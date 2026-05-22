NSƯT đạo diễn Hoàng Duẩn dồn sức cho "Ánh lửa từ tro tàn"





Chương trình nghệ thuật "Ánh lửa từ tro tàn"

Giữa rất nhiều chương trình giải trí diễn ra mỗi ngày, có những đêm nghệ thuật không được tạo ra để tìm kiếm tiếng vỗ tay. Chúng được tạo ra để đánh thức ký ức, kết nối lòng người và nhắc rằng sự tử tế vẫn luôn hiện diện trong đời sống.

"Ánh lửa từ tro tàn" là một chương trình như thế. Tối 22-5, tại Hội trường A – UBND xã An Biên, tỉnh An Giang, chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và gây quỹ "Ánh lửa từ tro tàn" sẽ chính thức diễn ra với một mục tiêu giản dị nhưng không dễ thực hiện: dùng nghệ thuật để lan tỏa yêu thương và đồng hành cùng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Được thực hiện nhân dịp hướng tới 65 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10.8.1961 – 10.8.2026), chương trình do tập thể sinh viên lớp Đại học Quản lý Văn hóa 18.1 – Khoa Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật tổ chức với mong muốn biến sự đồng cảm thành hành động cụ thể.

Không để nỗi đau chiến tranh chỉ còn là những con số

NSƯT Đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ: "Có những hậu quả của chiến tranh không dừng lại ở thời điểm tiếng súng kết thúc. Chất độc da cam đã để lại những di chứng kéo dài qua nhiều thế hệ".

Vì thế, anh đã dốc sức để thực hiện chương trình ý nghĩa này, vì những đứa trẻ sinh ra mang khiếm khuyết, những gia đình sống trong khó khăn, những câu chuyện không phải lúc nào cũng được nhắc đến giữa nhịp sống hiện đại.

Tiến sĩ, NSƯT, đạo diễn, Nhà biên kịch Hoàng Duẩn chỉ đạo trên sàn tập nhiều ngày qua, hướng đến chất lượng nghệ thuật Chương trình nghệ thuật "Ánh lửa từ tro tàn"

"Điều đáng nói là khi khoảng cách thời gian ngày càng xa, ký ức ấy cũng dễ bị lùi về phía sau. "Ánh lửa từ tro tàn" chọn một cách tiếp cận khác: không kể về nỗi đau để tạo thương cảm, mà kể về nghị lực sống để khơi dậy trách nhiệm cộng đồng" – Đạo diễn chia sẻ.

Thông qua âm nhạc, sân khấu, giao lưu và những câu chuyện đời thực, chương trình mong muốn người trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên có được, và sự sẻ chia chưa bao giờ là giá trị cũ.

Một đêm nghệ thuật được dựng bằng trái tim

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở chỗ đây không phải hoạt động chuyên nghiệp thuần túy mà là dự án cộng đồng được đầu tư nghiêm túc về chuyên môn.

Chương trình có sự hướng dẫn của NSƯT – Đạo diễn Hoàng Duẩn và TS Vũ Thị Bích Duyên, cùng sự đồng hành truyền thông của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và gương mặt trẻ.

Trên sân khấu sẽ có sự góp mặt của ThS – ca sĩ Hoàng Thị Nhung, ca sĩ Hương Thanh Xuân, Minh Trí, Bảo Ngân, ca sĩ – nhạc sĩ Cao Thái Tuấn cùng khoảng 100 sinh viên Khoa Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật.

Đáng chú ý, nhạc sĩ Cao Thái Tuấn – cựu sinh viên của khoa – đã sáng tác riêng ca khúc chủ đề "Ánh lửa từ tro tàn" như một lời nhắn gửi bằng âm nhạc về sức mạnh hồi sinh từ những điều tưởng chừng đã hóa tro bụi.

Không gian nghệ thuật được xây dựng theo ba chương cảm xúc: Dư âm từ quá khứ; Dư âm nỗi đau; Khúc ca của hy vọng.

Ba chương không chỉ là bố cục sân khấu mà còn giống một hành trình cảm xúc – từ nhìn lại, thấu hiểu đến hành động.

Mỗi tấm vé là phần đóng góp cho điều tốt đẹp

Ban tổ chức cho biết, chương trình đặt mục tiêu trao: 20 phần quà cho các gia đình chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã An Biên (mỗi phần trị giá 2 triệu đồng); 30 phần quà dành cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học trên địa bàn.

Tổng giá trị hỗ trợ dự kiến 55 triệu đồng. Nhưng có lẽ giá trị lớn nhất không nằm ở con số. Đó là cảm giác những gia đình ấy biết rằng họ vẫn được nhớ đến.

Đó là việc những học sinh còn khó khăn hiểu rằng vẫn có rất nhiều người đặt niềm tin vào tương lai của các em.

Và đó cũng là cơ hội để mỗi khán giả tham dự mang về cho mình một điều gì đó nhiều hơn một buổi xem biểu diễn.

Hãy đến để cùng giữ ngọn lửa ấy

Có những chương trình nghệ thuật kết thúc khi sân khấu tắt đèn. Nhưng cũng có những chương trình chỉ thật sự bắt đầu khi khán giả bước ra khỏi hội trường và mang theo trong mình một suy nghĩ khác về cuộc sống.

"Ánh lửa từ tro tàn" mong trở thành một đêm như thế. Một đêm để nhớ rằng giữa rất nhiều điều khiến con người xa nhau, vẫn luôn có nghệ thuật kéo chúng ta lại gần hơn.

Chương trình diễn ra lúc 18 giờ ngày 22-5-2026 tại Hội trường A – UBND xã An Biên, tỉnh An Giang. Khán giả đến với chương trình không chỉ để xem nghệ thuật – mà còn để cùng viết tiếp một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.