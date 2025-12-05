Nam hành khách chuyến bay Vietnam Airlines bỏ quên 110 triệu đồng tại sân bay

Trong sáng 5-12, Đội An ninh hàng không – Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Huế đã tiến hành xác minh và trao trả tài sản bị bỏ quên cho một hành khách đi máy bay để quên tại sân bay Phú Bài.

Thư cảm ơn của người đàn ông để quên 110 triệu đồng tại sân bay Phú Bài.

Trước đó, trong ca trực, nhân viên an ninh phát hiện một túi xách bị bỏ quên tại khu vực nhà ga sân bay Phú Bài. Sau khi thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh theo quy định, lực lượng chức năng xác định bên trong túi có hơn 110 triệu đồng tiền mặt cùng một số tài sản giá trị khác.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế tổ chức kiểm tra thực hành kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho lực lượng an ninh hàng không và công an cửa khẩu tại sân bay Phú Bài.

Đội An ninh hàng không sau đó nhanh chóng phối hợp rà soát thông tin hành khách và xác định chủ sở hữu là ông N.Q.Đ, cư trú tại Hà Nội, hành khách trên chuyến bay VN1541 từ Hà Nội đến Huế vào sáng 5-12. Ngay khi được liên hệ, ông Đ. đã đến làm việc và nhận lại đầy đủ số tài sản bị bỏ quên.

Thư cảm ơn của chị Tr. gửi công an sau khi nhận lại được số tiền 15 triệu đồng chuyển nhầm.

*Cùng ngày, chị Lê Thị Th. Tr. (SN 1997; trú phường Hương Trà, TP Huế) đã gửi thư cảm ơn Công an phường Hương Trà vì đã giúp chị thu hồi số tiền 15 triệu đồng chuyển nhầm cho người lạ.

Theo nội dung thư, ngày 15-4, chị Tr. thực hiện giao dịch chuyển khoản 15 triệu đồng qua ứng dụng ngân hàng MB đến tài khoản mang tên Trần Văn Bình. Tuy nhiên, do nhầm lẫn một số trong dãy số tài khoản, số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của một người không quen biết tên Tran Đuc Dung.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Tr. liên hệ ngân hàng để nhờ hỗ trợ nhưng không thể kết nối được với chủ tài khoản nhận nhầm tiền. Sau nhiều tháng vẫn không thu hồi được tiền, chị đã gửi đơn trình báo Công an phường Hương Trà để nhờ can thiệp.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hương Trà dưới sự chỉ đạo của Trưởng Công an phường Hoàng Thế Anh đã tiến hành xác minh và làm rõ chủ tài khoản nhận nhầm đang cư trú tại Hà Nội. Do tài khoản của người này lâu ngày không sử dụng nên họ không hay biết về khoản tiền “đi lạc”.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, chủ tài khoản Tran Duc Dung đã liên hệ và hoàn trả lại toàn bộ số tiền 15 triệu đồng cho chị Tr.