Nước lũ dâng cao, Tây Ninh khẩn cấp hỗ trợ người dân bảo vệ mùa màng

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên mực nước tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Vĩnh Châu và Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh dâng cao, gây nguy cơ tràn vào các khu sản xuất hoa màu của người dân.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Châu và Vĩnh Thạnh đã phối hợp với công an, đoàn viên thanh niên và người dân kịp thời tổ chức đắp, gia cố hệ thống đê bao tại những khu vực trọng điểm.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Châu, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, lực lượng luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống thiên tai, bảo vệ mùa màng là trách nhiệm và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ.

Việc hỗ trợ người dân trong phòng chống thiên tai, đặc biệt là trong tình huống lũ lụt, không chỉ góp phần bảo vệ tài sản, mùa màng mà còn thể hiện tinh thần sát dân, vì dân, là điểm sáng trong phong trào "dân vận khéo" tại địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Kha, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, cho biết nhờ sự chung tay, giúp sức của các lực lượng và nhân dân nên nhiều diện tích lúa đã được gặt và đưa vào bờ an toàn, hiện việc hỗ trợ bà con vẫn được tiếp tục triển khai cho đến khi các diện lúa bị ngập úng được gặt và đưa vào bờ an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Tây Ninh, trước diễn biến mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao, nhiều khu vực ở tỉnh Tây Ninh và vùng lân cận được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng trong với mực nước có thể đạt mức báo động cấp II đến cấp III.

Phạm vi ngập lụt được xác định tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là các địa phương Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ, Bến Lức, Tuyên Nhơn, Đức Hòa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Tân Biên, Phước Vinh, Hòa Hội, Ninh Điền và Long Thuận.

Các lực lượng ở Tây Ninh giúp dân thu hoạch lúa khi nước lũ đang dâng cao

Cơ quan chức năng địa phương cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở mức cấp 2 nên đề nghị chính quyền địa phương và người dân chủ động các biện pháp ứng phó, gia cố đê bao, bảo vệ vùng trũng thấp, bãi bồi và các khu vực trồng cây ăn trái, nhằm hạn chế thiệt hại do nước dâng gây ra.