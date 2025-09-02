HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Hoàng Tùng – Thu Trang, tiếng hát tri ân và niềm tự hào dân tộc

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Một MV cải lương được đầu tư chăm chút, được sự đón nhận của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật dân tộc

NSƯT Hoàng Tùng – Thu Trang - Tiếng hát tri ân và niềm tự hào dân tộc - Ảnh 1.

NSƯT Hoàng Tùng – NSƯT Thu Trang với MV cải lương "Mừng ngày Quốc khánh"


Trong ngày Tết Độc lập với không khí hân hoan của đại lễ, MV cải lương "Mừng ngày Quốc khánh" đã ra mắt công chúng như một dấu ấn nghệ thuật đặc biệt, gửi gắm tình cảm tri ân sâu nặng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng dân tộc.

Với giọng ca ngọt ngào, truyền cảm của NSƯT Hoàng Tùng và NSƯT Thu Trang, tác phẩm trở thành món quà tinh thần ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1945-2025).

Hoàng Tùng – Thu Trang với lời ca từ trái tim người nghệ sĩ

Được sáng tác bởi tác giả Bùi Vương, "Mừng ngày Quốc khánh" khơi gợi những xúc cảm thiêng liêng về ngày độc lập. NSƯT Hoàng Tùng và NSƯT Thu Trang – hai nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với sân khấu cải lương đã thổi hồn vào từng câu hát, khiến giai điệu vừa trang trọng, vừa gần gũi, chạm đến trái tim người nghe.

Cả hai vốn là những nghệ sĩ tâm huyết, những "ngọn lửa giữ nghề" tại Nhà hát Cải lương Việt Nam (nay là Nhà hát Sân khấu Truyền thống quốc gia Việt Nam). Cả hai đã tạo dấu ấn bằng nhiều vai diễn hay trên sân khấu, họ thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật tại TP HCM, để lại nhiều tình cảm trong lòng công chúng phương Nam.

NSƯT Hoàng Tùng – Thu Trang - Tiếng hát tri ân và niềm tự hào dân tộc - Ảnh 2.

NSƯT Hoàng Tùng với MV cải lương "Mừng ngày Quốc khánh"

MV lần này tiếp tục khẳng định tình yêu nghề, tình yêu Tổ quốc của hai nghệ sĩ. Hồi ức lịch sử thiêng liêng Điểm đặc biệt của MV là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc cải lương và hình ảnh tư liệu quý giá. Người xem như được trở về thời khắc mùa thu năm 1945, khi trong ngôi nhà 48 Hàng Ngang, Bác Hồ đã viết nên Bản Tuyên Ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những thước phim tư liệu về khoảnh khắc Người đọc Tuyên Ngôn tại Quảng trường Ba Đình, hình ảnh các lực lượng vũ trang duyệt binh, cùng với biểu tượng văn hóa – lịch sử của Thủ đô như cầu Thê Húc, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài Lý Thái Tổ… tất cả hòa quyện cùng giọng hát, làm bật lên khí phách hào hùng và niềm tự hào dân tộc.

Hoàng Tùng – Thu Trang - Giá trị nghệ thuật và thông điệp

Lựa chọn cải lương, loại hình sân khấu truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ – làm nền tảng, MV đã cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật dân tộc trong đời sống đương đại.

NSƯT Hoàng Tùng – Thu Trang - Tiếng hát tri ân và niềm tự hào dân tộc - Ảnh 3.

NSƯT Hoàng Tùng – NSƯT Thu Trang với MV cải lương "Mừng ngày Quốc khánh"

Đây được xem là ấn phẩm nhắc lại quá khứ hào hùng, "Mừng ngày Quốc khánh" là MV minh chứng cho việc nghệ thuật có thể đồng hành cùng lịch sử, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và niềm tin vào tương lai.

Sự ra đời của MV đúng vào dịp Quốc khánh không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa – nghệ thuật, mà còn truyền đi thông điệp nhân văn: âm nhạc và nghệ thuật luôn là sức mạnh tinh thần, gắn kết con người với cội nguồn, khơi dậy khát vọng dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

"Chúng tôi vinh dự được đóng góp một phần nhỏ vào món quà tinh thần lớn của toàn dân tộc. Văn nghệ sĩ cả nước đều khao khát đượcthực hiện nhiều tác phẩm tôn vinh Tết Độc lập" – NSƯT Hoàng Tùng nói.


Tin liên quan

Làm MV cải lương "Cung đàn vỡ đôi", Chi Pu được khen ngợi

Làm MV cải lương "Cung đàn vỡ đôi", Chi Pu được khen ngợi

(NLĐO) - Chi Pu gây bất ngờ khi ra mắt một sản phẩm đậm màu sắc đờn ca tài tử và được nghệ sĩ Thanh Sơn hết lời khen ngợi

MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" – món quà tinh thần mừng Quốc khánh 2-9

(NLĐO) – MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" là sản phẩm âm nhạc mang ý nghĩa thiêng liêng như món quà tinh thần dâng lên Tổ quốc dịp đại lễ 2-9

Hoàng Tùng – Thu Trang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo