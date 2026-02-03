NSƯT Võ Minh Lâm hồ hởi với dự án âm nhạc giao lưu Việt - Trung





NSƯT Võ Minh Lâm và các nghệ sĩ Trung Quốc biểu diễn chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa

Một dự án âm nhạc – truyền hình mang tinh thần giao lưu văn hóa Việt – Trung đang được hoàn tất, với hai gương mặt nghệ sĩ giữ vai trò trung tâm: Võ Minh Lâm và Trương Diễm Thuần. Chương trình dự kiến lên sóng Đài Truyền hình TP HCM và kênh Quốc tế – Đài Phát thanh Truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, như một lời chào xuân mang âm sắc hữu nghị.

NSƯT Võ Minh Lâm hướng tới tầm cao mới

Dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa HTV và Đài Hồ Nam, lấy âm nhạc và trải nghiệm văn hóa làm "ngôn ngữ chung". Ở đó, nghệ sĩ không đứng riêng lẻ trên sân khấu, mà bước vào hành trình sống cùng di sản, để rồi mang những gì đã chạm được trở lại ống kính truyền hình.

Giữa tháng 1-2026, NSƯT Võ Minh Lâm tham gia đoàn công tác của HTV đến Hồ Nam. Trong vài ngày, anh đi qua các thắng cảnh vùng sông Tương, tìm hiểu di sản địa phương, thử những lát cắt đời sống như làm bánh dân gian, lênh đênh bè tre giữa cái lạnh âm độ.

Đồng hành cùng anh là Trương Diễm Thuần – ca sĩ xuất thân từ chính mảnh đất Hồ Nam, người đóng vai "bản địa" dẫn dắt chuyến khám phá. Điểm dừng giàu cảm xúc nhất là đêm nhạc giao lưu mừng xuân tại huyện Đào Giang, với chủ đề "Vượt núi băng biển – Âm nhạc ngân vang Đào Giang".

Các quảng cáo chương triinhf Giao lưu văn hóa có hình ảnh Võ Minh Lâm tại Trung Quốc

Trên sân khấu, hai nghệ sĩ trình diễn mashup "Đào hoa giang – Miền đất mỹ nhân" hòa quyện làn điệu Lý cây bông của Việt Nam.

NSƯT Võ Minh Lâm kể, anh phải cấp tốc luyện phát âm tiếng Trung để theo kịp tiết tấu, và bất ngờ trước độ "ăn ý" khi giai điệu bản địa Trung Hoa gặp chất dân ca Nam Bộ.

Khán giả địa phương và cộng đồng kiều bào Việt Nam đã đón nhận tiết mục bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Một dự án âm nhạc – truyền hình mang tinh thần giao lưu văn hóa Việt – Trung đã được hoàn tất, chuẩn bị phát sóng phục vụ dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ

Hành trình giao lưu văn hóa

Từ ngày 21 đến 25-1, Võ Minh Lâm đón Trương Diễm Thuần và ê-kíp Đài Hồ Nam sang TP HCM. Lần này, anh trở thành "hướng dẫn viên văn hóa", đã đưa bạn bè quốc tế ghé Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP HCM), nghe đờn ca tài tử trên đảo Thiềng Liềng (Cần Giờ), rồi dạo biển Vũng Tàu.

"Những điểm đến ấy được giới thiệu như danh thắng du lịch, lồng vào đó là câu chuyện về lịch sử, âm nhạc và nhịp sống Việt. Tôi thấy các bạn của đoàn Trung Quốc rất thích thú, họ muốn lưu giữ lại thật nhiều ký ức đẹp về chuyến đi này" – NSƯT Võ Minh Lâm nói.

NSƯT Võ Minh Lâm làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam

Âm nhạc làm nhịp cầu văn hóa

Toàn bộ trải nghiệm Việt Nam – Trung Quốc sẽ được dựng thành hai phiên bản phóng sự tài liệu, phát sóng song song trên HTV và kênh Quốc tế Đài Hồ Nam (phủ sóng toàn cầu) trong đêm giao thừa, thuộc chương trình "Tết hội ngộ – Xuân yêu thương" 2026.

Với NSƯT Võ Minh Lâm, đây là lần đầu anh tham gia một dự án giao lưu dài hơi và có quy mô tại Trung Quốc.

Từ trải nghiệm biểu diễn cho kiều bào mỗi dịp Tết, anh bước thêm một bước: đứng giữa hai nền văn hóa để kể câu chuyện của cải lương, của bản sắc Việt, bằng ngôn ngữ âm nhạc dễ chạm. "Được đảm nhận vai trò cầu nối văn hóa là niềm vui lớn. Khi cải lương vang lên ở một không gian xa, tôi thấy mình mang theo cả quê hương" - anh tâm sự.

Trong bối cảnh hợp tác văn hóa khu vực ngày càng được chú trọng, dự án của NSƯT Võ Minh Lâm và Trương Diễm Thuần cho thấy một hướng đi mềm mại: để nghệ sĩ dẫn đường, để di sản tự cất tiếng. Trong khoảnh khắc giao thừa, khi sóng truyền hình nối hai bờ, âm nhạc sẽ làm điều giản dị mà bền bỉ nhất – gắn kết con người.



