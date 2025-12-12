Tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức vào ngày 12-12, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - đã được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Hội nghị cũng bầu bổ sung ông Bùi Thanh Nhân vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Ông Bùi Thanh Nhân được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước đó, theo Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 1-7-2025.

Ông Bùi Thanh Nhân, sinh năm 1974; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân ngoại ngữ; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác như Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương (cũ)...

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng các cá nhân được bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII, trong đó có ông Bùi Thanh Nhân

Trước khi làm Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, ông Bùi Thanh Nhân đã có hơn 20 năm gắn bó với tổ chức Công đoàn, am hiểu hoạt động Công đoàn và gắn bó sâu sắc với công nhân lao động.

Sau khi 3 địa phương hợp nhất, LĐLĐ TP HCM hiện quản lý hơn 23.000 Công đoàn cơ sở với gần 2,5 triệu đoàn viên Công đoàn.