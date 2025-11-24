HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NSƯT Kim Phương: "Tôi sợ đóng cùng trẻ nhỏ"

Minh Khuê

(NLĐO) - NSƯT Kim Phương chia sẻ rằng làm việc cùng trẻ nhỏ luôn là thử thách lớn nên bà sợ đóng cùng.

Trong hậu trường mới nhất của phim dài tập "Cuộc chiến hạ lưu" do Mr Tô đạo diễn, NSƯT Kim Phương trải lòng về việc đóng cùng hai diễn viên nhí Bảo Nam và Tuyết Nhung. Trong đó, Bảo Nam 8 tuổi vào vai Thạch còn Tuyết Nhung 11 tuổi vai Cẩm.

"Tôi thấy quay với con nít nhiều cái khổ. Trước đến nay, tôi rất sợ quay phim với con nít bởi chúng buồn ngủ là ngủ, đói là ăn, muốn về là về. Không ai ép được" - NSƯT Kim Phương kể.

NSƯT Kim Phương: "Tôi sợ đóng cùng con nít" - Ảnh 1.

NSƯT Kim Phương và hai diễn viên nhí

NSƯT Kim Phương: "Tôi sợ đóng cùng con nít" - Ảnh 2.

Cả ba vào vai bà cháu trong "Cuộc chiến hạ lưu"

Theo nữ nghệ sĩ, để trẻ diễn tốt, người lớn phải kiên nhẫn và tạo môi trường thoải mái nhất. Bà lúc nào cũng khen, cũng động viên để tụi nhỏ tự tin. Quay khuya người lớn chịu được, con nít khoảng 9 giờ đến 10 giờ là ngủ. "Mình không thể quạu, vì làm tụi nhỏ sợ là coi như không quay được nữa" - NSƯT Kim Phương tiết lộ.

Bà cho rằng trẻ con không ý thức được áp lực trường quay, trách nhiệm về tiến độ hay thiệt hại khi hỏng bối cảnh. Vì vậy, người lớn phải "chìu theo", phải hạ mình để hòa hợp với các bé.

Dẫu vậy, với Bảo Nam và Tuyết Nhung, NSƯT Kim Phương dành nhiều lời khen bởi sự dễ thương, ngoan ngoãn. Các bé có mẹ theo sát, chỉ dạy từng chút nên dù đôi lúc trục trặc, vẫn hoàn thành tiến độ.

Diễn viên Lê Phương cho biết dù quay liên tục nhiều đêm đến 5-6 giờ sáng, nhưng khi kêu chuẩn bị quay phim là hai bé thức dậy ngày, quay xong thì ngủ tiếp, không than vãn.

Theo Lê Phương, các bé tuy còn nhỏ nhưng đã có tinh thần làm việc rất nghiêm túc. Cô tin sự nhạy bén và thái độ chuyên nghiệp này sẽ mở ra tương lai tươi sáng cho cả hai.

Diễn viên Thái Hòa cũng dành lời khen cho hai diễn viên nhí, đặc biệt là bé Bảo Nam vì sự vô tư và hợp vai. Anh thừa nhận nhiều lúc rất xót khi thấy các bé phải làm việc cường độ cao.

NSƯT Kim Phương: "Tôi sợ đóng cùng con nít" - Ảnh 3.

NSƯT Kim Phương: "Tôi sợ đóng cùng con nít" - Ảnh 4.

Lê Phương và hai diễn viên nhí

NSƯT Kim Phương: "Tôi sợ đóng cùng con nít" - Ảnh 5.

NSƯT Kim Phương: "Tôi sợ đóng cùng con nít" - Ảnh 6.

Phim "Cuộc chiến hạ lưu" thu hút hơn 250 triệu lượt xem trên các nền tảng VieON, Facebook, YouTube, TikTok và Zalo Video, tính đến ngày 24-11. 

Dù chưa chiếu hết, phim cũng vinh dự góp tên trong danh sách được khán giả đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025, hạng mục "Phim truyền hình được yêu thích nhất" trong danh sách được cập nhật gần đây của Báo Người Lao Động.

Càng gần đến tập cuối, biến cố trong gia đình chắp vá của anh Sáng (Thái Hòa đóng) ngày càng căng thẳng khi bí mật 200 triệu đồng tiền đền bù bị hé lộ. Số tiền vốn thuộc về căn nhà của bà Hai (NSƯT Kim Phương đóng) nhưng anh Sáng lại giấu đi để lo cho Nhi học. 

Điều này khiến bà Hai phẫn nộ, còn chị Bé Gái (Lê Phương đóng) cảm giác mẹ con mình chỉ là "người dưng nước lã". Phim chiếu độc quyền trên VieON.

Tin liên quan

Thái Hòa kể chuyện tát thật lên mặt Lê Phương

Thái Hòa kể chuyện tát thật lên mặt Lê Phương

(NLĐO) - Phim "Cuộc chiến hạ lưu" đạt hơn 100 triệu lượt xem sau 4 tập, Thái Hòa và Lê Phương nhận nhiều lời khen diễn xuất.

Thái Hòa xin lỗi Lê Phương, tiết lộ thích cô ở một điểm

(NLĐO) - Nam diễn viên Thái Hòa và Lê Phương lần đầu tiên vào vai vợ chồng trên màn ảnh, nhưng là lần thứ hai hợp tác diễn xuất cùng nhau.

Thái Hòa khẳng định diễn chung với Lê Phương "rất đã"

(NLĐO) - Thái Hòa và Lê Phương tái hợp trên màn ảnh sau 10 năm. Anh dành nhiều lời khen cho bạn diễn.

Thái Hòa Lê Phương NSƯT Kim Phương con nít Cuộc chiến hạ lưu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo