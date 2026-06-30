NÓNG: TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2026

TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 151.269 thí sinh đăng ký dự thi.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM đạt 118.550 học sinh - mức cao kỷ lục nhằm đáp ứng khoảng 169.080 học sinh tốt nghiệp THCS.

Công bố điểm chuẩn

Trong tổng chỉ tiêu, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh; 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển 1.195 học sinh. Bên cạnh đó, 41 trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết, sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn. Sau đó, thí sinh nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo hướng dẫn của từng đơn vị.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn hoặc các trường hợp bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận) sẽ được xem là từ chối quyền trúng tuyển. Các trường hợp này sẽ không được bảo lưu kết quả thi và mất quyền tham gia các đợt tuyển sinh tiếp theo, kể cả đợt tuyển bổ sung, trong cùng năm học.

Hồ sơ nhập học lớp 10 gồm: bản chính học bạ THCS; bản sao giấy khai sinh hợp lệ (trích lục hoặc bản sao công chứng); phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026; phiếu thi tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027; phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 ghi nhận điểm thi và 3 nguyện vọng; giấy chứng nhận đoạt giải, thành tích (nếu có)...

Hầu hết các giấy tờ trên sẽ do trường THCS cấp cho thí sinh. Do các trường hiện sử dụng học bạ điện tử, "bản chính học bạ THCS" được hiểu là bản in từ học bạ điện tử, có chữ ký của ban giám hiệu và đóng dấu của nhà trường.

Xem điểm chuẩn: