Trong ngày Tết Độc lập với không khí hân hoan của đại lễ, MV cải lương "Mừng ngày Quốc khánh" đã ra mắt công chúng như một dấu ấn nghệ thuật đặc biệt, gửi gắm tình cảm tri ân sâu nặng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng dân tộc.

Với giọng ca ngọt ngào, truyền cảm của NSƯT Hoàng Tùng và NSƯT Thu Trang, tác phẩm trở thành món quà tinh thần ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1945-2025).

Hoàng Tùng – Thu Trang với lời ca từ trái tim người nghệ sĩ

Được sáng tác bởi tác giả Bùi Vương, "Mừng ngày Quốc khánh" khơi gợi những xúc cảm thiêng liêng về ngày độc lập. NSƯT Hoàng Tùng và NSƯT Thu Trang – hai nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với sân khấu cải lương đã thổi hồn vào từng câu hát, khiến giai điệu vừa trang trọng, vừa gần gũi, chạm đến trái tim người nghe.

Cả hai vốn là những nghệ sĩ tâm huyết, những "ngọn lửa giữ nghề" tại Nhà hát Cải lương Việt Nam (nay là Nhà hát Sân khấu Truyền thống quốc gia Việt Nam). Cả hai đã tạo dấu ấn bằng nhiều vai diễn hay trên sân khấu, họ thường xuyên tham gia các chương trình nghệ thuật tại TP HCM, để lại nhiều tình cảm trong lòng công chúng phương Nam.

MV lần này tiếp tục khẳng định tình yêu nghề, tình yêu Tổ quốc của hai nghệ sĩ. Hồi ức lịch sử thiêng liêng Điểm đặc biệt của MV là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc cải lương và hình ảnh tư liệu quý giá. Người xem như được trở về thời khắc mùa thu năm 1945, khi trong ngôi nhà 48 Hàng Ngang, Bác Hồ đã viết nên Bản Tuyên Ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những thước phim tư liệu về khoảnh khắc Người đọc Tuyên Ngôn tại Quảng trường Ba Đình, hình ảnh các lực lượng vũ trang duyệt binh, cùng với biểu tượng văn hóa – lịch sử của Thủ đô như cầu Thê Húc, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài Lý Thái Tổ… tất cả hòa quyện cùng giọng hát, làm bật lên khí phách hào hùng và niềm tự hào dân tộc.

Hoàng Tùng – Thu Trang - Giá trị nghệ thuật và thông điệp

Lựa chọn cải lương, loại hình sân khấu truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ – làm nền tảng, MV đã cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật dân tộc trong đời sống đương đại.

Đây được xem là ấn phẩm nhắc lại quá khứ hào hùng, "Mừng ngày Quốc khánh" là MV minh chứng cho việc nghệ thuật có thể đồng hành cùng lịch sử, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và niềm tin vào tương lai.

Sự ra đời của MV đúng vào dịp Quốc khánh không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa – nghệ thuật, mà còn truyền đi thông điệp nhân văn: âm nhạc và nghệ thuật luôn là sức mạnh tinh thần, gắn kết con người với cội nguồn, khơi dậy khát vọng dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

"Chúng tôi vinh dự được đóng góp một phần nhỏ vào món quà tinh thần lớn của toàn dân tộc. Văn nghệ sĩ cả nước đều khao khát đượcthực hiện nhiều tác phẩm tôn vinh Tết Độc lập" – NSƯT Hoàng Tùng nói.



