Giải trí

Thái Hòa "ăn tát" từ NSƯT Kim Phương

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhân vật Sáng do Thái Hòa đóng nhận cú "vung tay" từ bà Hai do NSƯT Kim Phương thủ diễn trong phim "Cuộc chiến hạ lưu".

Phim "Cuộc chiến hạ lưu" vượt mốc 180 triệu lượt xem trên các nền tảng VieON, Facebook, YouTube, TikTok và Zalo Video tính đến ngày 17-11. Phim của đạo diễn Mr. Tô liên tiếp giữ vị trí tốp 2 bảng xếp hạng thảo luận về phim ảnh trên mạng xã hội vào tuần 2 của tháng 11 (theo Social Trend - YouNet Media).

Nhà sản xuất phim ngày 17-11 hé lộ hậu trường hai tập 7 và 8, khi tác phẩm đi đến nửa chặng đường và bước vào cao trào. Lúc này, gia đình nhân vật Sáng (Thái Hòa đóng) đối mặt thử thách mới khi đứng trước nguy cơ mất nhà. Sau 10 năm biệt tích, vợ cũ của Sáng là Huyền (Phúc An đóng) bất ngờ trở về, khiến Nhi (Trịnh Thảo đóng) dọn về sống với mẹ vì biết ba quá khó khăn để nuôi mình học.

Thái Hòa "ăn tát" từ NSƯT Kim Phương - Ảnh 1.

Bé Nhi đi theo mẹ khi bà trở về

Thái Hòa "ăn tát" từ NSƯT Kim Phương - Ảnh 2.

Gia đình anh Sáng sắp tan vỡ

Thái Hòa "ăn tát" từ NSƯT Kim Phương - Ảnh 3.

Bà Hai tức giận tát anh Sáng

Thái Hòa "ăn tát" từ NSƯT Kim Phương - Ảnh 4.

Bà giận dữ khi anh nghi ngờ ngôi nhà không phải của bà

Thái Hòa "ăn tát" từ NSƯT Kim Phương - Ảnh 5.

Thái Hòa "ăn tát" từ NSƯT Kim Phương - Ảnh 6.

Cả gia đình anh Sáng đều là những mảnh đời "nhặt" nhau

Thái Hòa "ăn tát" từ NSƯT Kim Phương - Ảnh 7.

Gia đình nghèo càng thêm chông chênh khi nhận được đề nghị nhận 100 triệu đồng để rời khỏi khu đất. Không thể chứng minh quyền sở hữu, họ buộc phải chấp nhận và chuẩn bị mỗi người tìm một nơi.

Nghi vấn "cái nhà này chắc gì của bà" từ Sáng đã khiến bà Hai (NSƯT Kim Phương đóng) tức giận và tát vào mặt anh.

"Cái tát đó thể hiện sự uất ức và khẳng định căn nhà chắc chắn của bà Hai, không phải bà ở lì không chịu trả hay đòi tiền bồi thường. Bà Hai trung thực, có tờ giấy bán nhà thật, chỉ là không nhớ để ở đâu" - NSƯT Kim Phương chia sẻ.

Cảnh tát được thực hiện mà không qua luyện tập hay bàn bạc trước. Nữ nghệ sĩ gạo cội nhận định, nếu đánh giả, người xem sẽ cảm nhận được và cảnh quay mất đi sức thuyết phục.

"Thái Hòa cũng biết phải nhận cái tát tay đúng nghĩa thì mới có cảnh quay hiệu quả. Chúng tôi phải quay nhiều góc, lần nào Thái Hòa cũng đứng yên cho tôi tát, mà thật ra do bất chợt nên bạn ấy cũng không biết để né" - NSƯT Kim Phương nói thêm.

Bà cũng bật mí cách đánh thật nhưng để bạn diễn cùng đỡ bị đau là tay dang rộng tạo thêm thời gian, khoảng cách để chạm vào mặt khiến lực nhẹ hơn. Hơn nữa, bà lớn tuổi nên cái tát cũng yếu hơn so với người trẻ.

Theo diễn biến mới nhất, "cái tứ" lấy cảm hứng từ tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân của phim cũng được làm rõ, hóa ra cả gia đình nghèo của anh Sáng đều là những mảnh đời "nhặt" nhau mà thành.

Thái Hòa "ăn tát" từ NSƯT Kim Phương - Ảnh 8.

Một gia đình cưu mang nhau chứ không cùng chung huyết thống

Biên kịch Nhi Bùi giải thích: "Nhìn lại, cả nhà này đều "nhặt" nhau. Bà Hai cưu mang cha con anh Sáng; anh Sáng rủ ba mẹ con chị Bé Gái (Lê Phương đóng) về ở chung; chị Bé Gái "lượm" hai đứa nhỏ và cuối cùng là chúng nhận nuôi chú mèo con bị bỏ rơi".

Phim "Cuộc chiến hạ lưu" vẫn đang được phát sóng độc quyền trên VieON

