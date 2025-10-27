Ô tô lao xuống bãi cỏ vệ đường, tông cây xanh ở TP HCM

Ngày 27-10, Công an phường Hiệp Bình (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô lao xuống bãi cỏ vệ đường, tông cây xanh.
Khoảng 11 giờ cùng ngày, nam tài xế lái ô tô 7 chỗ biển số TP HCM chạy trên đại lộ Phạm Văn Đồng, hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đến khu vực ngã tư Cá Sấu Hoa Cà, phường Hiệp Bình thì bất ngờ lao xuống bãi cỏ vệ đường, tông 1 cây xanh rồi dừng lại.
Phát hiện sự việc, người dân phá cửa khi thấy tài xế bất tỉnh bên trong, hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu.
Công an phường Hiệp Bình phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.
