền vui mừng khi thế công của đội bóng ngày càng sắc bén. Từ cuối tháng 8, Man City có chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường nhưng đây mới là lần đầu tiên, họ chạm tay đến ngôi đầu Giải Ngoại hạng Anh.

Ngay cả HLV Pep Guardiola cũng không giấu được sự tiếc nuối khi Haaland không thể ghi 4 hoặc 5 bàn thay vì "chỉ" có 2 pha lập công vào lưới Everton. Từ đầu mùa, tiền đạo người Na Uy đóng góp 14 bàn cho Man City trên mọi đấu trường (11 bàn tại Ngoại hạng Anh), mang về rất nhiều điểm số quan trọng cho đội bóng.

Thực trạng điểm số không cho phép Man City mơ mộng khi họ vẫn trong tình trạng phải bám đuổi cả Arsenal lẫn Liverpool nếu cả 3 đá đủ số trận. Dẫu sao cơ hội vẫn đang rộng mở cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola nếu như 2 đại kình địch này bất ngờ sẩy chân.

Bản lĩnh Arsenal

Từng nhiều lần nếm mùi đau khổ trên sân của Fulham, Arsenal hẳn còn nhớ mãi trận hòa 1-1 ở mùa 2024-2025 và thất bại 1-2 ở mùa 2023-2024. Những kết quả này khiến "Pháo thủ" hụt hơi rồi lần lượt mất danh hiệu vào tay Liverpool và Man City.

Tại sân Craven Cottage đêm 18-10, Arsenal đã phá dớp thành công khi đánh bại chủ nhà Fulham 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Leandro Trossard. Kết quả này giúp "Pháo thủ" đòi lại vị trí dẫn đầu Giải Ngoại hạng Anh với 19 điểm, sau khi bị Bournemouth rồi Man City đe dọa.

Tính từ mùa giải 2023-2024 đến nay, Arsenal đã ghi 37 bàn từ các quả phạt góc. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, "Pháo thủ" ghi tổng cộng 15 bàn thì có đến 10 bàn từ các tình huống cố định. Những con số thể hiện rõ sự thay đổi trong triết lý thi đấu của Mikel Arteta.

"Chúng tôi luôn nói với nhau rằng nếu không thể thắng bằng cách đẹp mắt, hãy thắng bằng sự kiên cường và kỷ luật, có bị gọi là thực dụng cũng không sao, bởi đó vẫn là thành quả xứng đáng" - HLV người Tây Ban Nha thừa nhận.

Nếu tiếp tục duy trì mức độ hiệu quả cả công lẫn thủ (mới để lọt lưới 3 bàn sau 8 vòng đấu), Arsenal hoàn toàn có thể mơ về chức vô địch đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ.