Thời sự

Nước lũ tràn vào nhiều nhà dân ở Bắc Ninh

Thùy Linh

(NLĐO) - Mưa rất to đã khiến nước lũ tràn vào nhà nhiều hộ dân ở Bắc Ninh, gây chia cắt cục bộ 3 thôn.

Từ đêm qua đến sáng nay 21-8, trên địa bàn một số xã vùng cao ở tỉnh Bắc Ninh: như Sơn Động, Đại Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử… có mưa to đến rất to, gây ngập úng nhiều khu vực.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở Thái Nguyên và Bắc Ninh gây nguy cơ lũ quét - Ảnh 1.

Nước lũ lên nhanh tràn vào nhà một hộ dân ở xã Sơn Động, Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Đến sáng 21-8, xã Tây Yên Tử đã ngập 16/16 ngầm tràn của 3 thôn, gây chia cắt cục bộ; các tuyến đường giao thông trên địa bàn có nguy cơ sạt lở cao. 

Theo đó, nước đã tràn vào nhà một số hộ dân ở thôn Thống Nhất. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã đã khẩn trương hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trên tinh thần "4 tại chỗ".

Nước lũ tràn vào nhà dân ở Thái Nguyên và Bắc Ninh gây nguy cơ lũ quét - Ảnh 2.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Tại các xã: Sơn Động, Yên Định, Tuấn Đạo, Đại Sơn... lũ cũng đang lên nhanh. 

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng thông tin cho người dân để chủ động các biện pháp ứng phó; huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, tạm thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Đến trưa nay 21-8, trên địa bàn các xã vùng cao trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa rất to cùng với nước lũ từ thường nguồn đổ về khiến nhiều nơi bị ngập úng, sạt lở.

Tại Thái Nguyên, mưa to kéo dài trong đêm 20 và sáng 21-8 đã gây ra tình trạng ngập cục bộ tại một số tuyến đường thuộc phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân.

Sáng 21-8, nhiều đoạn đường tại tổ 4, khu vực Quảng trường, đường Đội Kỳ, phường Bắc Kạn và khu vực tổ 3A, tổ 11A, phường Đức Xuân, bị ngập sâu từ 30-50 cm, khiến giao thông gặp khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy. Một số hộ dân sinh sống ven đường cũng bị nước tràn vào sân.

Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh cần chủ động phòng ngừa lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 4 giờ đến 10 giờ ngày 21-8), khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phương Giao 183 mm, Dân Tiến 127,2 mm (Thái Nguyên); Nhất Hòa 192,9 mm, Cấm Sơn 159 mm (Lạng Sơn); Sơn Động 213,4 mm, Khuôn Thần 141,6 mm (Bắc Ninh);...

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

