Nữ Philippines quật ngã Thái Lan ở loạt luân lưu 11 m, gặp Việt Nam tại chung kết

Trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Thái Lan và Philippines diễn ra đầy kịch tính, phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 11 m sau 120 phút bất phân thắng bại trong tối 14-12.



Trong 90 phút đầu tiên, hai đội nhập cuộc thận trọng nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Thái Lan là đội kiểm soát thế trận tốt hơn, liên tiếp đưa bóng dội xà ngang trong hiệp 1. Tuy nhiên, phải sang hiệp 2, đội chủ nhà mới khai thông bế tắc. Phút 53, Jiraporn Mongkoldee tận dụng sai lầm của hàng thủ Philippines, dứt điểm tinh tế mở tỉ số 1-0.

Bị dẫn bàn, Philippines vùng lên mạnh mẽ. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 86 khi đội bóng này được hưởng phạt đền. Jael Marie lạnh lùng dứt điểm, gỡ hòa 1-1, kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Hai hiệp phụ chứng kiến nỗ lực đôi bên nhưng không có thêm bàn thắng, dù Philippines có tình huống đưa bóng trúng xà ngang khung thành Thái Lan.

Điều này khiến trận đấu buộc phải bước vào loạt sút luân lưu đầy căng thẳng. Trên chấm 11 m, Philippines tỏ ra bản lĩnh hơn. Jael Marie, Jiraporn Mongkoldee, Caprio và Kristine lần lượt thực hiện thành công, trong khi phía Thái Lan có tới hai cú sút hỏng khi Orapin đưa bóng vọt xà còn Pluemjai sút trúng cột dọc.

Chung cuộc, Philippines thắng 5-3 ở loạt luân lưu 11 m, qua đó giành vé vào chung kết, gặp tuyển nữ Việt Nam vào ngày 17-12.

Đây sẽ là màn tái đấu của hai đội và cơ hội cho thầy trò HLV Mai Đức Chung phục hận sau trận thua ở vòng bảng.