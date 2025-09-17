Thắng TP HCM 2, CLB nữ Hà Nội tạm chiếm ngôi đầu của TP HCM 1

Chiều 17-9, ở trận mở màn vòng 4 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, Hà Nội đánh bại TP HCM 2 với tỉ số 2-0, qua đó tạm vươn lên ngôi đầu bảng, vượt đương kim vô địch TP HCM 1.

Trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của HLV Lưu Ngọc Mai, CLB nữ Hà Nội nhập cuộc đầy tập trung. Trước đối thủ mạnh, TP HCM 2 đúng như dự đoán sớm triển khai lối chơi "dựng xe buýt" ngay từ đầu, co cụm để ngăn chặn những đợt hãm thành liên tiếp của đội khách.

Hải Yến suýt có bàn mở tỉ số

Thời tiết khắc nghiệt càng khiến nhiệm vụ ghi bàn trở nên khó khăn với đại diện thủ đô. Phút 32, Hải Yến tưởng chừng có cơ hội dứt điểm thuận lợi nhưng bóng khựng lại trước vạch 16m50, giúp hàng thủ chủ nhà kịp thời giải nguy.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang về bàn mở tỉ số. Phút 39, trong pha tấn công nhanh, sự lúng túng của hàng thủ TP HCM 2 tạo điều kiện để Thùy Nhi tung cú sút hiểm hóc, đưa Hà Nội vượt lên.

Sang hiệp hai, đội bóng Thủ đô tiếp tục áp đảo. Phút 60, Hải Yến đánh đầu rồi đá bồi chính xác, nhân đôi cách biệt 2-0.

CLB nữ Hà Nội thắng 2-0 để tạm chiếm ngôi đầu bảng

Cách biệt an toàn với 2 bàn, Hà Nội chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Ở phút 79, họ suýt trả giá khi Kiều Nghi thoát xuống đối mặt nhưng dứt điểm chệch cột dọc.

Chung cuộc, Hà Nội vẫn giành thắng lợi 2-0 và tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm. Tuy nhiên, ngôi đầu này có thể chỉ tạm thời, bởi TP HCM I (9 điểm) thắng trong trận đấu ngày mai 18-9, nhà ĐKVĐ sẽ đòi lại vị trí số một.

Các trận còn lại cùng vòng 4 sẽ diễn ra vào ngày mai là màn đụng độ của Phong Phú Hà Nam – Thái Nguyên T&T, Than KSVN – TP HCM 1.