Thời sự

Núi phát ra tiếng nổ vang trời, lực lượng tìm kiếm 3 người nghi bị vùi phải rút lui

Trần Thường

(NLĐO) – Lực lượng tìm kiếm đã phải khẩn trương rút khỏi khu vực xảy ra sạt lở ở thôn Pứt sau tiếng nổ lớn phát ra từ quả núi.

Trưa 19-11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin lực lượng chức năng đang phải tiếp tục tạm dừng công tác tìm kiếm 3 nạn nhân nghi bị vùi lấp tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn).

Núi phát ra tiếng nổ vang trời, lực lượng tìm kiếm 3 người nghi bị vùi phải rút lui - Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng triển khai lực lượng tìm kiếm sáng 19-11 (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Theo ông An, sáng cùng ngày, các lực lượng chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, tại quả đồi nơi xảy ra sạt lở trước đó phát ra một tiếng nổ rất lớn. Ngay sau đó, đất đá tiếp tục sạt trượt xuống, buộc lực lượng cứu hộ phải khẩn trương rút khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Núi phát ra tiếng nổ vang trời, lực lượng tìm kiếm 3 người nghi bị vùi phải rút lui - Ảnh 2.

Núi phát ra tiếng nổ vang trời, lực lượng tìm kiếm 3 người nghi bị vùi phải rút lui - Ảnh 3.

Quả núi sạt lở phát ra tiếng nổ lớn, đất đá tràn xuống, buộc lực lượng tìm kiếm phải khẩn trương rút lui để đảm bảo an toàn (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều qua (18-11), tại ngọn núi đối diện điểm sạt lở này cũng xảy ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực.

Núi phát ra tiếng nổ vang trời, lực lượng tìm kiếm 3 người nghi bị vùi phải rút lui - Ảnh 1.

Khu vực sạt lở ở thôn Pứt xuất hiện nhiều vết nứt nguy hiểm (Ảnh: xã Hùng Sơn)

Ngay sau vụ nổ, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 9 hộ với 40 nhân khẩu của hai thôn Ating và Arooi ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí về trường tiểu học và UBND xã cũ để đảm bảo an toàn.

Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết hiện trên địa bàn xã vẫn còn mưa, có gió lớn. Sau các đợt mưa lớn kéo dài, nền địa chất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã đang rất yếu, nguy cơ sạt lở luôn thường trực.

Hiện lực lượng chức năng đang túc trực theo dõi sát sao, đánh giá lại mức độ an toàn của khu vực, đồng thời tranh thủ từng thời điểm thuận lợi để tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tin liên quan

Ấm áp bữa cơm bộ đội và giáo viên nấu cho người dân vùng sạt lở Hùng Sơn

Ấm áp bữa cơm bộ đội và giáo viên nấu cho người dân vùng sạt lở Hùng Sơn

(NLĐO) - Đồn Biên phòng Ga Ry cùng các giáo viên đã chuẩn bị 200 suất cơm nóng, nước suối, sữa cho người dân và trẻ em vùng sạt lở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Clip: Kịp chạy thoát chết trong sạt lở đất ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Một nhóm người kịp chạy thoát thân trước khi đất đá do sạt lở đổ ập xuống trên tuyến Quốc lộ 40B ở Đà Nẵng.

Lãnh đạo Đà Nẵng đến hiện trường vụ sạt lở núi, động viên người dân

(NLĐO) – Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu hộ.

