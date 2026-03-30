Thái Hòa chỉ muốn làm người cha tốt trong mắt con

Thái Hòa hóa thân người cha đơn thân nhưng không dễ biểu đạt tình cảm

Nhà sản xuất phim "Anh Hùng" ngày 30-3 tung ra video clip hậu trường thứ 2, tập trung vào nhân vật người cha và cách xây dựng câu chuyện tình cha con song song với hành trình "bóc phốt" từ thiện tiền tỉ đến từ đạo diễn Võ Thạch Thảo.

Thái Hòa vai người cha của hai con gái nhỏ

Hậu trường của phim

Đằng sau những "ồn ào" về phi vụ lừa đảo, những tranh cãi của công chúng, nhân vật nam chính Hùng trước hết là một người cha tần tảo vì hai con gái nhỏ.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo chia sẻ: "Anh là một người cha "xù lông" để bảo vệ con cái. Hàng xóm nhìn vào sẽ thấy anh ích kỷ nhưng thật ra anh rất cần có ai đó bên cạnh. Chỉ là, anh không biết làm cách nào".

Hùng đại diện cho hình ảnh người cha không giỏi nói lời yêu thương, ngược lại chọn cách thể hiện lòng mình bằng sự nỗ lực không mệt mỏi - vụng về nhưng chân thành. "Một người rơi xuống đáy vực, buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn cho bản thân và cho những người yêu thương. Một cảm xúc mà ai trong chúng ta cũng đã trải qua" - nhà sản xuất Timothy Linh Bùi bày tỏ.

Thái Hòa cho biết nhân vật Hùng mà anh thể hiện là một tài xế taxi đơn giản chỉ muốn trở thành người cha tốt trong mắt hai đứa con.

Hùng là nam chính không hoàn hảo, gần gũi đời thật

Cũng giống như lớp vỏ bọc mà Hùng dựng lên thông qua những màn xông pha cứu nguy, đằng sau nhân vật chính của "Anh Hùng" là một mảnh đời đầy vết nứt. Ê-kíp không xây dựng một nam chính hoàn hảo, trái lại có nhiều điểm cộng lẫn trừ, để khán giả dễ tìm thấy sự đồng điệu đâu đó trong chính cuộc sống thực.

Cảnh hậu trường phim

Bên cạnh Hùng, phim "Anh Hùng" còn có Tuấn do Võ Tấn Phát thủ diễn là một kiểu nhân vật khác đại diện cho hình mẫu đàn ông gồng gánh nhiều trách nhiệm và dính phải sai lầm trong xã hội. "Tuấn là một người trẻ trâu, sai rất nhiều lần. Nhưng mục đích khiến Tuấn va vấp vào những sai phạm là cho gia đình mình tốt hơn" - Võ Tấn Phát nói về nhân vật của mình.

Phim kể câu chuyện về Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp Tuấn bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm trong tay tử thần. Phim ra rạp từ ngày 24-4 nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.