Lao động

Ông Bùi Thanh Nhân được bầu vào Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Thanh Nga

(NLĐO)- Hơn 20 năm gắn bó với tổ chức Công đoàn, ông Bùi Thanh Nhân rất am hiểu hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân

Tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức vào ngày 12-12, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - đã được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Hội nghị cũng bầu bổ sung ông Bùi Thanh Nhân vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Ông Bùi Thanh Nhân được bầu vào Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Nhân được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước đó, theo Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 1-7-2025.

Ông Bùi Thanh Nhân, sinh năm 1974; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân ngoại ngữ; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác như Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương (cũ)...

Ông Bùi Thanh Nhân được bầu vào Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng các cá nhân được bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII, trong đó có ông Bùi Thanh Nhân

Trước khi làm Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, ông Bùi Thanh Nhân đã có hơn 20 năm gắn bó với tổ chức Công đoàn, am hiểu hoạt động Công đoàn và gắn bó sâu sắc với công nhân lao động.

Sau khi 3 địa phương hợp nhất, LĐLĐ TP HCM hiện quản lý hơn 23.000 Công đoàn cơ sở với gần 2,5 triệu đoàn viên Công đoàn.

Tin liên quan

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bàn kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2026

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bàn kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2026

(NLĐO) - Ngày 8-12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (khóa XIII) để bàn những nội dung quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ý kiến sửa Luật Công đoàn 2024

(NLĐO) - Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn nhằm đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất với định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Danh sách 28 Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá mới

(NLĐO)- Ngày 3-12, tại phiên bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

tổ chức Công đoàn công đoàn Ban chấp hành LĐLĐ TPHCM Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
