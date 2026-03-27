Nữ cựu Hiệu trưởng THCS lĩnh án 3 năm tù vì thu 15.000/tiết dạy thêm từ 13 năm trước

Chiều 27-3, TAND Khu vực 1- Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) 3 năm tù và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng Trường THCS Ba Đình), 24 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Bị cáo Nguyễn Thị Bình tại phiên toà. Ảnh: D.L.

Bản án xác định bị cáo Nguyễn Thị Bình tổ chức dạy, học thêm không theo quy định, không có đơn tự nguyện đăng ký của học sinh kèm cha mẹ xác nhận. Việc tổ chức dạy thêm, chia lớp theo lớp chính khóa để nâng mức tiền thu là không đúng quy định.

Bản án nhận định số tiền thu vượt quy định tuy không lớn (hơn 1 tỉ đồng) và cựu hiệu trưởng hưởng lợi 78 triệu đồng trong số này. Tuy nhiên, trong vụ án này, không chỉ có yếu tố vụ lợi vật chất.

Theo tòa, cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình còn có vụ lợi phi vật chất là được "nâng cao uy tín khi nâng cao thu nhập cho giáo viên", do các giáo viên trực tiếp giảng dạy thêm được chi trả 70% số tiền học phí, 30% còn lại nộp về trường.

Bản án xét thấy bị cáo Bình được nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh ghi nhận nhiệt quyết tận tâm của với sự nghiệp giáo dục. Khi tổ chức được thêm học thêm là do nhận thức về các quy định chưa đầy đủ chính xác. Số tiền bị cáo thu vượt quá 70% khi trả cho các giáo viên, mục đích là muốn tăng thu nhập cho giáo viên, nâng cao năng lực cho học sinh.

Bên cạnh đó, bản án cũng đánh giá vụ án đã xảy ra lâu tính nguy hiểm không cao xã hội thực tế tiền chi trả cho cá nhân bị cáo rất nhỏ.

Theo cáo buộc, năm học 2013-2014, các bị cáo Nguyễn Thị Bình và Phạm Thị Minh Nguyệt thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7,8,9 với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Theo đó, năm 2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định: "Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương".

Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm. Theo đó, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10-20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20-30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30-40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

Cơ quan tố tụng cho rằng dù có quy định trên, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình vẫn chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định trên.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12-2013 đến 5-2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó số cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng, đây là thiệt hại cho các phụ huynh.

Tất cả số tiền thu được từ dạy thêm, nhà trường chi cho các giáo viên 70%. Còn lại 30% được để trong quỹ theo 2 bộ chứng từ, một để báo cáo quận Ba Đình và một để chi riêng cho giáo viên, quản lý...