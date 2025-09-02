HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Theo sát tiến độ, áp dụng biện pháp mạnh

Hải Phong

Ban Giao thông đề nghị các nhà thầu tăng tốc, thi công "3 ca, 4 kíp" bù lại thời gian chậm trễ

Liên quan tới tiến độ nút giao An Phú, TP HCM, ông Lương Minh Phúc- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) - cho biết đơn vị đang theo dõi sát tiến độ triển khai của nhà thầu. 

Song song công tác này là kiên quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ như điều chuyển khối lượng, chấm dứt hợp đồng, tịch thu bảo lãnh, báo cáo lên UBND TP HCM, công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đưa vào danh sách cấm thi công trên thành phố.

- Ảnh 1.

Công trình nút giao An Phú những ngày cuối tháng 8-2025 Ảnh NGỌC QUÝ

Ban Giao thông đề nghị các nhà thầu tăng tốc, thi công "3 ca, 4 kíp" bù lại thời gian chậm trễ. Theo ông Phúc, mục tiêu đặt ra là rút ngắn tiến độ các gói thầu. 

Cụ thể, phấn đấu thông xe trước ngày 31-12-2025 nhánh cầu vượt N2 và thông xe hầm chui HC1-02 trước Tết Nguyên đán 2026 (17-2-2026) nhằm tạo đột phá, kéo giảm 80% tình trạng ùn tắc giao thông ở nút giao này và để công trình sẵn sàng kết nối với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sau khi mở rộng. 

Cạnh đó, hoàn thành trước ngày 30-6-2026 công tác xây dựng những nhánh cầu N3, N4, N1.1, N1.3 sau khi thông xe hầm chui HC1-02.

Để hướng tới mục tiêu này, Ban Giao thông kiến nghị UBND TP HCM cho phép áp dụng cơ chế chỉ định trực tiếp nhà thầu thay thế đơn vị chậm trễ, vi phạm hợp đồng. 

Ngoài ra, kiến nghị thành phố lập Tổ công tác dự án này với Sở Xây dựng làm tổ trưởng, Ban Giao thông làm tổ phó thường trực cùng đại diện các Sở Nông nghiệp - Môi trường, Cảnh sát giao thông... từ đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ nay đến khi hoàn thành dự án.

"Ngoài ra, kiến nghị UBND thành phố bổ sung 1 phó giám đốc Ban Giao thông để san sẻ khối lượng công việc khi rất nhiều dự án triển khai trong thời gian tới" - ông Phúc cho hay.

Theo ông Phúc, sắp tới, Ban Giao thông xây dựng phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công theo hướng rào chắn cùng lúc 4 đốt hầm K10, K11, K12, K13 hầm chui HC1-02 nhằm bảo đảm tiến độ. Do đó, Ban Giao thông kiến nghị Sở Xây dựng chấp thuận, cấp phép trước ngày 10-9 để nhà thầu triển khai thực hiện.

Hiện trên công trường nút giao An Phú duy trì 18 mũi thi công, huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc. Khi các khó khăn về mặt bằng, rào chắn được tháo gỡ, các mũi thi công, nhân sự sẽ tiếp tục tăng. 

Tin liên quan

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im

An Phú nhìn từ thực địa: Chỗ chạy nước rút, chỗ đứng im

(NLĐO) - Công trường nút giao An Phú nơi hối hả ngày đêm, nơi im ắng, khiến người dân lo ngại tiến độ dự án tiếp tục chậm.

Thanh tra 10 dự án chậm tiến độ có nguy cơ thất thoát, lãng phí

(NLĐO) - Tỉnh Nghệ An đang thanh tra 10 dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Rạch Xuyên Tâm chậm tiến độ vì 50 hộ chưa chịu di dời

(NLĐO) - TP HCM đốc thúc tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm, gỡ vướng mặt bằng để rút ngắn thời gian thi công, đẩy nhanh giải ngân hơn 17.000 tỉ đồng.

