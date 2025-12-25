HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Ngọc Khanh - nhịp cầu bền bỉ đưa hát bội đến với giới trẻ

Thanh Hiệp

(NLĐO) - NSƯT Ngọc Khanh được xem là sứ giả bền bỉ, đưa nét đẹp hát bội đến gần với công chúng trẻ.

NSƯT Ngọc Khanh – nhịp cầu bền bỉ đưa hát bội đến với giới trẻ - Ảnh 1.

NSƯT Ngọc Khanh

Trong những ngày cuối năm đầy xúc cảm, chương trình giao lưu "Nét son tuồng cổ" tại Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II đã trở thành một điểm hẹn đặc biệt của nghệ thuật truyền thống, khi NSƯT Ngọc Khanh trực tiếp tham gia trò chuyện, chia sẻ và truyền lửa đam mê hát bội đến đông đảo sinh viên và khán giả trẻ.

Đây là một buổi talk show mang dáng dấp của một cuộc gặp gỡ ân tình giữa các thế hệ – nơi nghệ thuật hát bội, tưởng chừng xa xôi với đời sống đương đại, được gọi tên bằng sự gần gũi, ấm áp và trân trọng.

NSƯT Ngọc Khanh – nhịp cầu bền bỉ đưa hát bội đến với giới trẻ - Ảnh 2.

NSƯT Ngọc Khanh trong chương trình "Nét son tuồng cổ"

Nghệ sĩ Ngọc Khanh tạo sức hút mãnh liệt

Từ sau MV của ca sĩ Phương Mỹ Chi, khán giả trẻ biết đến NSƯT Ngọc Khanh và lượng truy cập tên bà được các bạn trẻ tìm kiếm, đồng thời các trường học mời bà đến nói chuyện trong chuyên đề "Giáo dục địa phương".

Trong các không gian thân tình ấy, NSƯT Ngọc Khanh xúc động nói về nghệ thuật hát bội, tính năng đặc trưng của các loại nhạc cụ dân tộc, hệ thống các nhân vật trên sân khấu hát bội….

Bà đã gửi lời cảm ơn đến thầy cô nhà trường, các đơn vị tài trợ và đặc biệt là các em sinh viên – những người đã góp công sức, tâm huyết để tạo nên một thành quả giao lưu nghệ thuật truyền thống đầy chỉn chu và cảm xúc. "Tôi nhận thấy em nào cũng đẹp, cũng dễ thương! Cảm ơn tất cả đã tặng cho chúng tôi một buổi dạ tiệc hoành tráng, ấm cúng, không thể nào quên trong suốt cuộc đời làm nghề. Mong rằng những ân tình này sẽ sống mãi theo thời gian để nghệ thuật hát bội mãi mãi được lưu truyền". – NSƯT Ngọc Khanh chia sẻ, giọng nói chậm rãi nhưng chan chứa yêu thương.

NSƯT Ngọc Khanh – nhịp cầu bền bỉ đưa hát bội đến với giới trẻ - Ảnh 3.

NSƯT Ngọc Khanh và các nghệ sĩ hát bội đưa bộ môn này đến với khán giả trong các lễ hội đường phố

Ngọc Khanh gieo tình yêu hát bội trong lòng giới trẻ

Bà có khả năng nói chuyện thu hút người đối diện. Khán giả trẻ vì thế không chỉ thấy một nghệ sĩ gạo cội của sân khấu hát bội, mà còn cảm nhận rõ tấm lòng của một "người giữ lửa".

Bằng những câu chuyện đời, chuyện nghề mộc mạc, bà nhắn nhủ các bạn trẻ hãy đến gần hơn với nghệ thuật hát bội, yêu mến và tìm hiểu bộ môn nghệ thuật truyền thống của ông cha, để những giá trị tinh hoa ấy không bị mai một trong dòng chảy gấp gáp của đời sống hiện đại. "Tôi mong rằng những buổi talk show như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn nữa, lan tỏa đến tất cả mọi người.

Để nghệ thuật hát bội được tìm hiểu, được trân quý. Bộ môn này còn hay mất là ở trong tay giới trẻ trong đời sống đương đại" – lời nhắn gửi của NSƯT Ngọc Khanh vang lên như một lời trao gửi niềm tin.

NSƯT Ngọc Khanh – nhịp cầu bền bỉ đưa hát bội đến với giới trẻ - Ảnh 4.

NSƯT Ngọc Khanh (người thứ tư từ trái sang) trong chương trình quảng bá về nghệ thuật hát bội tại TP HCM

NSƯT Ngọc Khanh tiếp nối NSND Đinh Bằng Phi

Có thể nói, sau NSND Đinh Bằng Phi, nhiều năm qua NSƯT Ngọc Khanh chính là một trong những sứ giả thân thiện, bền bỉ của nghệ thuật hát bội. Bà đã đi và đến nhiều vùng miền, nhiều trường đại học, cao đẳng để nói chuyện, giao lưu, chia sẻ về tuồng cổ – không bằng những bài giảng khô cứng, mà bằng ký ức sân khấu, bằng trải nghiệm sống động của một đời gắn bó với nghề.

Ở mỗi nơi bà đặt chân đến, hát bội không còn là "di sản xa lạ", mà trở thành một câu chuyện sống, một vẻ đẹp có thể chạm đến trái tim người trẻ. "Nét son tuồng cổ" vì thế không chỉ là tên một chương trình, mà còn là biểu tượng cho hành trình gìn giữ và tiếp nối.

Nơi ấy, NSƯT Ngọc Khanh chính là cầu nối thân thương, giúp thế hệ sinh viên hôm nay hiểu hơn, yêu hơn và trân trọng hơn bộ môn nghệ thuật độc đáo của dân tộc để hát bội không chỉ sống trong ký ức, mà tiếp tục hiện diện, lan tỏa và bền bỉ trong đời sống đương đại.

"Tôi cảm kích tinh thần của cô khi đến bất cứ nơi nào nói chuyện về hát bội cô cũng truyền năng lượng tích cực đến khán giả trẻ, để qua đó khơi dậy tình yêu dành cho hát bội" – PGS TS Trần Yến Chi nói.


