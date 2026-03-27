Nữ cựu Hiệu trưởng THCS lĩnh án 3 năm tù vì thu 15.000/tiết dạy thêm từ 13 năm trước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nữ cựu Hiệu trưởng THCS lĩnh án 3 năm tù vì thu 15.000/tiết dạy thêm từ 13 năm trước

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bản án xác định cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình tổ chức dạy, học thêm không theo quy định, không có đơn tự nguyện đăng ký của học sinh.

Chiều 27-3, TAND Khu vực 1- Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) 3 năm tù và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng Trường THCS Ba Đình), 24 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nữ cựu Hiệu trưởng Ba Đình nhận án 3 năm tù vì thu tiền dạy thêm trái quy định - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình tại phiên toà. Ảnh: D.L.

Bản án xác định bị cáo Nguyễn Thị Bình tổ chức dạy, học thêm không theo quy định, không có đơn tự nguyện đăng ký của học sinh kèm cha mẹ xác nhận. Việc tổ chức dạy thêm, chia lớp theo lớp chính khóa để nâng mức tiền thu là không đúng quy định.

Bản án nhận định số tiền thu vượt quy định tuy không lớn (hơn 1 tỉ đồng) và cựu hiệu trưởng hưởng lợi 78 triệu đồng trong số này. Tuy nhiên, trong vụ án này, không chỉ có yếu tố vụ lợi vật chất.

Theo tòa, cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình còn có vụ lợi phi vật chất là được "nâng cao uy tín khi nâng cao thu nhập cho giáo viên", do các giáo viên trực tiếp giảng dạy thêm được chi trả 70% số tiền học phí, 30% còn lại nộp về trường.

Bản án xét thấy bị cáo Bình được nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh ghi nhận nhiệt quyết tận tâm của với sự nghiệp giáo dục. Khi tổ chức được thêm học thêm là do nhận thức về các quy định chưa đầy đủ chính xác. Số tiền bị cáo thu vượt quá 70% khi trả cho các giáo viên, mục đích là muốn tăng thu nhập cho giáo viên, nâng cao năng lực cho học sinh.

Bên cạnh đó, bản án cũng đánh giá vụ án đã xảy ra lâu tính nguy hiểm không cao xã hội thực tế tiền chi trả cho cá nhân bị cáo rất nhỏ.

Theo cáo buộc, năm học 2013-2014, các bị cáo Nguyễn Thị Bình và Phạm Thị Minh Nguyệt thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7,8,9 với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Theo đó, năm 2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định: "Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương".

Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm. Theo đó, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10-20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20-30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30-40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

Cơ quan tố tụng cho rằng dù có quy định trên, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình vẫn chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định trên.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12-2013 đến 5-2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó số cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng, đây là thiệt hại cho các phụ huynh.

Tất cả số tiền thu được từ dạy thêm, nhà trường chi cho các giáo viên 70%. Còn lại 30% được để trong quỹ theo 2 bộ chứng từ, một để báo cáo quận Ba Đình và một để chi riêng cho giáo viên, quản lý...

Nữ cựu Hiệu trưởng THCS Ba Đình hầu toà vì thu tiền học thêm 15.000 đồng một tiết

(NLĐO)- Cựu Hiệu trưởng và Kế toán Trường THCS Ba Đình bị đưa ra xét xử với cáo buộc thu tiền học thêm 15.000 đồng/tiết/học sinh, cao hơn quy định.

Bắt giữ nguyên hiệu trưởng trường mầm non lập khống hồ sơ, rút 500 triệu từ ngân sách

(NLĐO) - Hiệu trưởng trường mầm non ở Gia Lai đã chỉ đạo lập khống hồ sơ các giáo viên hợp đồng để rút 500 triệu đồng từ ngân sách.

Đường dây cấp chứng chỉ khống quy mô lớn: Chủ mưu là hiệu trưởng Trường Mastco

(NLĐO) - Theo hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tạm đình chỉ điều tra đồng thời phát lệnh truy nã đối với hiệu trường Trường Mastco.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo