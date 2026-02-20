HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
CSGT TP Huế lập nhiều tổ công tác xử lý "ma men" dịp Tết

Tin, ảnh: Quang Nhật

(NLĐO) - Nhiều vụ tai nạn giao thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã trong những ngày nghỉ Tết ở địa bàn TP Huế làm 3 người chết.

Ngày 20-2, Công an TP Huế cho biết từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mồng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại TP Huế đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã làm 3 người tử vong.

CSGT Huế tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường liên thôn 2026 - Ảnh 1.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn ở một tuyến đường liên xã.

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến liên thôn, liên xã có thời điểm diễn biến phức tạp. Lưu lượng phương tiện tăng cao do người dân từ khắp nơi trở về quê sum họp, nhu cầu đi lại, thăm hỏi, liên hoan, du xuân đầu năm gia tăng. Trong khi đó, nhiều tuyến đường nông thôn có mặt đường hẹp, hệ thống chiếu sáng và biển báo chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

CSGT Huế tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường liên thôn 2026 - Ảnh 2.

Đo nồng độ cồn.

Đáng chú ý, tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia vẫn còn diễn ra; một bộ phận thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Đây là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm trong dịp lễ, Tết.

Vì vậy, Phòng CSGT Công an TP Huế đã chủ động xây dựng phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra lưu động kết hợp lập chốt kiểm soát, bảo đảm tuần lưu khép kín địa bàn.

CSGT Huế tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường liên thôn 2026 - Ảnh 3.

Không có vùng cấm trong kiểm tra, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến liên thôn, liên xã

Các tổ công tác được bố trí tại các tuyến liên thôn, liên xã trọng điểm, khu vực đông dân cư, địa bàn giáp ranh và những điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, hoạt động xuyên suốt cả ngày lẫn đêm, nhất là vào khung giờ từ 18 giờ đến rạng sáng hôm sau.

Với tinh thần kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, lực lượng chức năng tập trung xử lý mạnh các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, điều khiển phương tiện độ chế, thay đổi kết cấu trái phép.

Trong đó, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn được triển khai quyết liệt tại các tuyến liên thôn, liên xã – nơi thường diễn ra các hoạt động liên hoan, gặp mặt đầu xuân.

Lực lượng công an đã lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện trong 6 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ. Phần lớn vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông

Ngoài ra, công an các xã, phường duy trì nghiêm các tổ tuần tra ban đêm, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đối với tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành rà soát, mời làm việc, yêu cầu ký cam kết không tái phạm; kiên quyết tạm giữ phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, buộc khôi phục nguyên trạng theo quy định.

