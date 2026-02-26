Đạo diễn Chung Chí Công với cú twist mùa phim Tết 2026

Đạo diễn Chung Chí Công là ai?

. Phóng viên: Mất tích hẳn 7 năm, điều gì khiến anh- đạo diễn Chung Chí Công từng để lại nhiều ấn tượng- lại rời "đường đua" điện ảnh vậy?

Đạo diễn Chung Chí Công dành 7 năm để lắng nghe chính mình và trở lại với cú twist đầy thú vị

Đạo diễn Chung Chí Công: - 7 năm qua giúp tôi quan sát thị trường kỹ hơn và nhìn lại chính mình. Tôi làm quảng cáo, tham gia nhiều dự án khác để rèn kỹ năng sản xuất. Tôi cũng cần tích góp để khi trở lại đường đua, tôi chủ động được hành trình sáng tạo của mình, thay vì phải chạy đôn chạy đáo tìm nguồn tài chính.

.Cảm ơn người đã thức cùng tôi như một cú twist mùa phim Tết này, anh hài lòng với sản phẩm của mình không?

-Câu chuyện mà tôi gởi đi là "khi bước vào tuổi trưởng thành, mỗi người đều phải đối diện với áp lực cơm áo, trách nhiệm gia đình và những lựa chọn mang tính thực tế. Trong quá trình giải quyết các vấn đề ấy, nhiều người vô thức gác lại ước mơ và đam mê từng rất rõ ràng ở tuổi trẻ.

Tôi nghĩ sẽ rất đáng tiếc nếu một người sống mà không còn giữ cho mình một khát vọng riêng. Trưởng thành không đồng nghĩa với việc từ bỏ ước mơ; người lớn vẫn có quyền nuôi dưỡng và bảo vệ điều đó".

.Điểm ấn tượng nhất của phim chính là số lượng OST "khủng" nhất trước giờ. Âm nhạc ở vị trí đầu não trong phim anh nhỉ?

-Thật ra, ngay từ đầu, tôi không tiếp cận theo hướng làm một phim nhạc kịch rồi tìm câu chuyện để lấp vào. Tôi xây dựng câu chuyện và nhân vật trước, xác định họ đang mắc kẹt ở đâu, cần bộc lộ điều gì. Khi biết nhân vật đang mang tâm sự gì, tôi mới nghĩ đến phần lời. Nếu họ hát, họ sẽ hát điều gì.

Sau khi có cấu trúc bài hát, tôi mới nghĩ đến cách quay. Mọi thứ phải đi từ câu chuyện, rồi đến âm nhạc, rồi mới đến hình ảnh. Có thể tìm ca khúc phù hợp bên ngoài, hoặc làm việc với nhạc sĩ để viết mới, nhưng âm nhạc luôn sinh ra từ nội tâm nhân vật.

Đạo diễn Chung Chí Công với hành trình tìm cảm xúc bền bỉ và sáng tạo

Dù không chủ đích, âm nhạc luôn nằm trong dòng chảy cảm xúc của tôi. Tôi xem đó là một phần không thể tách rời khỏi điện ảnh và cũng là một phần trong hành trình trưởng thành nghề nghiệp của mình.

Ngay cả khi diễn viên không hát hay thể hiện trực tiếp trên màn ảnh, phần nhạc nền vẫn sẽ được đầu tư với thái độ nghiêm túc và kỹ lưỡng nhất.

.Sau 7 năm lắng lại để nghe, anh có giải được bài toán cân đối giữa chuyên môn và nhu cầu, thị hiếu khán giả không?

-Thị hiếu và sự quan tâm của khán giả thay đổi rất nhanh, gần như mỗi ngày đều có một xu hướng mới. Nhưng trong tiềm thức của tôi vẫn có những bộ phim mình xem cách đây 20 - 30 năm mà đến giờ vẫn thấy hay. Đó là điều đặc biệt của điện ảnh và các sản phẩm văn hóa đại chúng nói chung: khi chạm đến điều cốt lõi của con người, chúng có thể tồn tại rất lâu.

Vì vậy, tôi không cố gắng chạy theo trào lưu Chủ đề của phim là người trưởng thành tiếp tục theo đuổi ước mơ như thế nào, đặc biệt là những người mẹ - khi họ lập gia đình, có con và phải gánh trách nhiệm rất lớn, làm sao để họ vẫn là một người mẹ có ước mơ.

Tôi tin đây không phải là câu chuyện của riêng một thời kỳ. Ba mươi năm trước đã có những nỗi trăn trở như vậy và nhiều năm sau vẫn sẽ còn. Cách để một bộ phim không trở nên lỗi thời, theo tôi, là không chạy theo thị hiếu nhất thời mà giữ vững điều mình thực sự muốn kể.

Con người có thể khác nhau về tính cách, hoàn cảnh, xuất thân, nhưng đều có những vấn đề chung. Làm phim cũng vậy: nếu kể đúng và kể tốt, bộ phim sẽ chạm được đến khán giả; còn nếu chưa trọn vẹn, đó sẽ là một bài học cho người làm nghề.

.Đặt niềm tin vào gương mặt mới, anh không sợ rủi ro cho doanh thu à?

-Theo quan sát của tôi, bên cạnh những bộ phim bán vé nhờ thương hiệu người làm phim, đã bắt đầu có những tác phẩm chinh phục khán giả bằng chính chất lượng nội dung. Người xem có thể không là fan của bất kỳ ai trong ê-kíp, nhưng họ vẫn cười, vẫn khóc và yêu thương nhân vật.

Đó là cơ hội cho những người làm phim như chúng tôi - những người ưu tiên tìm sự phù hợp giữa diễn viên và vai diễn. Tôi không đặt nặng việc họ là gương mặt mới hay đã có tên tuổi, điều quan trọng nhất là họ có hợp vai hay không. Tôi có niềm tin vào lựa chọn diễn viên của mình và tin họ sẽ thuyết phục được khán giả bằng chính vai diễn.

.Sắc màu chủ đạo trong phim Chung Chí Công là gì?

- Tôi không chủ trương xây dựng "thế giới điện ảnh riêng" nhưng trên hành trình theo đuổi điện ảnh, tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ gia đình. Những lúc đối diện với khó khăn, cuối cùng cũng chính gia đình là điểm tựa giúp tôi vượt qua. Vì vậy, tôi tin rằng dù sau này có thử sức ở thể loại nào, trong phim của mình vẫn sẽ luôn tồn tại một cảm thức gia đình

Ra mắt trong mùa phim Tết 2026, Cảm ơn người đã thức cùng tôi xoay quanh hành trình của những người trẻ đối diện với lựa chọn giữa ước mơ và trách nhiệm khi trưởng thành. Nhân vật trung tâm là Mộng Hoài - một cô gái giàu nhiệt huyết nhưng liên tục va đập với thực tế nghề nghiệp, bên cạnh người bạn đồng hành mang lựa chọn hoàn toàn khác. Bộ phim sử dụng cấu trúc giàu âm nhạc với 14 ca khúc được phát triển như một phần của ngôn ngữ kể chuyện, thay vì chỉ đóng vai trò minh họa cảm xúc. Gia đình, sự trưởng thành và quyền được tiếp tục ước mơ là những trục chủ đề xuyên suốt tác phẩm.



