Thua Than KSVN, đương kim vô địch TP HCM 1 đứt mạch thắng

Bước vào cuộc so tài với Than KSVN chiều 18-9, TP HCM 1 mang theo hành trang 3 trận toàn thắng và được đánh giá vượt trội.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ngay trong hiệp một khi đội trưởng Huỳnh Như mất bóng ở giữa sân, tạo thời cơ phản công cho đối thủ. Nguyễn Thị Vạn tung đường chuyền chéo sân chuẩn xác, Trúc Hương bứt tốc và lạnh lùng hạ gục thủ môn Thu Em, mở tỉ số 1-0 cho đội bóng vùng mỏ.

Than KSVN có lợi thế, càng thi đấu càng tự tin khi phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc bén. Đến phút 39, Thúy Hằng suýt nhân đôi cách biệt nếu thủ môn Thu Em không xuất sắc cản phá.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Chi dồn toàn lực tấn công, song các mũi nhọn của TP HCM 1 đều bị hóa giải.

Than KSVN tạo nên bất ngờ ở vòng 4

Bất lực trong khâu ghi bàn, đương kim vô địch gục ngã 0-1. Sau 4 vòng đấu, TP HCM 1 với 9 điểm, tụt xuống vị trí thứ hai.

Ngôi đầu bảng tạm thời thuộc về Hà Nội với 10 điểm. Than KSVN bám sát ở hạng ba với 7 điểm, tiếp tục cho thấy họ là đối thủ khó chịu từ sự đầu tư chất lượng.

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam dù có bàn đầu tiên ở mùa giải nhưng vẫn thua ngược 1-2 trước Thái Nguyên T&T. Minh Chuyên mở tỉ số cho đội bóng xứ chè ở phút 35. Đến phút 83, Anh Trân gỡ hòa 1-1 nhưng Lò Thị Hoài kịp lập công, ấn định chiến thắng 2-1 chỉ 1 phút sau đó.

Đây là trận thắng đầu tiên của Thái Nguyên T&T, giúp họ vươn lên vị trí thứ tư với 5 điểm. Phong Phú Hà Nam tiếp tục chôn chân ở áp chót với 1 điểm, ngang bằng TP HCM 2.

Lượt đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22-9.