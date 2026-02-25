Phim giải trí Việt thắng đậm dịp Tết

Phim "Thỏ ơi!!" do Trấn Thành đạo diễn đang gặt hái doanh thu cao nhất trong 4 phim Việt Nam ra mắt dịp Tết vừa qua. Từ lúc chính thức ra rạp ngày 17-2 (mùng 1 Tết) đến nay, "Thỏ ơi!!" liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Việt tính theo ngày.

Không ngoài dự đoán

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 24-2 (mùng 8 Tết Bính Ngọ), "Thỏ ơi!!" đã thu được hơn 278 tỉ đồng tiền vé. Nhiều người tin rằng tác phẩm này sẽ sớm vượt qua mốc 300 tỉ đồng khi vẫn giữ vững số lượng suất chiếu cao nhất và đang liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Việt tính theo ngày.

Đoàn phim “Thỏ ơi!!” giao lưu với khán giả. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang thu được hơn 88 tỉ đồng tiền vé, tạm giữ vị trí thứ hai dịp Tết năm nay và thứ ba trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé phim Việt tính theo ngày. "Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn thu hơn 57 tỉ đồng, giữ vị trí thứ ba về doanh thu phim Tết 2026 và thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé phim Việt tính theo ngày. Phim "Mùi phở" của đạo diễn Minh Beta thu được hơn 32 tỉ đồng.

Tính đến ngày 22-2 (mùng 6 Tết), doanh thu phòng vé phim Việt đã đạt 409,4 tỉ đồng, tăng 33% so với Tết Ất Tỵ 2025 (306 tỉ trong 6 ngày đầu tiên). Trong đó, "Thỏ ơi!!" chiếm 56% tổng doanh thu phòng vé. Các phim khác cũng có sự tăng trưởng so với vị trí tương tự năm 2025, như "Nhà ba tôi một phòng" với 76 tỉ đồng trong 6 ngày đầu tiên đã vượt "Nụ hôn bạc tỷ" với 52 tỉ đồng; phim "Báu vật trời cho" doanh thu gấp 4 lần phim "Yêu nhầm bạn thân"…

Những người trong cuộc cho biết doanh thu phòng vé mùa phim Tết Bính Ngọ không ngoài dự đoán. Ngay từ đầu mùa, nhiều người đã đánh giá phim của Trấn Thành sẽ bứt phá, dẫn đầu doanh thu phòng vé. Với sự trở lại màn ảnh rộng của Trường Giang sau nhiều năm vắng bóng, "Nhà ba tôi một phòng" cũng thu hút đông đảo khán giả. Bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào của "Báu vật trời cho" cũng tạo sức hút riêng...

Việc tổng doanh thu phòng vé phim Tết năm nay tăng cao so với Tết 2025 là do có nhiều tác phẩm hơn, khán giả cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. "Nhiều người vẫn giữ thói quen đến rạp xem phim dịp Tết. Khi có nhiều phim chất lượng thì khán giả cũng đến rạp đông hơn. Sự trở lại của Trường Giang; việc đổi mới trong phim Trấn Thành... cũng là yếu tố thu hút người xem, khiến họ không thấy nhàm chán" - ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam, nhận định.

Theo ông Dương, ngoài năng lực chuyên môn, Trấn Thành còn biết nắm bắt nhu cầu của khán giả. Khi người xem cảm thấy hài lòng, Tết mỗi năm lại ra rạp ủng hộ phim của đạo diễn này cũng là điều dễ hiểu. "Thỏ ơi!!" dù vẫn còn những hạn chế, nhận sự khen chê trái chiều, song chất lượng vẫn nhỉnh hơn so với mặt bằng chung, kết hợp cùng thương hiệu riêng nên vẫn giữ được vị trí dẫn đầu doanh thu phòng vé. Ông Dương cũng cho rằng với những tín hiệu tốt về phản ứng của khán giả, nhiều khả năng "Báu vật trời cho" sẽ tiếp tục bứt phá về doanh thu.

Chuẩn bị dần cho mùa phim Tết năm sau

Vào ngày 26-2, phim "Nhà mình đi thôi" của đạo diễn Trần Đình Hiền cũng ra rạp phục vụ khán giả. Tác phẩm kể câu chuyện về gia đình, quy tụ dàn diễn viên: NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, Uyển Ân, Michelle Lai…

Trong khi đó, phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" của đạo diễn Chung Chí Công sẽ ra rạp từ ngày 27-2, với sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Hữu Châu, Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng, Nguyễn Hùng, Chi Phạm, Phương Nam…

Để tạo điểm nhấn cho tác phẩm nhằm tăng thêm sức hút, bên cạnh câu chuyện được kể một cách hấp dẫn, cả 2 phim Việt này còn chú trọng phần nhạc. Trong đó, "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" sử dụng đến 14 ca khúc. 10 ca khúc trong số này là những sáng tác hoàn toàn mới dành riêng cho phim. "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" được xem là phim điện ảnh Việt có số lượng ca khúc nhiều nhất, tính đến nay.

Dựa vào tình hình doanh thu phòng vé Tết Bính Ngọ, người trong giới cho rằng từ lúc này, các nhà làm phim Việt đã có thể cân nhắc, chuẩn bị cho mùa phim Tết Đinh Mùi 2027. Vì thế, phim Tết những năm sau được dự báo sẽ ngày càng đa dạng, tăng về số lượng lẫn chất lượng để đủ sức cạnh tranh. Bởi lẽ, nhà làm phim nào cũng hiểu rõ chất lượng tác phẩm là yếu tố hàng đầu để giữ chân khán giả, giúp doanh thu phòng vé tăng cao.

Trấn Thành từng tiết lộ với khán giả trong buổi giao lưu quảng bá "Thỏ ơi!!" trước Tết năm nay rằng anh đang cân nhắc làm phim kinh dị, phim ma trong các mùa phim Tết sau này. Một số người còn đề nghị Trấn Thành thực hiện phim dán nhãn K (dành cho khán giả dưới 13 tuổi) để cả gia đình có cơ hội cùng được thưởng thức phim Tết vào dịp đầu năm.

Thực tế, hiện nay nhiều khán giả có thói quen ra rạp xem phim dịp Tết. Không ít người xem xong phim này lại chọn phim khác, thậm chí có khán giả còn xem cả 4 phim Việt dịp Tết năm nay. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng dịp Tết năm sau, nếu 5-6 phim Việt, thậm chí nhiều hơn, cùng ra rạp thì vẫn bảo đảm đạt được doanh thu phòng vé.

Theo bà Vũ Thị Bích Liên, Giám đốc điều hành Tổ hợp Giải trí và Truyền thông Mega GS, để có được tác phẩm phù hợp, đủ sức cạnh tranh trong "mùa vàng" dịp Tết là không dễ. "Phim Tết cần có nhiều yếu tố hậu trường và điều quan trọng nhất là có được kịch bản hay, phù hợp. Bên cạnh đó, khâu sản xuất cũng phải trơn tru để phim kịp hoàn thành đúng dịp chiếu Tết" - bà Liên nhấn mạnh.



