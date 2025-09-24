Ô tô đầu kéo cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

Ngày 24-9, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 cho biết vào lúc 6 giờ 20 phút cùng ngày, tại Km95+800 (địa phận tỉnh Đồng Tháp) trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ đã xảy ra vụ cháy ô tô đầu kéo.

Clip Vụ cháy ô tô đầu kéo trên đường cao tốc

Phương tiện gặp nạn là ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 51C-613.09, kéo theo sơ mi rơ-moóc biển kiểm soát 51R-105.92, do tài xế B.T.Đ điều khiển. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bánh xe trước bị nổ dẫn đến việc phương tiện bốc cháy.

Tiếp nhân tin báo, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức công tác chữa cháy và dập tắt đám cháy. Đồng thời, các chiến sĩ CSGT đã bảo vệ hiện trường, điều tiết và phân luồng giao thông nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc trên tuyến đường này.

Phần đầu của ô tô đầu kép bị cháy

May mắn, vụ cháy không gây ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, ô tô đầu kéo đã bị cháy phần đầu, gây thiệt hại một phần.