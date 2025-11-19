Núi phát ra tiếng nổ vang trời, lực lượng tìm kiếm 3 người nghi bị vùi phải rút lui

Trưa 19-11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin lực lượng chức năng đang phải tiếp tục tạm dừng công tác tìm kiếm 3 nạn nhân nghi bị vùi lấp tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn).

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng triển khai lực lượng tìm kiếm sáng 19-11 (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Theo ông An, sáng cùng ngày, các lực lượng chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, tại quả đồi nơi xảy ra sạt lở trước đó phát ra một tiếng nổ rất lớn. Ngay sau đó, đất đá tiếp tục sạt trượt xuống, buộc lực lượng cứu hộ phải khẩn trương rút khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Quả núi sạt lở phát ra tiếng nổ lớn, đất đá tràn xuống, buộc lực lượng tìm kiếm phải khẩn trương rút lui để đảm bảo an toàn (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều qua (18-11), tại ngọn núi đối diện điểm sạt lở này cũng xảy ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực.

Khu vực sạt lở ở thôn Pứt xuất hiện nhiều vết nứt nguy hiểm (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Ngay sau vụ nổ, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 9 hộ với 40 nhân khẩu của hai thôn Ating và Arooi ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí về trường tiểu học và UBND xã cũ để đảm bảo an toàn.

Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết hiện trên địa bàn xã vẫn còn mưa, có gió lớn. Sau các đợt mưa lớn kéo dài, nền địa chất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã đang rất yếu, nguy cơ sạt lở luôn thường trực.

Hiện lực lượng chức năng đang túc trực theo dõi sát sao, đánh giá lại mức độ an toàn của khu vực, đồng thời tranh thủ từng thời điểm thuận lợi để tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.