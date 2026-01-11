Ô tô lao nhanh tông 3 xe máy ngay giao lộ ở TPHCM

CLIP: Hiện trường tai nạn.
Công an phường Thủ Đức, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra cách đây khoảng 1 giờ.
Theo đó, gần 17 giờ cùng ngày, ô tô biển số TPHCM chạy trên đường số 6, khi đến giao lộ đường số 6 - Võ Văn Ngân (đoạn Nhà thiếu nhi Thủ Đức), phường Thủ Đức thì tông 3 xe máy rồi lao lên vỉa hè.
Tai nạn khiến nhiều người người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Công an phường Thủ Đức phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.
