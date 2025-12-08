Nóng: Nhật Bản động đất mạnh nửa đêm, cảnh báo sóng thần

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 15 phút (giờ địa phương) ngày 8-12, cách bờ biển khoảng 70 km và ở độ sâu khoảng 53 km.

Trận động đất xảy ra cách Misawa, Nhật Bản 84 km về phía Đông và cảnh báo được ban bố ở Hokkaido, Aomori, Iwate khi khả năng sóng thần cao 3 m đang hướng về phía bờ biển.

Người dân địa phương được yêu cầu sơ tán càng nhanh càng tốt vì sóng thần có thể ập đến nhiều lần.

Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng cũng được khuyến cáo tránh xa bờ biển và cửa sông vì nước có thể tràn bờ.

Theo cảnh báo, sóng thần có thể cao tới 3 m đang hướng tới bờ biển các tỉnh Hokkaido, Aomori và Iwate.

* Tiếp tục cập nhật