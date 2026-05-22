Pháp luật

Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học: Khởi tố 2 đối tượng 16 tuổi

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã khởi tố những đối tượng liên quan trong vụ một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học.

Ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan P. (SN 2010 và Lê Dương Bảo N. (SN 2010) về tội gây rối trật tự công cộng, theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học: Khởi tố những đối tượng liên quan - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 20-5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook "An Ruby" đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường. 

Video sau khi xuất hiện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ diễn biến và các đối tượng liên quan. 

Kết quả xác định chiều 19-5, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, địa chỉ Tổ 8, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lan P., Nguyễn Khánh L., Lê Dương Bảo N. và Nguyễn Thanh H. đã có hành vi túm tóc, đánh, tát liên tiếp vào em V.N.K., học sinh lớp 10.

Hậu quả, nữ sinh V.N.K. bị thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc còn được các đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình, sau đó phát tán lên mạng xã hội.

Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học: Khởi tố những đối tượng liên quan - Ảnh 2.

Các đối tượng đánh hội đồng em K. trong nhà vệ sinh. Ảnh: CACC

Hành vi của các đối tượng không chỉ xâm hại đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội; làm gia tăng nguy cơ hình thành tâm lý a dua, bắt chước, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thông tin mới vụ thiếu nữ mặc áo học sinh bị đánh hội đồng đến bất tỉnh

(NLĐO)- Thiếu nữ mặc áo học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng đến bất tỉnh được xác định học lớp 7 tại 1 trường trên địa bàn xã Hoằng Châu (Thanh Hóa).

Sắp xét xử kẻ từng bị truy nã đặc biệt trong vụ đánh hội đồng

(NLĐO) – Từng bị truy nã đặc biệt vì liên quan vụ đánh hội đồng khiến nạn nhân thương tật 86%, Dương Văn Hiền sắp bị đưa ra xét xử.

Hoãn xét xử vụ 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

(NLĐO)- Phiên tòa xét xử 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ đã mở chiều 13-8, nhưng sau đó hoãn do luật sư phía bị cáo có đơn.

