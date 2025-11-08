Giải Mai Vàng khẳng định sức sống mới

Chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 "Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025" do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra sáng 7-11, đánh dấu bước tiến mới của giải thưởng văn hóa uy tín sau ba thập kỷ lan tỏa giá trị nhân văn.

Không ngừng đổi mới

Tham dự chương trình có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng cơ quan đại diện văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM.

Ban Tổ chức và các văn nghệ sĩ tham dự Chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 “Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025” ngày 7-11, chụp hình lưu niệm (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 còn có NSND Trần Minh Ngọc, NSƯT Ca Lê Hồng, NSND Quế Trân, NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ Trang Bích Liễu, nhà thơ Lê Minh Quốc, nhạc sĩ Hamlet Trương, ca sĩ Lộ Lộ, diễn viên Lý Hùng, diễn viên - MC Bình Minh…

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, cho biết Giải Mai Vàng mùa thứ 31 tiếp tục đổi mới, bổ sung các hạng mục tôn vinh nghệ sĩ, vở diễn, chương trình nghệ thuật chính luận, ca khúc và MV được yêu thích, nhằm bắt kịp xu hướng sáng tạo của giới trẻ và thị hiếu khán giả hiện đại.

Một tiết mục văn nghệ mở màn Chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 “Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025” ngày 7-11 (Ảnh: TẤN THẠNH)

Theo ông Bùi Thanh Liêm, năm nay Ban Tổ chức giới thiệu sách điện tử (E - card) mang tên "Mai Vàng nhân ái" - "Mai Vàng tri ân": Hành trình lan tỏa yêu thương", ghi lại hành trình đầy cảm xúc của hơn 800 văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà cách mạng lão thành, đội ngũ y - bác sĩ trên cả nước.

"Giải Mai Vàng mùa thứ 31 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa nghệ sĩ, công chúng và báo chí, là nơi để những tài năng được phát hiện, tôn vinh và lan tỏa niềm tin yêu với nghệ thuật Việt Nam" - ông Bùi Thanh Liêm nhấn mạnh.

NSND Trần Minh Ngọc, thành viên Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng, cho biết ông rất ấn tượng với hành trình đổi mới và hướng tiếp cận nhân văn mà Báo Người Lao Động đang thực hiện trong nhiều năm qua. Theo ông, Giải Mai Vàng ngày càng mở rộng đề tài, chú trọng những tác phẩm chính luận, xã hội và những vở diễn mang hơi thở thời đại, phản ánh sinh động đời sống và hành trình phát triển của đất nước.

"Có thể nói, hơn một phần ba cuộc đời hoạt động của tôi đã gắn bó cùng Giải Mai Vàng - gần 30 năm đồng hành. Giải thưởng này không chỉ là giải thưởng dành cho nghệ sĩ, mà còn là sự tôn vinh dành cho cả nền nghệ thuật sân khấu của thành phố sáng tạo và nghĩa tình này" - NSND Trần Minh Ngọc khẳng định.

Giải thưởng danh giá

Trong không khí thân tình và ấm áp tại Hội trường Báo Người Lao Động, nhiều nghệ sĩ từng đoạt Giải Mai Vàng đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm, chia sẻ tâm huyết và đóng góp ý kiến để giải thưởng ngày càng hoàn thiện, xứng đáng với tầm vóc của một giải thưởng văn hóa có sức lan tỏa lớn trên cả nước.

NSƯT Kim Tử Long cho biết anh luôn xem Giải Mai Vàng là niềm tự hào của người nghệ sĩ Việt, là thước đo ghi nhận công lao, tâm huyết và sự sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ trong suốt một năm cống hiến. "Tôi mong ban tổ chức trong những mùa tới có thể tách riêng hạng mục sân khấu kịch và cải lương, vì hai bộ môn này mang đặc trưng nghệ thuật khác nhau, đều xứng đáng được ghi nhận" - anh đề xuất.

Anh cho biết sẵn sàng đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong các hoạt động của "Mai Vàng nhân ái". "Nếu có những chương trình kết hợp biểu diễn gây quỹ, tôi sẽ là người đầu tiên đăng ký góp sức" - nam nghệ sĩ chia sẻ.

Diễn viên Lý Hùng xúc động bày tỏ, với anh, Giải Mai Vàng là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp bởi đó là giải thưởng của khán giả bình chọn, những người yêu thương và đồng hành cùng nghệ sĩ. Theo diễn viên Lý Hùng, điều khiến anh càng trân trọng là Mai Vàng không chỉ tôn vinh tài năng mà còn đồng hành cùng nghệ sĩ bằng những chương trình nhân văn như "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân".

Với NSND Quế Trân, cô đã có nhiều gắn bó Giải Mai Vàng với nhiều vai trò khác nhau. Dù ở vị trí nào cô cũng cảm thấy tự hào và vinh dự. "Giải Mai Vàng là một giải thưởng danh giá và uy tín, mà bất cứ ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng đều mong muốn mỗi dịp cuối năm có một vai diễn hay, tác phẩm hay, hay ca khúc được khán giả đón nhận để được vinh danh" - NSND Quế Trân thổ lộ.

NSƯT Ca Lê Hồng, thành viên Hội đồng Giải Mai Vàng trong nhiều năm liền, bày tỏ bà rất phấn khởi khi thấy sân khấu cải lương và kịch nói đang dần khôi phục sức sống, nhiều đoàn nghệ thuật mạnh dạn làm lại những vở diễn lịch sử, đồng thời khai thác đề tài đời sống, thời sự, phản ánh hơi thở đương đại khi bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

"Mong rằng Giải Mai Vàng sẽ tiếp tục giữ vững thương hiệu văn hóa uy tín của Báo Người Lao Động và ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần tôn vinh và khích lệ người làm nghệ thuật sáng tạo, cống hiến hết mình vì nền văn hóa nước nhà" - NSƯT Ca Lê Hồng kỳ vọng.

Lan tỏa nhân ái Hưởng ứng chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân", sau gần 6 năm lan tỏa ý nghĩa nhân văn, Ban Tổ chức tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ. Trong đó, NSƯT Võ Minh Lâm ủng hộ 20 triệu đồng, đạo diễn Minh Nguyệt ủng hộ 10 triệu đồng, MC Phan Giang và Hoàng Tùng (dự án gương mặt truyền hình - the TVFACE) đóng góp 20 triệu đồng. Diễn viên Lý Hùng ủng hộ 30 triệu đồng. Trước đó, ngày 24-9, chương trình cũng đã nhận được sự ủng hộ của NSƯT Bảo Quốc 20 triệu đồng và diễn viên điện ảnh Nhật Kim Anh 50 triệu đồng.

Diễn viên, MC BÌNH MINH: Biết ơn rất nhiều Tôi rất vui khi được mời tham dự Chương trình Giao lưu nghệ thuật lần 2 "Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025". Bởi Mai Vàng chính là ngôi nhà, là nơi cho tôi câu trả lời rằng bản thân mình đã được đón nhận và thừa nhận. Với tôi, Giải Mai Vàng là một món quà mang tính động viên vô giá cho giới văn nghệ sĩ. Ca sĩ LỘ LỘ: Nhìn mọi người mà ao ước Được mời đến để biểu diễn ca khúc "Bậu ơi đừng khóc" cùng nhạc sĩ Hamlet Trương, Lộ Lộ thấy hãnh diện vì ca khúc này từng gắn liền với Lộ Lộ khoảng thời gian dài. Ca khúc "Bậu ơi đừng khóc" đã được trao Giải Mai Vàng hạng mục Ca khúc hay nhất. Nhìn các anh chị được tôn vinh, Lộ Lộ cũng mong ngày nào đó bản thân được một lần có mặt ở Giải Mai Vàng. Với mức độ uy tín của Giải Mai Vàng, không chỉ Lộ Lộ mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mơ về ngày bản thân được vinh danh trên sân khấu trao giải. T.Trang ghi

Ra mắt sách E - card "Mai Vàng nhân ái" - "Mai Vàng tri ân": Hành trình lan tỏa yêu thương" Hai chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức, không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động của báo mà còn là dấu son đặc biệt trong đời sống văn hóa nghệ thuật. Các nghệ sĩ từng đoạt Giải Mai Vàng giao lưu tại chương trình. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU) Hành trình 5 năm hoạt động với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã giúp hai chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" thêm phần đặc biệt bởi ý nghĩa nhân văn, nghĩa tình, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong văn hóa đặc thù của người Việt. Điểm nhấn đặc biệt của hai chương trình là luôn mở rộng, lan tỏa đến khắp các tỉnh, thành mang theo những vòng tay yêu thương, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc. Hai chương trình không chỉ là nơi tri ân các văn nghệ sĩ, trí thức, công dân tiêu biểu đã cống hiến cho đất nước, mà còn là nhịp cầu gắn kết các thế hệ, khơi dậy tinh thần "uống nước nhớ nguồn", hun đúc giá trị nhân văn trong cộng đồng. Nhiều câu chuyện xúc động đã được viết nên từ những chuyến đi thăm hỏi, những buổi gặp gỡ thân tình, giản dị mà ấm áp. E - card "Mai Vàng nhân ái" - "Mai Vàng tri ân": Hành trình lan tỏa yêu thương" do Báo Người Lao Động thực hiện nhằm ghi lại hành trình ý nghĩa ấy một cách hệ thống, chân thực và sống động. Cuốn sách điện tử này có hơn 1.000 bức ảnh mà đại diện Báo Người Lao Động đã đi khắp mọi miền đất nước, gặp gỡ, trao tặng những món quà ý nghĩa đến các cá nhân, tập thể xứng đáng nhận những yêu thương từ hai hợp phần ý nghĩa này. Những thông tin, câu chuyện đầy nhân văn, hứa hẹn sẽ là một tư liệu quý về văn hóa - nghệ thuật đương đại và là một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã và đang âm thầm gìn giữ, vun đắp cho đời sống tinh thần của dân tộc. E - card "Mai Vàng nhân ái" - "Mai Vàng tri ân": Hành trình lan tỏa yêu thương" sẽ chính thức đến với bạn đọc từ ngày 15-11 trên NLĐO. T.Trang



