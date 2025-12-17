HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nữ hành khách TPHCM đánh rơi 5 chỉ vàng khi đi vệ sinh ở sân bay

Q.Nhật

(NLĐO) - Nữ hành khách trú tại TPHCM để quên chiếc lắc tay 5 chỉ vàng ở nhà vệ sinh sân bay Phú Bài sau khi đáp chuyến bay đến TP Huế.

Ngày 17-12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cho biết đã tiến hành trao trả một lắc vàng đeo tay có trị giá hơn 5 chỉ cho một hành khách đi máy bay đánh rơi tại nhà vệ sinh sân bay Phú Bài, TP Huế.

Nữ hành khách TPHCM đánh rơi 5 chỉ vàng ở nhà vệ sinh sân bay - Ảnh 1.

Lực lượng An ninh hàng không sân bay Phú Bài trao trả chiếc lắc tay 5 chỉ vàng cho nữ hành khách.

Trước đó, vào tối 15-12, lực lượng An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế đã tiếp nhận thông tin về một hành khách bị đánh rơi tài sản là trang sức có giá trị. Vị hành khách này tên là V.T.B. (trú tại TPHCM) vừa đáp chuyến bay VN1374 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ TPHCM ra Huế và đánh rơi chiếc lắc đeo tay bằng vàng có giá trị hơn 5 chỉ vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng an ninh hàng không đã khẩn trương thực hiện các biện pháp truy tìm, phối hợp xác minh làm rõ vụ việc và xác định được tài sản bị đánh rơi trong quá trình nữ hành khách đi vệ sinh tại sân bay Phú Bài. Ngay lập tức lực lượng an ninh hàng không đã tiến hành bàn giao, trao trả đầy đủ chiếc lắc tay 5 chỉ vàng cho chị V.T.B theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản, chị V.T.B bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp, tận tụy của lực lượng An ninh hàng không – Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế.

Trước đó, vào ngày 5-12, An ninh hàng không sân bay Phú Bài cũng giúp một hành khách ở Hà Nội tìm lại được số tiền 110 triệu đồng để quên ở sân bay này sau khi đáp chuyến bay VN1541 từ Hà Nội đến Huế.

Tin liên quan

Mai Linh tìm chủ nhân để quên tiền rất nhiều trên taxi

Mai Linh tìm chủ nhân để quên tiền rất nhiều trên taxi

(NLĐO) – Trong lúc dọn xe, tài xế taxi Mai Linh đã phát hiện một lượng tiền lớn cùng thẻ visa của du khách để quên trên xe.

Vợ chồng trẻ ôm con nhỏ đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang: Chủ thầu hứa trả lại tiền

(NLĐO) – Sau khi về đến Hà Nội bình an, vợ chồng anh Đỗ Bá Duy gọi điện cảm ơn lực lượng CSGT Đà Nẵng, đồng thời cho biết chủ thầu đã liên lạc xin trả tiền.

Nhờ công an tìm người chuyển khoản nhầm để trả lại tiền

(NLĐO) - Sau khi bất ngờ nhận được 50 triệu đồng vào tài khoản, chị Toại xem lại các thông tin và xác định số tiền này đã được chuyển khoản nhầm.

sân bay du khách an ninh hàng không nữ hành khách trao trả tài sản
