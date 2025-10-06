HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NXB Sân khấu – Gần 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa nghệ thuật Việt

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – NXB Sân khấu đóng vai trò quan trọng trong tiến trình đổi mới sân khấu thời kỳ đất nước vươn mình


NXB Sân khấu – Gần 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa nghệ thuật Việt - Ảnh 1.

Từ trái sang: Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Anh - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Sân khấu; NSND Lệ Thủy, NSND Tự Long và ca sĩ Dương Đình Trí

Tại Hội thảo khoa học với chủ đề "50 năm chặng đường đổi mới của nghệ thuật sân khấu Việt Nam" do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức trong những ngày cả nước chào mừng Ngày truyền thống Sân khấu Việt Nam, tham luận của Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Anh – Giám đốc Giám đốc – Tổng Biên Tập Nhà xuất bản Sân khấu đã tạo dấu ấn đậm nét, thu hút sự quan tâm của đông đảo văn nghệ sĩ, các nhà nghiệp cứu với chủ đề: "NXB Sân khấu góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị tinh hoa của nghệ thuật sân khấu".

NXB Sân khấu – Gần 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa nghệ thuật Việt - Ảnh 2.

Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Anh - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Sân khấu

NSND Trịnh Thúy Mùi – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhận định: "Trong hành trình phát triển của sân khấu Việt Nam nửa thế kỷ qua, bên cạnh những thế hệ nghệ sĩ sáng tạo không ngừng, có một lực lượng âm thầm nhưng bền bỉ góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc — đó chính là Nhà xuất bản Sân khấu, trực thuộc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam".

NXB Sân khấu - Cầu nối tri thức của thời kỳ

Đổi mới Thành lập năm 1986 — thời điểm khởi đầu công cuộc Đổi mới, Nhà xuất bản Sân khấu nhanh chóng trở thành cầu nối giữa tác phẩm sân khấu tiên phong và công chúng. Không chỉ công bố các kịch bản phản ánh "đêm trước đổi mới", đơn vị còn từng bước xây dựng kế hoạch xuất bản bài bản trên ba mảng lớn: sáng tác – lý luận phê bình – phổ biến kiến thức sân khấu

Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Anh – Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Sân khấu khẳng định: "Chúng tôi không đơn thuần là một cơ sở in ấn, mà là trung tâm tri thức đặc thù của giới sân khấu. Mỗi cuốn sách là kết tinh của tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa dân tộc. Điều quan trọng nhất là đưa được những giá trị ấy đến đúng với người đọc, người sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh hoa nghệ thuật tới cộng đồng".

NXB Sân khấu – Gần 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa nghệ thuật Việt - Ảnh 3.

Từ trái sang: Tác giả Vương Huyền Cơ, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc và Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Anh - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Sân khấu tại Lễ tưởng nhớ cố tác giả Lê Duy Hạnh do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức

NXB Sân khấu - Kho tư liệu quý giá của sân khấu Việt

Trong gần 40 năm hoạt động, hàng ngàn ấn phẩm đã ra đời, bao gồm tuyển tập kịch bản của các tác giả lớn như: Trần Hữu Trang, Tào Mạt, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Đình Thi…, cùng các công trình lý luận kinh điển của Đình Quang, Trần Bảng, Mịch Quang, Hoàng Châu Ký… — trở thành tài liệu không thể thiếu cho nghiên cứu, giảng dạy và sáng tác.

Đặc biệt, mảng lý luận – phê bình đã liên tiếp 6 năm (2018–2024) được Hội đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương vinh danh, khẳng định vị thế học thuật của Nhà xuất bản trong đời sống sân khấu.

NXB Sân khấu – Gần 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa nghệ thuật Việt - Ảnh 4.

Từ trái sang: NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Thoại Miêu và Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Anh - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Sân khấu

NXB Sân khấu - Văn bản hóa di sản, mở rộng giao lưu quốc tế

Một đóng góp bền vững là công tác văn bản hóa các giá trị sân khấu truyền thống, chuyển những vốn quý truyền khẩu thành hệ thống tư liệu nghiên cứu khoa học về Chèo, Cải lương, Dân ca kịch… . Song song đó, Nhà xuất bản còn mở rộng giao lưu học thuật quốc tế, đặc biệt với Tủ sách "Kiệt tác sân khấu thế giới" (2006) gồm 128 tác phẩm kinh điển của Shakespeare, Corneille, Ostrovsky… được sinh viên, nghệ sĩ, khán giả đón nhận nồng nhiệt.

NSND Lệ Thủy xúc động chia sẻ: "Suốt nhiều năm qua, tôi và nhiều đồng nghiệp luôn nhận được những quyển sách quý của Nhà xuất bản Sân khấu. Ngôi nhà này đã là người bạn đồng hành tin cậy. Nhờ những tư liệu quý, chúng tôi hiểu sâu hơn về lịch sử nghệ thuật cải lương, về vai trò của từng thế hệ nghệ sĩ, từ đó giữ nghề và truyền nghề vững vàng hơn. Phải nói là nhờ vào bàn tay chăm sóc của Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Anh – Giám đốc, Tổng biên tập rất chu đáo, tỉ mỉ và luôn tìm tòi đổi mới để những ấn phẩm mang giá trị sâu sắc trong đời sống đương đại, góp phần thay đổi diện mạo sân khấu trong thời kỳ bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước".

NXB Sân khấu – Gần 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa nghệ thuật Việt - Ảnh 5.

Từ trái sang: Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Tuyết - Báo Phụ nữ TP HCM; Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Anh - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Sân khấu, NSND Lệ Thủy, Thạc sĩ - đạo diễn Thanh Hiệp và Tiến sĩ Lê Hồng Phước tại sự kiện giới thiệu tuyển tập "Cô đào hát" của tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc

NSƯT Lê Nguyên Đạt, một đạo diễn và nhà nghiên cứu sân khấu, đánh giá: "Kho sách của Nhà xuất bản Sân khấu là nguồn học liệu vô giá cho các trường đào tạo nghệ thuật. Nhiều tác phẩm đã giúp sinh viên có cái nhìn hệ thống, bài bản về sân khấu Việt Nam và thế giới — điều mà trước đây không dễ tiếp cận. NXB Sân khấu đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc in ấn và phát hành quyển sách đầu tay của tôi về Nghệ thuật Cải lương Nam Bộ, trong năm sau sẽ in tiếp 2 ấn phẩm mới".

Tiến sĩ Hoàng Thị Hạnh – vợ của cố tác giả Lê Duy Hạnh nhận định: "Nhà xuất bản Sân khấu đã thực hiện một sứ mệnh học thuật rất rõ ràng và kiên trì. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc lưu giữ, hệ thống hóa và truyền tải tri thức qua sách in có giá trị đặc biệt, góp phần chống lại sự mai một của ký ức văn hóa và những tư liệu, tuyển tập kịch bản quý của sân khấu Việt Nam".

NXB Sân khấu – Gần 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa nghệ thuật Việt - Ảnh 6.

NSND Lệ Thủy và Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Anh - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Sân khấu

NXB Sân khấu - Lan tỏa giá trị văn hóa đến công chúng

Đối với giới chuyên môn, Nhà xuất bản Sân khấu thời gian qua đã tích cực tuyên truyền, quảng bá các ấn phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng hình tượng người chiến sĩ, người nghệ sĩ trên sân khấu, đáp ứng yêu cầu định hướng chính trị và nhu cầu thưởng thức của xã hội đương đại.

Gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà xuất bản Sân khấu đã khẳng định vai trò không thể thay thế trong việc gìn giữ và lan tỏa tinh hoa sân khấu Việt Nam.

"Trong "ngôi nhà chung" của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NXB Sân khấu là điểm tựa tri thức, góp phần bền bỉ vào hành trình bảo tồn và thúc đẩy hội nhập sân khấu nước nhà" – NSND Thoại Miêu chia sẻ.


