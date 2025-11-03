HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Nữ cán bộ khu phố xin hàng cứu trợ ở Huế lên mạng xã hội đính chính thông tin

Q.Nhật

(NLĐO) - Nữ cán bộ khu phố đã lên mạng xã hội đính chính lại phát ngôn của mình tại cuộc trả lời phỏng vấn đoàn cứu trợ trong lúc đi xin hàng cho dân vùng lũ.

Ngày 3-11, chính quyền phường Hóa Châu, TP Huế đã lên tiếng liên quan đến việc một cán bộ tổ dân phố vượt lũ lên gặp các đoàn cứu trợ để xin lương thực, thực phẩm cho người dân.

Nữ cán bộ khu phố đính chính thông tin xin hàng cứu trợ lũ lụt ở Huế - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Lan (bìa trái) trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội Facebook khi xin hàng cứu trợ lũ lụt cho người dân. Ảnh: Chụp lại màn hình.

Trước đó, ngày 2-11, trên tài khoản Facebook Giàng A Nam đăng tải đoạn clip đi cứu trợ người dân phường Hóa Châu và phỏng vấn một người phụ nữ tay xách túi ni-lon màu đỏ. Người này cho biết mình là Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố An Thành, phường Hóa Châu, và không ngại công bố số điện thoại.

Nữ cán bộ khu phố đính chính thông tin xin hàng cứu trợ lũ lụt ở Huế - Ảnh 2.

Lời đính chính được chị Lan đăng tải lên trang Facebook cá nhân và bình luận trong bài viết phỏng vấn mình. Ảnh chụp lại màn hình.

Trong đoạn clip, chị Lan nói rằng khu vực dân cư An Thành hiện nước ngập sâu, cô lập; muốn về phải đi đò hơn 30 phút. Chị cho biết đến thời điểm này đã nhận được khoảng 700 hộp cơm từ thiện đưa về phân phát cho người dân nhưng chưa có đoàn cứu trợ nào về với bà con An Thành.

"Trưởng thôn và cán bộ mặt trận đều bị ốm. Giờ em phải đứng ra lên đây xin cho 350 hộ dân. Em có mang theo sổ sách để ai cho bao nhiêu thì ghi vào. Ai cho 100 hay 50 suất quà em cũng nhận về chia cho người dân" – chị Lan nói. Đoạn clip đến nay đã có hàng ngàn lượt chia sẻ.

Nữ cán bộ khu phố đính chính thông tin xin hàng cứu trợ lũ lụt ở Huế - Ảnh 3.

Lời đính chính của chị Lan nhận được sự chia sẻ, động viên của nhiều người.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu, cho biết tại buổi làm việc với phường, chị Lan đã nhận thấy sai sót trong phát ngôn, thừa nhận việc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng gây hiểu lầm.

Ông Dương khẳng định trong đợt mưa lũ vừa qua, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phường Hóa Châu đã huy động nhiều lực lượng, tổ chức hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm, lương thực, cơm nóng đến tận các khu vực bị cô lập. Hàng cứu trợ được phân bổ công khai, minh bạch, chuyển về nhà văn hóa các tổ dân phố để phân phát phù hợp với điều kiện địa hình, bảo đảm không hộ dân nào bị bỏ lại phía sau.

Trên trang cá nhân, chị Lan cũng đã đăng trạng thái đính chính, nêu rõ thêm thông tin: Ngày 1-11, bà con An Thành đã nhận được 1 thùng mì tôm và 10 kg gạo/hộ từ cá nhân bà Hy; thôn cũng đã tiếp nhận 2 đợt hàng từ chính quyền phường Hóa Châu nhưng chưa thể trao tận tay bà con do điều kiện lũ lụt. "Vì vậy, tôi xin đính chính lại thông tin của tôi để đúng sự thật. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn" – chị Lan viết.

Lời đính chính này cũng được chị Lan comment (viết bình luận) vào bài viết phỏng vấn mình trên trang Facebook Giàng A Nam và nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ. Nhiều người động viên và trân trọng chị vì đã lội lũ, đi mưa để xin hàng cứu trợ cho dân; làm mọi việc vì bà con, xóm làng.

mưa lũ Hội Phụ nữ cứu trợ cán bộ thôn cán bộ phụ nữ
