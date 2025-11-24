Trong hậu trường mới nhất của phim dài tập "Cuộc chiến hạ lưu" do Mr Tô đạo diễn, NSƯT Kim Phương trải lòng về việc đóng cùng hai diễn viên nhí Bảo Nam và Tuyết Nhung. Trong đó, Bảo Nam 8 tuổi vào vai Thạch còn Tuyết Nhung 11 tuổi vai Cẩm.

"Tôi thấy quay với con nít nhiều cái khổ. Trước đến nay, tôi rất sợ quay phim với con nít bởi chúng buồn ngủ là ngủ, đói là ăn, muốn về là về. Không ai ép được" - NSƯT Kim Phương kể.

NSƯT Kim Phương và hai diễn viên nhí

Cả ba vào vai bà cháu trong "Cuộc chiến hạ lưu"

Theo nữ nghệ sĩ, để trẻ diễn tốt, người lớn phải kiên nhẫn và tạo môi trường thoải mái nhất. Bà lúc nào cũng khen, cũng động viên để tụi nhỏ tự tin. Quay khuya người lớn chịu được, con nít khoảng 9 giờ đến 10 giờ là ngủ. "Mình không thể quạu, vì làm tụi nhỏ sợ là coi như không quay được nữa" - NSƯT Kim Phương tiết lộ.

Bà cho rằng trẻ con không ý thức được áp lực trường quay, trách nhiệm về tiến độ hay thiệt hại khi hỏng bối cảnh. Vì vậy, người lớn phải "chìu theo", phải hạ mình để hòa hợp với các bé.

Dẫu vậy, với Bảo Nam và Tuyết Nhung, NSƯT Kim Phương dành nhiều lời khen bởi sự dễ thương, ngoan ngoãn. Các bé có mẹ theo sát, chỉ dạy từng chút nên dù đôi lúc trục trặc, vẫn hoàn thành tiến độ.

Diễn viên Lê Phương cho biết dù quay liên tục nhiều đêm đến 5-6 giờ sáng, nhưng khi kêu chuẩn bị quay phim là hai bé thức dậy ngày, quay xong thì ngủ tiếp, không than vãn.

Theo Lê Phương, các bé tuy còn nhỏ nhưng đã có tinh thần làm việc rất nghiêm túc. Cô tin sự nhạy bén và thái độ chuyên nghiệp này sẽ mở ra tương lai tươi sáng cho cả hai.

Diễn viên Thái Hòa cũng dành lời khen cho hai diễn viên nhí, đặc biệt là bé Bảo Nam vì sự vô tư và hợp vai. Anh thừa nhận nhiều lúc rất xót khi thấy các bé phải làm việc cường độ cao.

Lê Phương và hai diễn viên nhí

Phim "Cuộc chiến hạ lưu" thu hút hơn 250 triệu lượt xem trên các nền tảng VieON, Facebook, YouTube, TikTok và Zalo Video, tính đến ngày 24-11.

Dù chưa chiếu hết, phim cũng vinh dự góp tên trong danh sách được khán giả đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025, hạng mục "Phim truyền hình được yêu thích nhất" trong danh sách được cập nhật gần đây của Báo Người Lao Động.

Càng gần đến tập cuối, biến cố trong gia đình chắp vá của anh Sáng (Thái Hòa đóng) ngày càng căng thẳng khi bí mật 200 triệu đồng tiền đền bù bị hé lộ. Số tiền vốn thuộc về căn nhà của bà Hai (NSƯT Kim Phương đóng) nhưng anh Sáng lại giấu đi để lo cho Nhi học.

Điều này khiến bà Hai phẫn nộ, còn chị Bé Gái (Lê Phương đóng) cảm giác mẹ con mình chỉ là "người dưng nước lã". Phim chiếu độc quyền trên VieON.