NSƯT đạo diễn Hoàng Duẩn dồn sức cho "Ánh lửa từ tro tàn"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT đạo diễn Hoàng Duẩn dồn sức cho "Ánh lửa từ tro tàn"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Khi nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia, đó là thông điệp mà Hoàng Duẩn muốn gửi đến khán giả


NSƯT đạo diễn Hoàng Duẩn dồn sức cho chương trình nghệ thuật "Ánh lửa từ tro tàn" - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật "Ánh lửa từ tro tàn"

Giữa rất nhiều chương trình giải trí diễn ra mỗi ngày, có những đêm nghệ thuật không được tạo ra để tìm kiếm tiếng vỗ tay. Chúng được tạo ra để đánh thức ký ức, kết nối lòng người và nhắc rằng sự tử tế vẫn luôn hiện diện trong đời sống.

"Ánh lửa từ tro tàn" là một chương trình như thế. Tối 22-5, tại Hội trường A – UBND xã An Biên, tỉnh An Giang, chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và gây quỹ "Ánh lửa từ tro tàn" sẽ chính thức diễn ra với một mục tiêu giản dị nhưng không dễ thực hiện: dùng nghệ thuật để lan tỏa yêu thương và đồng hành cùng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Được thực hiện nhân dịp hướng tới 65 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10.8.1961 – 10.8.2026), chương trình do tập thể sinh viên lớp Đại học Quản lý Văn hóa 18.1 – Khoa Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật tổ chức với mong muốn biến sự đồng cảm thành hành động cụ thể.

Không để nỗi đau chiến tranh chỉ còn là những con số

NSƯT Đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ: "Có những hậu quả của chiến tranh không dừng lại ở thời điểm tiếng súng kết thúc. Chất độc da cam đã để lại những di chứng kéo dài qua nhiều thế hệ".

Vì thế, anh đã dốc sức để thực hiện chương trình ý nghĩa này, vì những đứa trẻ sinh ra mang khiếm khuyết, những gia đình sống trong khó khăn, những câu chuyện không phải lúc nào cũng được nhắc đến giữa nhịp sống hiện đại.

NSƯT đạo diễn Hoàng Duẩn dồn sức cho chương trình nghệ thuật "Ánh lửa từ tro tàn" - Ảnh 2.

Tiến sĩ, NSƯT, đạo diễn, Nhà biên kịch Hoàng Duẩn chỉ đạo trên sàn tập nhiều ngày qua, hướng đến chất lượng nghệ thuật Chương trình nghệ thuật "Ánh lửa từ tro tàn"

"Điều đáng nói là khi khoảng cách thời gian ngày càng xa, ký ức ấy cũng dễ bị lùi về phía sau. "Ánh lửa từ tro tàn" chọn một cách tiếp cận khác: không kể về nỗi đau để tạo thương cảm, mà kể về nghị lực sống để khơi dậy trách nhiệm cộng đồng" – Đạo diễn chia sẻ.

Thông qua âm nhạc, sân khấu, giao lưu và những câu chuyện đời thực, chương trình mong muốn người trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên có được, và sự sẻ chia chưa bao giờ là giá trị cũ.

Một đêm nghệ thuật được dựng bằng trái tim

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở chỗ đây không phải hoạt động chuyên nghiệp thuần túy mà là dự án cộng đồng được đầu tư nghiêm túc về chuyên môn.

Chương trình có sự hướng dẫn của NSƯT – Đạo diễn Hoàng Duẩn và TS Vũ Thị Bích Duyên, cùng sự đồng hành truyền thông của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và gương mặt trẻ.

Trên sân khấu sẽ có sự góp mặt của ThS – ca sĩ Hoàng Thị Nhung, ca sĩ Hương Thanh Xuân, Minh Trí, Bảo Ngân, ca sĩ – nhạc sĩ Cao Thái Tuấn cùng khoảng 100 sinh viên Khoa Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật.

NSƯT đạo diễn Hoàng Duẩn dồn sức cho chương trình nghệ thuật "Ánh lửa từ tro tàn" - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật "Ánh lửa từ tro tàn"

Đáng chú ý, nhạc sĩ Cao Thái Tuấn – cựu sinh viên của khoa – đã sáng tác riêng ca khúc chủ đề "Ánh lửa từ tro tàn" như một lời nhắn gửi bằng âm nhạc về sức mạnh hồi sinh từ những điều tưởng chừng đã hóa tro bụi.

Không gian nghệ thuật được xây dựng theo ba chương cảm xúc: Dư âm từ quá khứ; Dư âm nỗi đau; Khúc ca của hy vọng.

Ba chương không chỉ là bố cục sân khấu mà còn giống một hành trình cảm xúc – từ nhìn lại, thấu hiểu đến hành động.

Mỗi tấm vé là phần đóng góp cho điều tốt đẹp

Ban tổ chức cho biết, chương trình đặt mục tiêu trao: 20 phần quà cho các gia đình chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã An Biên (mỗi phần trị giá 2 triệu đồng); 30 phần quà dành cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học trên địa bàn.

Tổng giá trị hỗ trợ dự kiến 55 triệu đồng. Nhưng có lẽ giá trị lớn nhất không nằm ở con số. Đó là cảm giác những gia đình ấy biết rằng họ vẫn được nhớ đến.

Đó là việc những học sinh còn khó khăn hiểu rằng vẫn có rất nhiều người đặt niềm tin vào tương lai của các em.

NSƯT đạo diễn Hoàng Duẩn dồn sức cho chương trình nghệ thuật "Ánh lửa từ tro tàn" - Ảnh 4.

Chương trình nghệ thuật "Ánh lửa từ tro tàn"

Và đó cũng là cơ hội để mỗi khán giả tham dự mang về cho mình một điều gì đó nhiều hơn một buổi xem biểu diễn.

Hãy đến để cùng giữ ngọn lửa ấy

Có những chương trình nghệ thuật kết thúc khi sân khấu tắt đèn. Nhưng cũng có những chương trình chỉ thật sự bắt đầu khi khán giả bước ra khỏi hội trường và mang theo trong mình một suy nghĩ khác về cuộc sống.

"Ánh lửa từ tro tàn" mong trở thành một đêm như thế. Một đêm để nhớ rằng giữa rất nhiều điều khiến con người xa nhau, vẫn luôn có nghệ thuật kéo chúng ta lại gần hơn.

Chương trình diễn ra lúc 18 giờ ngày 22-5-2026 tại Hội trường A – UBND xã An Biên, tỉnh An Giang. Khán giả đến với chương trình không chỉ để xem nghệ thuật – mà còn để cùng viết tiếp một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.

Tin liên quan

Sân khấu cải lương phải luôn sáng đèn

Sân khấu cải lương phải luôn sáng đèn

Cuộc thi "Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026" cho thấy bộ môn này vẫn còn sức cuốn hút khi diễn viên bước lên sân khấu với thái độ làm nghề nghiêm túc

Từ dấu ấn Cố Sầu của Hoàng Tuấn Thịnh, Võ Minh Lâm kỳ vọng thế hệ tiếp nối

(NLĐO) – Sự xuất hiện của Hoàng Tuấn Thịnh khẳng định khi người trẻ dám bước vào "cái bóng lớn" để bản sắc riêng

Hoàng Duẩn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo