Nước lũ dâng cao, Tây Ninh khẩn cấp hỗ trợ người dân bảo vệ mùa màng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nước lũ dâng cao, Tây Ninh khẩn cấp hỗ trợ người dân bảo vệ mùa màng

Hải Đường

(NLĐO) - Lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên ở Tây Ninh luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mùa lũ.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên mực nước tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Vĩnh Châu và Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh dâng cao, gây nguy cơ tràn vào các khu sản xuất hoa màu của người dân.

Các lực lượng ở Tây Ninh giúp dân thu hoạch lúa trong nước lũ

Nước lũ dâng cao , Tây Ninh khẩn cấp hỗ trợ người dân bảo vệ mùa màng - Ảnh 1.

Nước lũ dâng cao , Tây Ninh khẩn cấp hỗ trợ người dân bảo vệ mùa màng - Ảnh 2.

Nước lũ dâng cao , Tây Ninh khẩn cấp hỗ trợ người dân bảo vệ mùa màng - Ảnh 3.

Nước lũ dâng cao , Tây Ninh khẩn cấp hỗ trợ người dân bảo vệ mùa màng - Ảnh 4.

Nước lũ dâng cao , Tây Ninh khẩn cấp hỗ trợ người dân bảo vệ mùa màng - Ảnh 5.

Các lực lượng ở tỉnh Tây Ninh tổ chức đắp, gia cố hệ thống đê bao tại những khu vực trọng điểm

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Châu và Vĩnh Thạnh đã phối hợp với công an, đoàn viên thanh niên và người dân kịp thời tổ chức đắp, gia cố hệ thống đê bao tại những khu vực trọng điểm.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Châu, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, lực lượng luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống thiên tai, bảo vệ mùa màng là trách nhiệm và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ.

Việc hỗ trợ người dân trong phòng chống thiên tai, đặc biệt là trong tình huống lũ lụt, không chỉ góp phần bảo vệ tài sản, mùa màng mà còn thể hiện tinh thần sát dân, vì dân, là điểm sáng trong phong trào "dân vận khéo" tại địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Kha, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, cho biết nhờ sự chung tay, giúp sức của các lực lượng và nhân dân nên nhiều diện tích lúa đã được gặt và đưa vào bờ an toàn, hiện việc hỗ trợ bà con vẫn được tiếp tục triển khai cho đến khi các diện lúa bị ngập úng được gặt và đưa vào bờ an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Tây Ninh, trước diễn biến mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao, nhiều khu vực ở tỉnh Tây Ninh và vùng lân cận được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng trong với mực nước có thể đạt mức báo động cấp II đến cấp III.

Phạm vi ngập lụt được xác định tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là các địa phương Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ, Bến Lức, Tuyên Nhơn, Đức Hòa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Tân Biên, Phước Vinh, Hòa Hội, Ninh Điền và Long Thuận.

Nước lũ dâng cao , Tây Ninh khẩn cấp hỗ trợ người dân bảo vệ mùa màng - Ảnh 7.

Nước lũ dâng cao , Tây Ninh khẩn cấp hỗ trợ người dân bảo vệ mùa màng - Ảnh 8.

Các lực lượng ở Tây Ninh giúp dân thu hoạch lúa khi nước lũ đang dâng cao

Cơ quan chức năng địa phương cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở mức cấp 2 nên đề nghị chính quyền địa phương và người dân chủ động các biện pháp ứng phó, gia cố đê bao, bảo vệ vùng trũng thấp, bãi bồi và các khu vực trồng cây ăn trái, nhằm hạn chế thiệt hại do nước dâng gây ra.

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh: "Tất cả vì một Tây Ninh năng động, sáng tạo!"

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh: "Tất cả vì một Tây Ninh năng động, sáng tạo!"

(NLĐO) - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm tạo đột phá

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

(NLĐO) – Tân Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết năm nay 53 tuổi, trình độ chuyên môn cử nhân Luật, thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh không nhận hoa chúc mừng

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 8 đến 10-10.

tỉnh Tây Ninh phòng chống thiên tai nước lũ dâng cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo