Văn hóa - Văn nghệ

Vĩnh biệt NSND Đinh Bằng Phi, bậc thầy hát bội phương Nam

Thanh Hiệp

(NLĐO) - NSND Đinh Bằng Phi là bậc thầy gìn giữ hồn hát bội phương Nam, sự ra đi của ông để lại nhiều thương tiếc cho văn nghệ sĩ.

Sáng 25-12, lúc 8 giờ 30, NSND Đinh Bằng Phi đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. Sự ra đi của ông khép lại một đời người gắn bó trọn vẹn với nghệ thuật hát bội phương Nam - bộ môn sân khấu truyền thống mà ông không chỉ xem là nghề, mà là mạch sống, là căn cốt văn hóa cần được giữ gìn.

NSND Đinh Bằng Phi qua đời, thọ 88 tuổi - Ảnh 1.

NSND Đinh Bằng Phi

Sinh năm 1937, NSND Đinh Bằng Phi được giới chuyên môn và đồng nghiệp trân trọng gọi là bậc thầy của hát bội, một trong những người hiếm hoi am tường sâu sắc cả biểu diễn, lý luận và truyền dạy. Ông là chứng nhân của nhiều giai đoạn thăng trầm của hát bội Nam bộ, đồng thời cũng là người kiên trì trong công cuộc bảo tồn và truyền nối bộ môn nghệ thuật này giữa lòng đô thị hiện đại.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2011, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân - sự ghi nhận xứng đáng cho một đời cống hiến lặng lẽ nhưng bền bỉ. Với giới hát bội, đó không chỉ là niềm vui riêng của cá nhân ông, mà là niềm tự hào chung của làng hát bội, của những nghệ sĩ đã và đang âm thầm giữ lửa cho nghệ thuật truyền thống.

Ở NSND Đinh Bằng Phi, người ta luôn cảm nhận rõ phong thái mực thước, điềm đạm của một người thầy lớn. Ông nghiêm khắc với nghề nhưng nhân hậu với người, truyền dạy không chỉ kỹ năng biểu diễn, cách ca - bộ - pháp - hình, mà còn truyền đạo làm nghề: tôn trọng tổ nghiệp, giữ kỷ cương sân khấu, không chạy theo hào nhoáng nhất thời.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ hát bội phương Nam trưởng thành từ sự chỉ dẫn của ông, xem ông như cột mốc chuẩn mực để soi chiếu con đường nghệ thuật của mình. Giữa bối cảnh hát bội ngày càng đối diện nhiều thử thách, NSND Đinh Bằng Phi vẫn chọn ở lại với nghề, bền bỉ làm công việc truyền dạy, nghiên cứu, gìn giữ những giá trị căn bản.

NSND Đinh Bằng Phi qua đời, thọ 88 tuổi - Ảnh 2.

NSND Đinh Bằng Phi khi còn trẻ

Ông tin rằng, chỉ khi người nghệ sĩ hiểu sâu truyền thống thì mới có thể làm mới nghệ thuật một cách đúng đắn, không đánh mất bản sắc. 

Sự ra đi của NSND Đinh Bằng Phi vào buổi sáng Giáng sinh để lại một khoảng lặng buồn trong đời sống sân khấu. Nhưng di sản ông để lại không lặng lẽ: đó là một hệ giá trị nghề nghiệp, là những lớp học trò tiếp nối, là niềm tin rằng hát bội phương Nam vẫn còn những người gìn giữ và yêu thương.

Vĩnh biệt NSND Đinh Bằng Phi - bậc thầy của hát bội Việt Nam, người nghệ sĩ đi trọn một đời tử tế với nghề, thủy chung với di sản. 

Tên tuổi và công lao của ông sẽ còn ở lại, trong ký ức đồng nghiệp, trong từng lớp diễn viên kế thừa, và trong mạch chảy bền bỉ của nghệ thuật hát bội phương Nam

Gia đình trao tư liệu quý của NSND Đinh Bằng Phi dịp Giỗ Tổ

Gia đình trao tư liệu quý của NSND Đinh Bằng Phi dịp Giỗ Tổ

(NLĐO) - Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP HCM tổ chức lễ tiếp nhận trao tặng tư liệu quý từ gia đình NSND Đinh Bằng Phi nhân ngày Giỗ Tổ sân khấu 2025.

Gia đình NSND Đinh Bằng Phi trao tặng nguồn tư liệu quý

(NLĐO) - Một nghĩa cử tri ân và gìn giữ di sản nhân ngày Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam (3-10-2025) của gia đình NSND Đinh Bằng Phi

Trưng bày tài liệu quý của NSND Đinh Bằng Phi

Phòng trưng bày tài liệu, hiện vật không chỉ là công trình tri ân NSND Đinh Bằng Phi mà còn hướng tới việc kết nối giữa bảo tồn với nghiên cứu và đào tạo

